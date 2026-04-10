Một người ở Tây Ninh tử vong sau 2 lần bị chó nhà cắn và cào vào tay

Ngày 10-4, tin từ Trung tâm Y tế khu vực Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại. Nạn nhân là ông P.V.D (SN 1960; ngụ xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Theo điều tra dịch tễ, khoảng một năm trước, ông D. bị chó nhà cắn vào bàn tay gây chảy máu. Thay vì đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm chủng theo quy định, ông D. chỉ rửa vết thương bằng nước lã, không sát khuẩn đúng cách và hoàn toàn không tiêm vắc-xin hay huyết thanh kháng dại.

Cách đây khoảng 6 tháng, ông D. tiếp tục bị chó trong gia đình cào trầy xước tay. Sau các sự việc trên, cả 3 con chó trong nhà ông D. đều chết nhưng gia đình không báo cáo cơ quan chức năng để xác minh nguyên nhân.

Đến ngày 5-4 vừa qua, ông D. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như mệt mỏi, sốt, đau đầu, lo lắng và mất ngủ.

Sau đó, bệnh tình của ông D. chuyển biến nặng với các biểu hiện điển hình của bệnh dại như sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, tăng tiết đờm dãi, co giật và kích động.

Dù được gia đình đưa đi cấp cứu và chuyển lên TPHCM điều trị, song ông D. đã tử vong sau khi bệnh viện trả về.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, đây là ca tử vong thứ 7 nghi do bệnh dại tại tỉnh Tây Ninh.

Dù được vận động, người đàn ông nghi bị chó dại cắn vẫn chưa tiêm phòng Chiều 10-4, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết ông T.C. (SN 1993, ngụ phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) - một trong 5 người bị chó nghi dại cắn, vẫn chưa chịu đi tiêm huyết thanh và vắc-xin phòng bệnh. "Ngành y tế và chính quyền địa phương đã tới nhà vận động ông T.C. rất nhiều. Tối 9-4, ông T.C. thông báo đồng ý tiêm huyết thanh và vắc-xin phòng bệnh nhưng hiện vẫn chưa thực hiện. UBND phường Phú Yên đang tiếp tục vận động trường hợp này sớm tiêm để phòng bệnh dại" - lãnh đạo CDC Đắk Lắk thông tin. Cùng ngày, Trung tâm Y tế Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) đã có báo cáo về trường hợp trên. Theo đó, ngày 2-4, tại khu phố Phú Thọ 3 (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), một con chó nặng khoảng 13 kg, có biểu hiện hung dữ, nghi mắc bệnh dại đã cắn 5 người. Theo cơ quan chức năng, con chó sau đó bị người dân đánh chết và chôn nên ngành thú y không thể lấy mẫu xác định bệnh. Tuy nhiên, con chó có biểu hiện điển hình của bệnh dại và cắn nhiều người liên tiếp, nguy cơ cao mắc bệnh dại. Ngay sau vụ việc, ngành y tế đã vận động các nạn nhân xử lý vết thương, tiêm huyết thanh kháng dại và vắc-xin phòng bệnh theo đúng phác đồ. Đến nay, 4 người đã được tiêm phòng đầy đủ. Riêng ông T.C., dù đã được ngành y tế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đến tận nhà tư vấn, vận động, nhưng vẫn chưa đồng ý tiêm huyết thanh và vắc-xin.



