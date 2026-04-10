Khoai lang

Đây là một nguồn ít chất béo chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Khoai lang thực sự là một món quà từ thiên nhiên giàu dinh dưỡng, đặc biệt là beta-carotene, vitamin C và chất xơ.

Khoai lang là nguồn carbohydrate phức hợp bổ dưỡng và có nhiều chất xơ hơn carbohydrate đơn giản. Vì thế nó giúp chúng ta no lâu hơn và cân bằng lượng đường trong máu, giúp tăng cường chức năng não.

Các loại khoai lang màu cam, màu tím rất giàu chất chống oxy hóa như carotenoid và anthocyanin giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do. Chất chống oxy hóa có trong khoai lang có thể giúp giảm viêm, giảm căng thẳng oxy hóa và cải thiện sự giao tiếp của các tế bào não.

Một số nghiên cứu trên động vật đã tìm thấy mối liên hệ giữa khoai lang tím và cải thiện trí nhớ cũng như chức năng nhận thức nhưng cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận tác dụng tương tự ở người.

Đặc biệt các chất chống oxy hóa có nhiều trong trái cây, rau quả nhiều màu sắc giúp chống lại stress oxy hóa và tình trạng viêm trong não, do đó thúc đẩy chức năng hoạt động của não. Các nghiên cứu đã chứng minh, chất chống oxy hóa có trong cà rốt, khoai lang cùng một số loại rau củ khác như củ cải đường giúp bổ não, có lợi cho sức khỏe và hệ thần kinh, giúp bảo vệ tế bào não khỏi những tổn thương liên quan đến tuổi tác.

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, màu khoai lang tím, một anthocyanin tự nhiên, có hoạt tính chống oxy hóa mạnh trong ống nghiệm và trong cơ thể sống. Nghiên cứu đã tìm hiểu xem khoai lang tím có tác dụng bảo vệ thần kinh đối với não chuột lão hóa do D-galactose gây ra hay không. Dữ liệu cho thấy khoai lang tím làm giảm suy giảm nhận thức một phần thông qua việc tăng cường khả năng chống oxy hóa và chống viêm.

Các nghiên cứu khác cho thấy chế độ ăn giàu beta-carotene trong thời gian dài giúp duy trì chức năng nhận thức, đặc biệt khi kết hợp với các chất chống oxy hóa khác như vitamin E và C.

Củ cải đường

Củ cải đường là một nguồn giàu nitrat và axit folic, cả hai đều góp phần vào sức khỏe não bộ tối ưu

Cô Goodson nói: "Củ cải đường là một nguồn giàu nitrat và axit folic, cả hai đều góp phần vào sức khỏe não bộ tối ưu. Nitrat làm tăng lưu lượng máu lên não, giúp cải thiện chức năng nhận thức.

2 loại quả "cực tốt" cho xương người cao tuổi, cái số 1 ở quê rụng đầy gốc ĐỌC NGAY

Trong loại củ nayf chứa axit folic, còn được gọi là B9, đã được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc một số rối loạn thần kinh và tâm lý như chứng mất trí, Alzheimer và trầm cảm", theo Eat This, Not That!

Tận dụng lợi ích của củ cải đường bằng cách trộn salad củ cải đường với lúa mạch, hoặc pha chế sinh tố củ cải đường màu cam tăng cường miễn dịch này.

Bạn không thể sai lầm khi ăn rau suốt cả ngày, vì vậy hãy lấy một hoặc hai loại rau đã đề cập ở trên và cho chúng vào bữa ăn tiếp theo để giúp chăm sóc sức khỏe não bộ của bạn nhé.

Trúc Chi (t/h)