5 người phụ nữ Việt Nam quyền lực nhất châu Á tạo ra hơn nửa triệu tỷ doanh thu một năm và 444.000 việc làm cho lao động toàn cầu

5 nữ doanh nhân Việt Nam xuất hiện trong danh sách Most Powerful Women Asia 2026 của Fortune đang gắn với Vingroup, Vinamilk, Viettel Global, FPT Retail và TTC AgriS. Doanh thu năm 2025 của 5 doanh nghiệp này đạt khoảng 519.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 33.500 tỷ đồng, đang tạo việc làm cho hơn 444.000 người.

Tạp chí Fortune vừa công bố danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2026, trong đó xuất hiện 5 nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam.

Đứng cao nhất trong nhóm Việt Nam là bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup, hạng 37. Bà là một trong những người đồng hành cùng ông Phạm Nhật Vượng từ những ngày đầu gây dựng hoạt động kinh doanh tại Ukraine, trước khi trở về Việt Nam phát triển Vingroup thành tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản, ô tô, du lịch, giáo dục, y tế đến hạ tầng và năng lượng.

Bà Hương cũng từng giữ vị trí Chủ tịch GSM. Năm 2025, Vingroup đạt 331.838 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 76% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 11.065 tỷ đồng, hơn gấp đôi năm 2024. Đây là năm thứ ba liên tiếp doanh thu tập đoàn đi lên, từ 101.794 tỷ đồng năm 2022 lên 161.428 tỷ đồng năm 2023, 189.068 tỷ đồng năm 2024 và hơn 331.800 tỷ đồng năm 2025.

Quy mô lao động cũng tăng nhanh. Cuối năm 2025, báo cáo thường niên ghi nhận hơn 104.000 nhân sự tại tập đoàn và các công ty con. Đến tháng 8/2026, Vingroup cho biết toàn hệ sinh thái có khoảng 230.000 nhân sự tại Việt Nam và hơn 400.000 người trên toàn cầu. Phạm vi này bao gồm cả Vingroup, công ty con, công ty liên kết và các doanh nghiệp liên quan trong hệ sinh thái như Vincom Retail, GSM, VinCons. Riêng VinCons thời điểm đó đã vượt mốc 100.000 nhân sự.

Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk, đứng hạng 71, đồng thời là nữ lãnh đạo Việt Nam xuất hiện liên tục trong cả ba bảng xếp hạng của Fortune từ năm 2024 đến nay. Bà gia nhập doanh nghiệp tiền thân của Vinamilk từ năm 1976 và bắt đầu điều hành doanh nghiệp từ năm 1992.

Trong hơn ba thập kỷ ở vị trí lãnh đạo cao nhất, Vinamilk đã chuyển từ một doanh nghiệp sữa nhà nước thành doanh nghiệp niêm yết có sản phẩm hiện diện tại hàng chục thị trường.

Năm 2025, Vinamilk lập kỷ lục doanh thu với 63.724 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 9.414 tỷ đồng. Doanh thu doanh nghiệp đã tăng ba năm liên tiếp, từ 60.075 tỷ đồng năm 2022 lên 60.479 tỷ đồng năm 2023, 61.824 tỷ đồng năm 2024 và 63.724 tỷ đồng năm 2025. Vinamilk hiện có khoảng 9.906 lao động trên toàn hệ thống, trở thành một trong những doanh nghiệp thực phẩm - đồ uống sử dụng nhiều lao động tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng giám đốc Viettel Global, đứng thứ 84, tăng 6 bậc so với năm trước. Bà được bổ nhiệm CEO Viettel Global từ tháng 2/2025, trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí cao nhất tại đơn vị phụ trách hoạt động đầu tư quốc tế của Viettel.

Trước đó, bà có khoảng 15 năm làm việc trong các lĩnh vực viễn thông và đầu tư quốc tế. Năm đầu tiên bà Hoa giữ ghế CEO cũng là thời điểm Viettel Global đạt kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay. Doanh thu thuần năm 2025 đạt 44.271 tỷ đồng, tăng 25%; lợi nhuận sau thuế đạt 11.251 tỷ đồng, tăng 57%. Doanh thu công ty đã tăng liên tục từ 19.242 tỷ đồng năm 2021 lên 23.630 tỷ đồng năm 2022, 28.212 tỷ đồng năm 2023, 35.368 tỷ đồng năm 2024 và 44.271 tỷ đồng năm 2025, tương ứng 4 năm tăng trưởng liên tiếp. Đến cuối tháng 6/2026, Viettel Global và các công ty con có khoảng 6.211 nhân viên, tăng hơn 400 người so với cuối năm trước.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail, lần đầu góp mặt trong danh sách ở vị trí 90. Bà gia nhập FPT từ năm 1994, ban đầu ở vị trí thực tập không lương, sau đó tham gia thành lập FPT Retail năm 2012.

Năm 2025, FPT Retail đạt 51.083 tỷ đồng doanh thu, tăng 27%; lợi nhuận sau thuế khoảng 984 tỷ đồng, hơn gấp đôi năm trước. Doanh thu doanh nghiệp đã tăng liên tục từ 14.661 tỷ đồng năm 2020 lên 22.495 tỷ đồng năm 2021, 30.166 tỷ đồng năm 2022, 31.850 tỷ đồng năm 2023, 40.104 tỷ đồng năm 2024 và hơn 51.000 tỷ đồng năm 2025, tương ứng 5 năm tăng trưởng liên tiếp. Cùng với quá trình mở rộng Long Châu và FPT Shop, quy mô lao động tăng lên 25.375 người vào cuối năm 2025.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch TTC AgriS, đứng thứ 95. Bà là thế hệ kế nghiệp tại hệ sinh thái TTC, tiếp quản ghế Chủ tịch TTC AgriS từ tháng 7/2024 sau nhiều năm tham gia điều hành doanh nghiệp. Dưới thời bà My, TTC AgriS tiếp tục chuyển từ mô hình doanh nghiệp mía đường truyền thống sang kinh doanh nông nghiệp, thực phẩm, thương mại hàng hóa và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn. TTC AgriS sử dụng niên độ tài chính từ tháng 7 đến tháng 6 năm sau.

Trong niên độ 2024-2025 kết thúc ngày 30/6/2025, doanh nghiệp đạt 28.482 tỷ đồng doanh thu thuần và khoảng 834 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh thu giảm nhẹ so với mức kỷ lục 29.021 tỷ đồng của niên độ trước, vì vậy đây là doanh nghiệp duy nhất trong nhóm không duy trì chuỗi tăng doanh thu đến năm 2025. Quy mô lao động trực tiếp của TTC AgriS hiện vào khoảng 2.651 người. Ngoài nhân sự trực tiếp, hoạt động sản xuất và vùng nguyên liệu của doanh nghiệp còn tạo hàng chục nghìn việc làm thường xuyên và thời vụ tại các địa phương.