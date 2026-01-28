Một người Việt trẻ khởi nghiệp thu về hàng triệu USD nhờ sản xuất video ngắn

Mới chỉ 15 tuổi, Lê Tuấn - một người Việt Nam sinh sống tại Canada, đã đưa ra một lời hứa hẹn táo bạo với bố mẹ: giúp họ nghỉ hưu trong vòng 10 năm nữa.

Trong thời gian vật lộn để thích nghi với cuộc sống mới ở Canada, Lê Tuấn đã chơi rất nhiều trò chơi điện tử. Sau đó, anh bắt đầu dựng thành các video tổng hợp về quá trình chơi game của mình, đồng thời, nhận chỉnh sửa video cho các YouTuber chơi Liên Minh Huyền Thoại, YouTuber về tài chính và một số YouTuber về dropshipping, với mức phí 20 CAD cho video dài khoảng 20 phút.

Năm 2018, nhờ yêu thích quá trình chỉnh sửa video, Lê Tuấn quyết định theo đuổi nghề này và ghi danh vào Trường Điện ảnh Toronto một năm sau khi tốt nghiệp trung học. Dù thời gian học đạt được một số thành quả, nhưng chỉ sau 4 tháng, anh đã quyết định bỏ học.

Sau đó, Lê Tuấn đã cố gắng tìm bất kỳ công việc nào cho phép anh kiếm sống bằng nghề làm video, bằng cách gửi email cho các CEO, công ty sản xuất và công ty tiếp thị ở Toronto. Nhưng do thiếu kinh nghiệm chuyên môn, anh đã không nhận được bất kỳ lời đề nghị nào. Cuối cùng, anh đành phải làm việc miễn phí cho một công ty sản xuất nội dung có trụ sở tại Toronto trong 3 tháng để đổi lấy việc được đào tạo về điều hành kinh doanh.

Trong thời gian làm việc tại đây, Lê Tuấn bắt đầu tự quay video riêng vào thời gian rảnh. Anh nhắn tin cho các nhà hàng ở Toronto hỏi xem liệu mình có thể làm video cho họ để đổi lấy một bữa ăn hay không.

Thời điểm đó, TikTok đang thực sự bùng nổ, và Lê Tuấn đã nhìn thấy đó là một cơ hội. Vì vậy, anh yêu cầu khách hàng trả 2.000 USD để làm 10 video TikTok, và cam kết rằng “nếu nó không thu hút lượt xem nào, tôi sẽ hoàn tiền lại cho các bạn”.

Lê Tuấn cho biết video đầu tiên anh làm cho khách hàng đã thu hút 700.000 lượt xem, và video tiếp theo đạt 300.000 lượt xem. Điều đó là nhờ chiến lược đơn giản: xác định các định dạng video đang thịnh hành và tạo ra những video tương tự để quảng bá nhà hàng. Kết quả là những video này đã giúp khách hàng tăng thêm 9.000 người theo dõi chỉ sau một đêm.

Sau 3 tháng làm việc miễn phí, Lê Tuấn rời đi để thành lập ShortsCut vào cuối năm 2022. Công ty chính thức ra mắt vào tháng 1 năm 2023, chuyên tạo video ngắn cho các thương hiệu như TikTok, Instagram Reels và YouTube Shorts. Trong những ngày đầu thành lập công ty, anh đảm bảo video sẽ lan truyền mạnh mẽ hoặc nếu không sẽ hoàn tiền cho khách hàng — và anh chỉ phải hoàn tiền một lần duy nhất. Giờ đây, khi đã có kinh nghiệm và uy tín để tự mình chứng minh, điều đó không cần phải hứa hẹn nữa, Lê Tuấn nói.

Đến năm 2025, anh đã thực hiện được lời hứa với bố mẹ khi ShortsCut gặt hái một số thành công nhất định. Điều đó cho phép Lê Tuấn có thể gửi cho gia đình mình 5.000 dollar Canada (CAD) mỗi tháng — tương đương khoảng 3.652 USD. Số tiền này đủ để trang trải tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt của họ tại một nơi cách Toronto khoảng một giờ lái xe.

Theo CNBC, năm 2025, ShortsCut thu về 1,08 triệu USD với lợi nhuận ròng hơn 488.000 USD. Khách hàng của họ thường là các công ty sản xuất thức ăn cho thú cưng và các công ty công nghệ.

Lê Tuấn cảm thấy tự hào về công ty mình đã gây dựng và khả năng hoàn thành mục tiêu giúp bố mẹ nghỉ hưu mà anh từng hứa. Tuy vậy, mục tiêu vẫn chưa dừng lại ở đó khi anh hy vọng ShortsCut đạt doanh thu 100 triệu USD trong khoảng 5 năm tiếp theo.

Theo: CNBC