Hơn 20 năm gắn bó với ruộng đồng, một người mẹ lần đầu đi làm xa để hai con gái không phải bỏ đại học. Một phụ nữ bỏ nghề biển, lên bờ trồng cỏ nuôi ba con. Giữa đại công trường APEC 2027, họ góp những công việc bình dị và mang theo một ước mong chung: con cái có tương lai tốt hơn.

Buổi chiều cuối tháng 10, nắng vẫn đổ xuống khoảng sân trước Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC ở Nam đảo Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group đầu tư, xây dựng theo hình thức PPP (Đối tác công tư). Hơi nóng hắt lên từ mặt đá mới lát. Tiếng máy cắt, tiếng búa gõ, tiếng xe công trình quện thành âm thanh của một công trường đang chạy đua với thời gian.

Giữa khoảng sân ấy, chị Nguyễn Hồng Lan quấn khăn kín mặt, cúi người thu dọn vật liệu. Sau lớp khăn chỉ còn lộ đôi mắt và vầng trán đẫm mồ hôi. Phía sau chị, khối nhà với mái uốn lượn như những lớp sóng đã hiện rõ hình hài. Bên trong là phòng đại tiệc rộng hơn 11.000 m², kết cấu vượt nhịp không cột giữa, dự kiến đón các đoàn đại biểu trong Tuần lễ Cấp cao APEC vào tháng 11/2027.

Trước khi đến đây, chị Lan chưa từng rời ruộng lâu đến thế.

Chị Nguyễn Hồng Lan - Công nhân tại Dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC

Hai vợ chồng làm nông hơn hai mươi năm ở miền Tây. Ruộng đủ nuôi gia đình qua ngày nhưng không gánh nổi chi phí của ba đứa con: hai con gái học đại học ở Rạch Giá, con trai út học lớp 10.

Có lúc tiền cạn, người mẹ buộc phải nói điều mình không muốn: “Mẹ với cha hết tiền rồi, thôi con nghỉ đi”.

Cô con gái bật khóc. Cha mẹ khuyên con nghỉ học, lấy chồng; cô nhất quyết không chịu. “Con mình nó khóc quá trời”, chị Lan nhớ lại.

Nước mắt của con đã đẩy cha mẹ đến quyết định lớn nhất sau hơn hai mươi năm quanh quẩn với ruộng đồng. Họ cho thuê ruộng, theo người thân ra Phú Quốc làm công trình. Trước ngày đi, chị Lan hứa: “Mấy con ở nhà đi. Mẹ cha qua đây làm đỡ vài năm. Chừng nào mấy đứa ra trường rồi mẹ cha về”.

Gần một năm sau, người mẹ ấy có mặt tại công trình được xây dựng để đón lãnh đạo 21 nền kinh tế. Nhưng khi kể về lý do ra đảo, chị không nói đến một sự kiện quốc tế hay công trình mang tính biểu tượng. Chị chỉ nhắc đến hai chữ: học phí.

Toàn cảnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC trong quần thể công trường Nam đảo Phú Quốc. (Ảnh Sun Group)

Lời hứa của người mẹ

Chị Nguyễn Hồng Lan là một trong hàng nghìn lao động đang làm việc trên chuỗi công trường phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng tỉnh An Giang, Đặc Khu Phú Quốc đang đầu tư xây dựng. Từ sân bay quốc tế với đường băng mới, nhà ga T2 và nhà ga VIP, các mũi thi công nối tiếp dọc tuyến ĐT.975, tuyến tàu điện nhẹ LRT rồi kéo xuống Trung tâm Hội nghị, Nhà biểu diễn đa năng và cụm khách sạn Bãi Đất Đỏ.

Đầu tháng 10/2026, riêng dự án mở rộng sân bay có gần 8.000 kỹ sư, công nhân, chuyên gia. Tuyến LRT dài 17,59 km sẽ nối sân bay với Nam đảo. Trung tâm Hội nghị có tổng diện tích sàn hơn 153.000 m²; Nhà biểu diễn đa năng bên cạnh có 4.030 chỗ ngồi.

Nhưng phía sau những con số lớn là nhiều cuộc dịch chuyển nhỏ: một gia đình rời ruộng, một người mẹ bỏ biển, một người vợ theo chồng qua phà. Họ đến bằng những mối dây quen thuộc của lao động nhập cư: anh em gọi nhau, bà con giới thiệu việc, người đi trước kéo người đi sau.

Những tháng đầu của vợ chồng chị Lan trên đảo không suôn sẻ. Nơi làm đầu tiên ba tháng mới trả lương. Thấy “không ổn”, họ chuyển việc, tìm đến đơn vị trả lương hai lần mỗi tháng.

Làm giờ hành chính, chị được hơn 300.000 đồng một ngày. Nếu tăng ca đến 22h, người lao động có thêm tiền công và một suất cơm tối; những ngày làm dài, tổng thu nhập có thể vượt 600.000 đồng. “Tăng ca, tăng ca, cũng có dư một chút vậy đó”, chị nói và nhấn mạnh mức thu nhập này là mơ ước, còn so với làm ruộng thì “quá tốt mà tiền lại có đều”.

Tính cả thu nhập của chồng, gia đình có hơn 30 triệu đồng mỗi tháng, khoản tiền trước đây khó kiếm được từ ruộng. Họ vừa có thể nuôi con học, vừa dành dụm một phần cho tương lai.

Công nhân thi công trên hệ mái uốn lượn của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. (Ảnh Sun Group)

Cô con gái lớn học ngành thiết kế, kiến trúc, đứa nhỏ theo ngành du lịch – khách sạn. Cuối tuần, hai chị về chăm em trai. Ở đảo, cha mẹ làm từ sáng đến tối; ở quê, ba chị em tự dựa vào nhau.

Điều khiến chị Lan vui hơn là các con biết nơi cha mẹ đang làm. Qua video trên mạng xã hội, chúng nhận ra công trình APEC. “Nó thấy chỗ này nổi tiếng luôn, mà má vô đây làm được”, chị kể, đôi mắt nheo lại sau lớp khăn.

Câu chuyện đang dở thì điện thoại reo. Chồng chị gọi. Anh cũng làm tại công trường phục vụ APEC ở cụm khách sạn Bãi Đất Đỏ và đang chờ ngoài đường để đón vợ.

“Anh chờ em, ra liền”, chị nói rồi đứng dậy.

Gương mặt vừa giấu sau lớp khăn ướt mồ hôi chợt rạng lên. Giữa công trường rộng lớn, niềm vui của chị thu lại vừa bằng một chuyến xe hai vợ chồng cùng về sau ca làm.

Những ngày công dưới nắng gió đảo ngọc

Cách chỗ chị Lan không xa, chị Nguyễn Thị Nhi cùng đội cảnh quan đang lát đá vỉa hè trước Trung tâm Hội nghị. Từng viên đá được đặt xuống, căn chỉnh rồi gõ đều cho phẳng. Công việc lặp đi lặp lại dưới nắng, nhưng chỉ một viên lệch cũng có thể phá vỡ đường nét của cả mặt sân.

Chị Nhi quê An Giang, nơi gia đình sống bằng ruộng khóm. Ở nhiều vùng, người ta gọi là quả dứa; người miền Tây gọi thân thuộc là trái khóm. Thứ cây chịu đất phèn ấy từng nuôi cả nhà, nhưng thu nhập từ ruộng ngày một khó gánh đủ chi phí. Chồng chị ra Phú Quốc làm công trình trước, chị theo sau.

"Chồng về đây làm thì em cũng theo chồng đi làm", chị nói.

Chị Nguyễn Thị Nhi dần có cuộc sống ổn định nhờ làm việc tại các công trình phục vụ APEC.

Hai vợ chồng đã đi qua nhiều công trường trên đảo. Với họ, nơi làm việc thay đổi theo mặt bằng được bàn giao: hôm nay là một khu nghỉ dưỡng, ngày mai có thể là con đường, và từ tháng 2/2026 là khoảng sân trước công trình sẽ đón các đoàn nguyên thủ.

Từ quê ra đảo chỉ qua một chuyến phà, nhưng khoảng cách trong đời sống lớn hơn thế. Ở quê, đứa con lớp 10 đi học, anh em trông nhau. Ngoài đảo, hai vợ chồng làm tám tiếng mỗi ngày, khi tiến độ gấp thì đăng ký tăng ca. Tổng thu nhập có ngày khoảng một triệu đồng. Buổi trưa ăn cơm công trường; buổi tối về phòng trọ tự nấu để tiết kiệm. Phần còn lại đều đặn gửi về cho con.

"Làm nhiều thì ăn nhiều, ít thì ăn ít vậy đó", chị Nhi nói.

Chị không dùng những từ lớn khi kể về công việc. Hỏi cuộc sống ở đảo so với quê thế nào, chị đáp: "Cũng đỡ". Hỏi cảm giác khi góp tay xây công trình sẽ đón đại biểu quốc tế, chị chỉ cười: "Cũng vui".

Toàn cảnh Nhà biểu diễn đa năng và các mũi thi công trên biển nằm trong quần thể công trường Nam đảo Phú Quốc. (Ảnh Sun Group)

Nụ cười có phần dè dặt, nhưng đôi bàn tay chị đang làm một công việc mà trước đây chưa từng hình dung. Bàn tay ấy từng chăm ruộng khóm, nay đo từng mạch đá trên quảng trường. Mỗi mét vỉa hè hoàn thiện đồng nghĩa với thêm một ngày công, thêm một khoản tiền gửi về đất liền.

Với chị Nhi, niềm tự hào được góp sức vào công trình phục vụ APEC bắt đầu từ những việc giản dị như thế. Một ngày nào đó, khi các đoàn đại biểu quốc tế bước qua khoảng sân này, những viên đá chị cùng đồng nghiệp lát hôm nay sẽ trở thành một phần diện mạo của Trung tâm Hội nghị. Nghĩ đến điều ấy, chị thấy những ngày làm việc dưới nắng thêm ý nghĩa.

Gần một năm làm công trình APEC cũng khiến chị thêm hy vọng về sự thay đổi của Phú Quốc. Chị mong sự kiện năm 2027 sẽ thu hút thêm du khách, doanh nghiệp, tạo nhiều công ăn việc làm ổn định cho người lao động, thay vì chỉ có việc trong những đợt cao điểm xây dựng.

Xa hơn, chị muốn con được học hành đến nơi đến chốn, có nghề nghiệp và thu nhập tốt, không phải sớm xa gia đình để mưu sinh như cha mẹ. Bởi với người phụ nữ từng sống nhờ ruộng khóm ấy, một công việc ổn định cho con trong tương lai còn đáng quý hơn những tháng ngày tăng ca có thu nhập cao hiện tại.

Công nhân tập trung thi công các hạng mục đường ray của tuyến LRT (Ảnh Sun Group)

Cách Trung tâm Hội nghị vài kilômét, trên công trường tuyến tàu điện nhẹ LRT, chị Khơ Thét đang làm một công việc nặng nhọc hơn.

Quá 15h, nắng hắt xuống nền bê tông bỏng rát. Chị cùng hàng chục công nhân vặn các thanh giằng thép, chuẩn bị cho một đợt đổ bê tông đường ray.

Gương mặt phủ lấm tấm mồ hôi, người phụ nữ vẫn cười khi kể rằng mỗi ngày công đem lại gần 500.000 đồng. Là người Phú Quốc, nhà ở gần công trường nên buổi trưa chị có thể về ăn cơm, hơn 13h lại ra công trường. Những tháng nhiều ca, thu nhập của chị gần 20 triệu đồng - mức trước đây khó hình dung với một lao động phổ thông tại địa phương.

Tuyến tàu điện dài gần 18km trong tương lai có thể rút ngắn hành trình từ sân bay đến Nam đảo còn khoảng 20 phút. Với chị Khơ Thét, con số ấy trước hết được tạo nên từ những thao tác rất chậm: siết một con ốc, chỉnh một thanh thép, kiểm tra một mối nối rồi chuyển sang vị trí tiếp theo.

Công việc vất vả dưới nắng, nhưng chị vui vì được tham gia xây dựng tuyến giao thông hiện đại đầu tiên thuộc loại hình này trên đảo. Những đoạn kết cấu dần thành hình không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình mà còn có phần đóng góp của chị và đồng nghiệp vào hệ thống hạ tầng phục vụ APEC 2027.

Mặc dù gương mặt phủ kín những giọt mồ hôi, nhưng chị Khơ Thét vẫn không giấu được nụ cười khi kể về mỗi ngày công được hơn nửa triệu đồng.

Sống gần công trường, chị chứng kiến rõ những thay đổi trên vùng đất vốn quen thuộc. Từ những tuyến đường đang mở rộng đến hệ thống tàu điện dần hình thành, Phú Quốc đang có thêm những điều kiện để phát triển du lịch, dịch vụ và giao thông công cộng.

Chị hy vọng sau APEC, những công trình này sẽ tiếp tục mang lại việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Để thế hệ trẻ lớn lên trên đảo có thêm cơ hội học nghề, tìm việc, lập nghiệp ngay trên quê hương, thay vì phải đi xa kiếm sống.

Gần 20 triệu đồng mỗi tháng là khoản thu nhập đáng kể ở hiện tại. Nhưng với chị Khơ Thét, niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nếu những cơ hội việc làm như thế không kết thúc khi công trường khép lại.

Đằng sau những thanh thép, viên đá và ngày công là một thay đổi ít được nhắc đến của các dự án lớn. Hạ tầng không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý; ngay từ khi được xây dựng, nó đã kéo nhiều lao động ra khỏi sinh kế cũ, mang đến nguồn thu nhập mới và từng bước thay đổi đời sống của các gia đình.

Chân dung công nhân tham gia xây dựng tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc.

Bỏ biển lên bờ nuôi ba con

Từ tuyến LRT đi ngược về sân bay, những dải cỏ mới đang phủ xanh phần đất cạnh đường băng. Giữa tiếng máy bay và xe chuyên dụng, một nhóm phụ nữ cúi sát mặt đất, đặt từng mảng cỏ xuống nền rồi miết các mép cho liền nhau.

Phần lớn họ đến từ Sa Đéc (Đồng Tháp), người này gọi người kia ra đảo. Mỗi ngày họ nhận khoảng 400.000 đồng, có cơm trưa và được lo chỗ ở. Một người nói thu nhập cao hơn nhiều lần so với ở quê.

Trong nhóm có chị Nguyễn Thanh Hòa, người Phú Quốc duy nhất. Nhà ở gần sân bay, nhưng con đường dẫn chị đến công việc này đi qua một quãng đời nhiều biến động.

Trước đây, chị và chồng sống bằng nghề biển. Nhịp sống của gia đình phụ thuộc vào mùa ghẹ, con ốc và thời tiết. “Tới mùa ghẹ trúng thì mình làm ghẹ. Còn thất thì quay xuống làm ốc”, chị kể.

Rồi chồng chị mất. Trong nhà không còn ai đi biển. Người phụ nữ một mình nuôi ba con buộc phải bỏ tấm lưới, lên bờ tìm việc.

“Giờ không có ai đi biển nữa. Mình đi làm cái này nuôi con”, chị nói.

Công việc tại cụm công trình APEC giúp chị Thanh Hòa có thu nhập ổn định nuôi con.

Một người con đã vào TP.HCM, hai cháu còn lại học lớp 12 và lớp 7. Ba đứa con ở ba chặng đường khác nhau, nhưng đều cần mẹ gánh vác. Người phụ nữ từng quen với mùi mặn của nước biển học cách nhận biết độ ẩm của đất, đặt cỏ để bén rễ và làm việc theo nhịp công trường.

So với nghề biển, trồng cỏ đỡ phụ thuộc sóng gió, lại gần nhà. Thu nhập đều hơn. Chị Hòa tính từng khoản: “Cần thiết thì mình xài. Mình phải dành tiền đó để dành”.

Với người phụ nữ từng gắn cả đời với nghề biển, được góp sức làm đẹp một công trình sẽ đón các đoàn khách quốc tế là niềm vui đặc biệt. Chị tự hào khi quê hương Phú Quốc được chọn tổ chức APEC 2027 và đang từng ngày có thêm những công trình mới. Dù chỉ trồng từng mảng cỏ nhỏ, chị biết công việc của mình cũng góp phần tạo nên diện mạo của sân bay khi hoàn thành.

Nhưng điều khiến chị Hòa quan tâm hơn cả vẫn là cuộc sống sau APEC. Là người địa phương, chị mong sự kiện không chỉ giúp Phú Quốc có thêm sân bay hiện đại, đường sá và các công trình quy mô lớn, mà còn mang đến nhiều cơ hội việc làm lâu dài cho người dân, nhất là những gia đình từng phụ thuộc vào nghề biển.

Một mình nuôi ba con sau khi chồng mất, chị hiểu hơn ai hết giá trị của một công việc có thu nhập đều đặn. Chị hy vọng khi các con trưởng thành, Phú Quốc sẽ có đủ cơ hội để chúng tìm được nghề nghiệp ổn định, không phải rời đảo đi xa mưu sinh. Người con đã vào TP.HCM cũng có thể có thêm lựa chọn trở về lập nghiệp nếu quê hương ngày càng phát triển.

Những thảm cỏ chị Hòa chăm chút hôm nay rồi sẽ bén rễ, phủ xanh khoảng đất ven đường băng. Còn điều người mẹ mong được vun trồng lâu dài hơn là một tương lai đủ tốt để các con có thể yên tâm sống và làm việc trên chính hòn đảo nơi chúng lớn lên.

Điều gì ở lại sau APEC?

APEC 2027 đặt Phú Quốc trước một mốc thời gian rõ ràng: sân bay, đường sá, tàu điện, trung tâm hội nghị và các công trình lưu trú phải đồng loạt về đích. Cuộc chạy đua ấy đang tạo ra hàng chục nghìn việc làm, thu hút lao động từ nhiều vùng miền và giúp không ít người dân trên đảo chuyển nghề.

Nhưng giá trị của hạ tầng không dừng ở ngày khánh thành. Theo ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, khi các cơ sở lưu trú và dịch vụ đi vào vận hành, nhu cầu tuyển dụng sẽ tiếp tục mở rộng, từ lao động phổ thông, lao động qua đào tạo đến nhân sự quản lý và nhân lực chất lượng cao.

Cuối buổi chiều, nắng dịu trên mái sóng của Trung tâm Hội nghị. Đội lát đá thu dọn dụng cụ, những người thợ trồng cỏ rũ đất khỏi găng tay, còn trên tuyến LRT, các thanh thép nằm im chờ lớp bê tông tiếp theo.

Máy bay bay qua khu vực Nhà ga T2 đang trong quá trình xây dựng (Ảnh Sun Group)

Một năm nữa, nơi đây sẽ sáng đèn đón các đoàn đại biểu. Ít ai biết dưới từng viên đá, thanh giằng hay khoảnh cỏ là mồ hôi của những phụ nữ từng rời ruộng đồng, ruộng khóm và biển khơi. Họ không nói nhiều về hạ tầng chiến lược, chỉ kể về suất cơm tăng ca, kỳ trả lương và cuộc gọi của con.

Chị Nguyễn Hồng Lan vẫn đếm thời gian ở đảo bằng ngày tốt nghiệp của hai con gái: “Chừng nào mấy đứa ra trường rồi mẹ cha về”.

Giữa đại công trường đang chạy đua với tương lai, lời hứa ấy là thước đo gần gũi nhất của phát triển: những công trình càng lớn, càng phải mở thêm cơ hội để những gia đình nhỏ bé cùng đi tới.