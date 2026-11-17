Những năm gần đây, ngày càng nhiều nhân sự người Việt đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại những tập đoàn công nghệ quốc tế như Apple, Grab, Shopee, Meta, TikTok và Intel. Họ được giao phụ trách hoạt động kinh doanh, điều hành thị trường Việt Nam hoặc quản lý các cơ sở sản xuất công nghệ quan trọng của tập đoàn.

BÀ NGUYỄN THÁI HẢI VÂN: CỰU CEO GRAB ĐƯỢC APPLE CHỌN LÀM GIÁM ĐỐC QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM

Bà Nguyễn Thái Hải Vân bắt đầu đảm nhiệm vị trí Giám đốc quốc gia Apple Việt Nam từ tháng 5/2022. Đây là một trong những lần hiếm hoi Apple có vị trí giám đốc quốc gia chuyên trách thị trường Việt Nam, thay vì chỉ được phụ trách bởi lãnh đạo cấp khu vực như trước.

Trước khi gia nhập Apple, bà Hải Vân từng có hơn 17 năm làm việc tại Unilever, tập đoàn hàng tiêu dùng đa quốc gia. Bà tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương, sau đó tham gia chương trình tuyển dụng nhân sự trẻ của Unilever vào đầu những năm 2000.



Trong quá trình công tác, bà từng giữ vị trí Phó chủ tịch phụ trách ngành hàng và marketing tại Unilever Việt Nam, có kinh nghiệm quản lý hoạt động thương mại và xây dựng thương hiệu ở thị trường Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.



Tháng 2/2020, bà Hải Vân trở thành Giám đốc điều hành Grab Việt Nam, kế nhiệm ông Jerry Lim. Thời điểm này, Grab đang mở rộng hệ sinh thái từ gọi xe sang giao đồ ăn, giao hàng và các dịch vụ số khác.



Nhiệm kỳ của bà tại Grab cũng trùng với giai đoạn dịch Covid-19, khi hoạt động vận tải hành khách gặp nhiều gián đoạn. Đến tháng 3/2022, Grab xác nhận bà rời công ty để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới. Chỉ khoảng hai tháng sau, bà xuất hiện tại Apple với cương vị Giám đốc quốc gia.

ÔNG MÃ TUẤN TRỌNG: NGƯỜI GÓP CÔNG XÂY DỰNG GRABFOOD TRỞ THÀNH CEO GRAB VIỆT NAM

Ông Mã Tuấn Trọng chính thức đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Grab Việt Nam từ ngày 1/7/2025, thay ông Alejandro Osorio, người được điều chuyển sang lãnh đạo Grab Singapore.

Trước giữ vị trí điều hành cao nhất của Grab tại Việt Nam, ông Trọng đã có gần 7 năm làm việc tại doanh nghiệp này, lần lượt phụ trách các bộ phận Marketing, Giao hàng và Thương mại.



Một trong những dấu ấn lớn nhất của ông là tham gia xây dựng dịch vụ GrabFood tại Việt Nam từ giai đoạn đầu. Theo giới thiệu của Grab, ông giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược và mở rộng mảng giao đồ ăn, đưa GrabFood trở thành một trong những dịch vụ chủ lực của tập đoàn tại thị trường Việt Nam.



Ngoài GrabFood, ông còn tham gia phát triển dịch vụ giao hàng hóa, đi chợ trực tuyến, quảng cáo và các giải pháp phục vụ khách hàng doanh nghiệp. Trước khi được bổ nhiệm làm CEO, ông giữ chức Giám đốc thương mại Grab Việt Nam.



Khác với người tiền nhiệm có kinh nghiệm quản lý nhiều thị trường quốc tế, ông Trọng trưởng thành từ chính hoạt động kinh doanh của Grab tại Việt Nam, nơi ông có nhiều năm trực tiếp phát triển các dịch vụ và làm việc với hệ thống đối tác trong nước.



ÔNG TRẦN TUẤN ANH: CEO SHOPEE VIỆT NAM TỪNG LÀM VIỆC TẠI HÃNG TƯ VẤN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Ông Trần Tuấn Anh là một trong những lãnh đạo gắn bó với Shopee Việt Nam từ giai đoạn đầu nền tảng thương mại điện tử này bước vào thị trường.

Sinh năm 1982 tại Đà Lạt, ông cùng gia đình sang Mỹ định cư khi mới 12 tuổi. Tại Mỹ, ông theo học Trường Kinh doanh Foster thuộc Đại học Washington và tốt nghiệp xuất sắc, sau đó lấy bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania.



Trước khi gia nhập Shopee, ông Tuấn Anh từng làm việc tại Boston Consulting Group (BCG), một trong những hãng tư vấn quản trị hàng đầu thế giới, với vị trí Project Leader. Ông tham gia các lĩnh vực tư vấn hàng tiêu dùng, tài chính, công nghệ và tổ chức nhân sự.

Ông cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư công nghệ tại Mỹ và từng tham gia tư vấn, đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua DFJ VinaCapital.



Năm 2015, khi Shopee bắt đầu xuất hiện tại Đông Nam Á, ông Tuấn Anh tham gia hoạt động xây dựng nền tảng này tại Việt Nam. Ông giữ chức Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam từ năm 2016.



Thời điểm Shopee mới gia nhập thị trường, thương mại điện tử Việt Nam đã có sự hiện diện của Lazada cùng nhiều nền tảng mua bán trực tuyến. Shopee phát triển theo hướng tập trung vào thiết bị di động, kết nối người mua với người bán và từng bước xây dựng hệ thống thanh toán, vận chuyển, khuyến mại.



Một điểm đáng chú ý khác trong phong cách quản lý của ông Tuấn Anh là chú trọng tuyển dụng nhân sự trẻ, luân chuyển họ qua nhiều bộ phận và phát triển đội ngũ quản lý kế cận. Ông từng chia sẻ về chiến lược thu hút nhân tài tại Shopee trong các chương trình về quản trị doanh nghiệp.

ÔNG KHÔI LÊ: GIÁM ĐỐC QUỐC GIA META VIỆT NAM TỪNG GIỮ VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO TẠI VISA

Ông Khôi Lê hiện giữ vị trí Giám đốc quốc gia Meta tại Việt Nam, phụ trách phát triển thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp khai thác các nền tảng Facebook, Instagram, Messenger và WhatsApp.



Trước khi đảm nhiệm vị trí này, ông từng giữ vai trò lãnh đạo bộ phận giải pháp khách hàng tại Meta, tham gia xây dựng chiến lược marketing và phát triển kinh doanh số cho các doanh nghiệp lớn.



Trước khi gia nhập Meta, ông từng làm Giám đốc Phát triển kinh doanh tại Visa, phụ trách quan hệ đối tác với các tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ tài chính tại Việt Nam và Lào.

Về học vấn, ông Khôi Lê tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Bách khoa TP.HCM, sau đó lấy bằng MBA chuyên ngành Marketing và Chiến lược kinh doanh tại University College Dublin, Ireland.



Ông đã được giới thiệu với chức danh Giám đốc quốc gia Meta Việt Nam từ năm 2022. Tại hội nghị Meta Marketing Summit tháng 9/2022, ông là người đảm nhiệm phần trình bày chiến lược dành riêng cho thị trường Việt Nam.



Trong thời gian đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Meta tại Việt Nam, ông thường xuyên đại diện doanh nghiệp công bố các xu hướng thương mại trực tuyến, quảng cáo số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đầu năm 2026, ông tiếp tục xuất hiện với vai trò Giám đốc quốc gia, giới thiệu các xu hướng kinh doanh trên mạng xã hội, trong đó có thương mại qua tin nhắn và ứng dụng AI trong hoạt động bán hàng.

ÔNG HÙNG HUỲNH: TỪ VINGROUP, LOTTE ĐẾN LÃNH ĐẠO KINH DOANH TIKTOK VIỆT NAM

Ông Hùng Huỳnh (Hung Huynh) được Hiệp hội Marketing MMA Global giới thiệu là General Manager của TikTok Việt Nam tại sự kiện MMA CEO & CMO Summit Vietnam 2026.

Theo hồ sơ của MMA Global, ông có khoảng 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông số và thương mại điện tử, tập trung vào phát triển kinh doanh và quản lý đội ngũ nhân sự.



Giai đoạn 2012–2015, ông tham gia hoạt động đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh số tại IDG Ventures Vietnam. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm vị trí Giám đốc Thương mại điện tử tại Vingroup giai đoạn 2015–2016 và LOTTE.vn giai đoạn 2016–2018.



Tháng 3/2018, ông chuyển sang Meta, phụ trách các nhóm khách hàng và ngành hàng tại thị trường Việt Nam. Đây là giai đoạn Facebook và các nền tảng quảng cáo trực tuyến ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.



Đến tháng 9/2023, ông gia nhập TikTok for Business với vị trí phụ trách nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hồ sơ nghề nghiệp nói trên ghi nhận ông chuyển sang chức danh General Manager, TikTok for Business từ tháng 4/2026.

ÔNG NGUYỄN QUANG KHÁNH: NGƯỜI VIỆT ĐẦU TIÊN ĐỨNG ĐẦU NHÀ MÁY CHIP LỚN NHẤT CỦA INTEL

Khác với 5 lãnh đạo hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển thị trường, ông Nguyễn Quang Khánh đi lên từ một kỹ sư công nghệ trước khi trở thành người Việt đầu tiên giữ vị trí Giám đốc nhà máy Intel Products Vietnam (IPV).



IPV đặt tại Khu công nghệ cao TP.HCM, là cơ sở lắp ráp và kiểm thử chip lớn nhất của Intel trên toàn cầu. Nhà máy đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, hoàn thiện và kiểm tra chất lượng sản phẩm bán dẫn của tập đoàn Mỹ.

Ông Khánh tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và có thời gian làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất bán dẫn ở Nhật Bản và Đài Loan, trong đó có hơn hai năm tại nhà máy Sony, giai đoạn 2007–2009.



Cuối năm 2009, khi Intel bắt đầu đưa nhà máy tại Việt Nam vào hoạt động, ông Khánh quyết định gia nhập doanh nghiệp với vị trí kỹ sư quy trình sản xuất.



Trong những năm tiếp theo, ông lần lượt trải qua các vị trí quản lý kỹ thuật, phát triển sản phẩm, quản lý dự án và vận hành. Giai đoạn 2020–2021, ông đảm nhiệm vai trò quản lý hoạt động kỹ thuật của nhà máy trước khi được giao trọng trách đứng đầu IPV.



Đáng chú ý, khi ông Khánh mới gia nhập Intel, phần lớn các vị trí quản lý kỹ thuật tại nhà máy vẫn do chuyên gia nước ngoài đảm nhiệm. Sau hơn một thập kỷ làm việc, ông trở thành người Việt đầu tiên đứng đầu cơ sở sản xuất này.



Ông Khánh cho biết đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã trưởng thành đáng kể, từ việc học hỏi quy trình sản xuất ban đầu đến khả năng tham gia triển khai những công nghệ lắp ráp và kiểm thử chip tiên tiến.

Qua khoảng hai thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Intel đã góp phần đào tạo gần 10.000 kỹ sư, chuyên gia và nhà quản lý người Việt, đồng thời hỗ trợ hơn 600 nhà cung cấp nội địa đạt tiêu chuẩn tham gia chuỗi sản xuất.

