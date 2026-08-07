Tuyên án chung thân thầy bói Phan Thị Thu Trang SN 1989

Trang tự nhận có khả năng xem bói, xem vận mệnh và đưa ra nhiều thông tin hoàn toàn không có căn cứ như nạn nhân bị “vong nhập”, bị người khác “bỏ bùa ngải"...

Công an tỉnh Điện Biên ngày 7/8/2026 cho biết, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo không chỉ lợi dụng công nghệ cao mà còn khai thác tâm lý lo lắng, mê tín của một bộ phận người dân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thông qua mạng xã hội, các đối tượng tự xưng là thầy bói, thầy phong thủy hoặc người có khả năng tâm linh đặc biệt, đưa ra những thông tin bịa đặt về vận hạn, bùa ngải, vong linh hay tai họa sắp xảy ra nhằm gây tâm lý hoang mang, từ đó dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền để thực hiện các nghi lễ “giải hạn”, “cúng bái”, “đuổi vong”.

Trước đó, ngày 23/6, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thu Trang (sinh năm 1989) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.vừa

Theo cáo trạng, năm 2021, Phan Thị Thu Trang lập nhiều tài khoản Facebook cá nhân và sử dụng tài khoản Zalo để đăng tải các nội dung liên quan đến tâm linh nhằm mục đích kinh doanh các sản phẩm phong thủy. Đến năm 2023, do cần tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Trang nảy sinh ý định lợi dụng yếu tố tâm linh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 3/2023 đến tháng 9/2024, Trang tự nhận có khả năng xem bói, xem vận mệnh và đưa ra nhiều thông tin hoàn toàn không có căn cứ như nạn nhân bị “vong nhập”, bị người khác “bỏ bùa ngải”, con cái “phạm giờ sinh” hoặc người thân sắp gặp tai họa nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng. Những thông tin sai sự thật này khiến nhiều người lo sợ, mất bình tĩnh và tin tưởng tuyệt đối vào lời của đối tượng.

Đối tượng Phan Thị Thu Trang - Ảnh: Công an Điện Biên

Lợi dụng tâm lý đó, Trang yêu cầu các bị hại chuyển tiền để thực hiện các nghi lễ cúng bái, giải hạn, hóa giải vận xấu hoặc trục vong. Để tạo lòng tin, đối tượng còn cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận sau khi hoàn thành việc cúng lễ. Tin vào những lời gian dối này, nhiều bị hại đã chuyển cho Trang từ vài chục triệu đồng đến hàng tỷ đồng mà không hề biết mình đang bị lừa đảo.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 9/2024, Phan Thị Thu Trang đã chiếm đoạt hơn 28,1 tỷ đồng của 31 bị hại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hành vi của bị cáo đã gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và làm gia tăng các hoạt động mê tín dị đoan trên không gian mạng.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các tài khoản mạng xã hội tự xưng là thầy bói, thầy phong thủy hoặc người có khả năng tâm linh đặc biệt. Không tin vào những thông tin vô căn cứ về “vong theo”, “bỏ bùa”, “tai họa”, “giải hạn” hay các hình thức cúng lễ trực tuyến để yêu cầu chuyển tiền.