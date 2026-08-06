550 chủ phương tiện vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông vừa bị hệ thống camera giám sát ghi nhận từ ngày 27/7 đến 2/8/2026, người dân nên sớm kiểm tra để thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 27/7 đến 2/8/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 550 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ thông qua hệ thống phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Để tạo điều kiện cho người dân chủ động kiểm tra thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã công khai danh sách các phương tiện vi phạm trên cổng thông tin điện tử.

Danh sách phương tiện vi phạm:

Phòng CSGT tỉnh Bắc NInh đề nghị chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện có tên trong danh sách chủ động tra cứu, sớm liên hệ cơ quan chức năng để chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ, chú ý quan sát hệ thống biển báo, điều khiển phương tiện an toàn nhằm góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.