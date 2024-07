Một nữ thần tượng là tình cũ G-Dragon: Thử tóc ngắn, nhan sắc lên hương

Ahn So Hee là nữ diễn viên xuất thân từ nhóm nhạc nữ nổi danh một thời - Wonder Girls, ở thời hoàng kim 15 năm trước, cô từng là "cây hút fan" của nhóm với gương mặt cá tính, nổi loạn. Từ sau khi rời JYP vào năm 2013, cô nàng bắt đầu chuyển hướng sang con đường diễn xuất và may mắn có cơ hội góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Train to Busan, Thirty Nine - đóng cùng đàn chị Son Ye Jin, thế nhưng sự nghiệp của Ahn So Hee mãi vẫn chưa thể bật lên hẳn.

Ahn So Hee thời mới debut đã rất nổi bật trong đội hình Wonder Girls khi sở hữu đôi mắt mèo tinh nghịch và gương mặt bầu bĩnh đậm chất Hàn. Giai đoạn 2007 - 2009 tin đồn hẹn hò giữa cô và trưởng nhóm BIGBANG: G-Dragon cũng từng nổi lên vô cùng mạnh mẽ.

Nét mặt trẻ trung của nữ diễn viên sinh năm 1992 vô cùng phù hợp khi vào vai nữ sinh trong siêu phẩm phòng vé Train to Busan.

Với ngoại hình sáng và diễn xuất tiềm năng, nhiều người cho rằng Ahn So Hee xứng đáng có được vị trí cao hơn hiện tại. Mới đây, cô nàng đã bất ngờ gây sốt khi xuất hiện trong tạo hình lạ lẫm với mái tóc ngắn cool ngầu. Ngay lập tức, bộ ảnh mới của cựu thành viên Wonder Girls đã thu hút được sự chú ý và ủng hộ nhiệt tình từ phía cộng đồng mạng.



Netizen không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của Ahn So Hee với kiểu tóc cực kỳ phá cách. Rất nhiều comment nhận xét ngoại hình mới của Ahn So Hee có nét giống với bạn trai tin đồn năm xưa, G-Dragon.

Trong shoot hình trên, Ahn So Hee ghi điểm với phong cách đơn giản nhưng cực "bánh cuốn". Nữ diễn viên nổi bật với làn da trắng như trứng gà cùng bóc. Outfit cũng được mix đơn giản với áo ba lỗ theo phong cách lộ bra trendy, khoe trọn rãnh ngực đầy đặn.

Thêm những hình ảnh khác của bộ ảnh Ahn So Hee x Arena Korea. Từ thần thái, biểu cảm đến diện mạo của nữ diễn viên đều nhận về cơn mưa lời khen, netizen cũng khuyên cô nên theo đuổi phong cách này kể từ bây giờ.

Được biết bộ ảnh trên được Ahn So Hee hợp tác cùng tờ Arena Korea cho ấn phẩm tháng 7 kỳ này. Hiện chưa biết chính xác thời điểm cô nàng thực hiện bộ ảnh trên là khi nào, tuy nhiên rất có khả năng đây là 1 bộ tóc giả, bởi Ahn So Hee vừa đăng tải ảnh mừng sinh nhật với mái tóc dài vào ngày 27/6 vừa qua.



Ahn So Hee vui vẻ đăng tải ảnh mừng sinh nhật tuổi 32 vài ngày trước. Cô hiện đang là thành viên của BH Entertainment cùng nhà với các diễn viên ngôi sao như: Kim Go Eun, Han Hyo Yoo, Park Sung Hoon...

Ahn So Hee trong các bộ ảnh trước đây khi vẫn giữ mái tóc cũ. Nữ diễn viên vẫn vô cùng trẻ trung xinh đẹp nhưng không thể nào ấn tượng bằng mái tóc tém nổi loạn mới đây.

Một số bình luận của netizen:



- Trông giống G-Dragon vậy, haha.

- Hợp lắm luôn, giữ tóc này đi chị ơi.

- Quá tuyệt, nhìn ngầu và dễ thương.

- Cô ấy giống búp bê thật sự.

- Wow, nhìn như AI luôn.

- Theo đuổi phong cách này luôn đi ạ. Nhìn như siêu mẫu vậy!