Bác sĩ Việt cứu du khách Mỹ thoát khỏi 'cửa tử' sau cơn đau ngực tại Sa Pa

Thông tin từ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, bệnh viện vừa cấp cứu và điều trị kịp thời cho du khách Mỹ đến Việt Nam du lịch.

Vợ chồng bác sĩ nhãn khoa, quốc tịch Mỹ, hiện thường trú tại Philippines sang Việt Nam du lịch. Trong chuyến du lịch tại Sa Pa, họ bất ngờ xuất hiện cơn đau tức ngực trái kèm khó thở, không thể nằm đầu bằng.

Người bệnh được chuyển về Viện Tim mạch (Bệnh viện 19-8 Bộ Công an) để cấp cứu và điều trị. Qua thăm khám lâm sàng cùng các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm cơ tim - bệnh lý tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Với sự tận tâm và chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ, dưới sự chỉ đạo của GS.TS Phạm Mạnh Hùng, bệnh nhân được điều trị tích cực theo phác đồ phù hợp. Nhờ đó, tình trạng sức khỏe dần ổn định, các triệu chứng cải thiện rõ rệt.

Sau thời gian điều trị, bệnh nhân đã hồi phục tốt, đủ điều kiện xuất viện và trở về nước an toàn, tiếp tục theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của bác sĩ.

Vợ chồng du khách Mỹ (mặc áo vàng) được bác sĩ 19-8 cấp cứu kịp thời (Anh: BVCC)

Trước khi rời Việt Nam, hai vợ chồng gửi lời cảm ơn tới tập thể y bác sĩ và nhân viên y tế Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8. Bệnh nhân bày tỏ sự xúc động trước tinh thần tận tâm, chu đáo và chuyên nghiệp của đội ngũ y tế của bệnh viện.

Viêm cơ tim là bệnh lý không hiếm gặp nhưng thường khó phát hiện sớm do triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với các vấn đề hô hấp hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường. Người bệnh có thể chỉ xuất hiện đau ngực âm ỉ, mệt mỏi, khó thở nhẹ hoặc hồi hộp, đánh trống ngực. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây suy tim cấp hoặc rối loạn nhịp tim nguy hiểm, đe dọa tính mạng.

Việc phát hiện và xử trí kịp thời đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong tiên lượng của bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, đặc biệt là khi đang hoạt động thể lực hoặc trong điều kiện thay đổi môi trường, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra, không nên chủ quan tự theo dõi tại nhà.

Trường hợp của du khách người Mỹ một lần nữa cho thấy hiệu quả của hệ thống cấp cứu và năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp, không chỉ đối với người dân trong nước mà còn với du khách quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho sự tin cậy ngày càng cao của người nước ngoài đối với chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam.