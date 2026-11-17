Từng sở hữu mạng lưới gần 240 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, ngân hàng này hiện chỉ còn duy trì 7 điểm giao dịch. Cùng với việc thu hẹp mạnh mạng lưới hoạt động, nhà băng này vừa tiếp tục giảm lãi suất huy động, đưa phần lớn kỳ hạn tiết kiệm về mức 0%/năm.

Giảm lãi suất tiết kiệm về 0%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đang ghi nhận những thay đổi đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh khi liên tục thu hẹp mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và điều chỉnh mạnh lãi suất huy động. Chỉ trong chưa đầy một tháng, ngân hàng này đã hai lần giảm lãi suất tiết kiệm, đưa mức lãi suất tại phần lớn kỳ hạn về 0%/năm.

Theo biểu lãi suất mới áp dụng từ ngày 16/11/2026, SCB niêm yết lãi suất 0%/năm đối với toàn bộ kỳ hạn tiết kiệm trực tuyến, từ 31 ngày, 39 ngày, 45 ngày đến các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng.

Đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường, ngân hàng cũng áp dụng lãi suất 0%/năm tại phần lớn kỳ hạn, bao gồm từ 1 đến 11 tháng và các kỳ hạn 15, 18, 24, 36 tháng. Sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc Tài cũng được điều chỉnh về mức tương tự.

Tuy nhiên, SCB vẫn duy trì biểu lãi suất riêng đối với khách hàng cá nhân mở mới sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường 12 tháng và 13 tháng. Theo đó, lãi suất lĩnh cuối kỳ tại hai kỳ hạn này lần lượt là 3,7%/năm và 8,7%/năm.

Đây là lần thứ hai SCB giảm mạnh lãi suất huy động trong vòng chưa đầy một tháng. Trước đó, từ ngày 26/10, ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất tiết kiệm xuống mức rất thấp, chỉ còn 0,1%/năm đối với kỳ hạn 1–3 tháng, 0,5%/năm đối với kỳ hạn 6–9 tháng và 0,7%/năm tại nhiều kỳ hạn dài.

Trước đợt điều chỉnh cuối tháng 10, SCB từng duy trì mức lãi suất huy động cao nhất 3,9%/năm trong hơn hai năm. Như vậy, chỉ sau hai lần điều chỉnh liên tiếp, phần lớn sản phẩm tiết kiệm của ngân hàng đã chuyển từ trạng thái trả lãi sang niêm yết lãi suất bằng 0%.

Diễn biến này khá đặc biệt trong bối cảnh các ngân hàng thương mại vẫn duy trì lãi suất huy động trong khoảng 6 – 8% để thu hút nguồn tiền gửi từ dân cư. Việc niêm yết lãi suất 0%/năm đồng nghĩa với việc khách hàng gửi mới tại các sản phẩm, kỳ hạn tương ứng sẽ không phát sinh tiền lãi trong thời gian gửi theo mức lãi suất công bố.

Từ gần 240 điểm giao dịch xuống còn khoảng 8 điểm

Song song với việc giảm mạnh lãi suất huy động, SCB cũng đang trải qua quá trình thu hẹp mạng lưới hoạt động với quy mô lớn.

Trước khi được Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt tháng 10/2022, SCB từng sở hữu gần 240 điểm giao dịch, bao gồm khoảng 50 chi nhánh và 190 phòng giao dịch, hiện diện tại 28 tỉnh, thành phố. Riêng tại TP.HCM, ngân hàng từng có 16 chi nhánh và 100 phòng giao dịch.

Tuy nhiên, mạng lưới này đã liên tục thu hẹp trong những năm gần đây. Theo thống kê, SCB đóng cửa gần 190 phòng giao dịch trong giai đoạn 2023–2025. Quá trình cắt giảm tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2026, đặc biệt từ giữa tháng 7, khi hàng chục chi nhánh lần lượt chấm dứt hoạt động.

Đến giữa tháng 10/2026, SCB chỉ còn khoảng 10 điểm giao dịch trên toàn quốc, hiện diện tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng và Vĩnh Long. Theo danh sách được ghi nhận trên website ngân hàng vào giữa tháng 11, con số này tiếp tục giảm xuống còn 7 điểm giao dịch. Như vậy, so với quy mô gần 240 điểm trước đây, mạng lưới của SCB đã thu hẹp khoảng 97%.

Không chỉ giảm số lượng chi nhánh, phòng giao dịch, SCB còn thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính. Từ ngày 15/9/2026, ngân hàng chuyển trụ sở từ số 19–21–23–25 Nguyễn Huệ, TP.HCM sang số 242 Cống Quỳnh, phường Bến Thành, TP.HCM.

Bên cạnh đó, SCB cũng điều chỉnh hạn mức chuyển tiền nhanh Napas 247 qua Mobile Banking và Internet Banking xuống tối đa 20 triệu đồng/ngày đối với khách hàng cá nhân từ ngày 30/10. Theo ngân hàng, việc điều chỉnh nhằm tăng cường an toàn giao dịch, bảo vệ tài khoản khách hàng trước nguy cơ gian lận và chiếm đoạt tài sản.

Những thay đổi trên diễn ra trong bối cảnh SCB đang thực hiện quá trình tái cơ cấu dưới sự kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước. Trong giai đoạn này, ngân hàng tập trung xử lý các tồn tại, yếu kém và thu hồi nợ, thay vì mở rộng hoạt động kinh doanh như các ngân hàng thương mại thông thường.