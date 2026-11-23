Mâm cơm có sự kết hợp khá thú vị: thịt ba chỉ cuộn sả thơm nức, đậm đà; chả trứng mềm béo; nấm chiên giòn rụm và bát canh chua thanh nhẹ giúp cân bằng vị giác.

Thịt ba chỉ vốn là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm gia đình, nhưng chỉ cần thay đổi một chút cách chế biến, bạn đã có thể biến món thịt thường ngày thành món ăn trông hấp dẫn hơn hẳn. Thay vì thái miếng rồi rang hay luộc, hãy thử cuộn thịt quanh những nhánh sả, áp chảo cho vàng xém rồi rim cùng nước mắm tỏi. Thành phẩm có lớp ngoài săn thơm, phần thịt bên trong vẫn mềm mọng, quyện với nước sốt mặn ngọt rất đưa cơm.

Mâm cơm hôm nay có món ba chỉ cuộn sả sốt mắm tỏi làm chủ đạo, ăn kèm chả trứng hấp, nấm bào ngư chiên giòn và canh chua dứa. Các món không quá cầu kỳ nhưng kết hợp khá hài hòa, đủ vị béo, giòn, chua và thanh mát.

Ảnh minh họa

1. Ba chỉ cuộn sả sốt mắm tỏi

Chuẩn bị 400g thịt ba chỉ thái lát dài, 5–6 cây sả, 3 tép tỏi, nước mắm, đường, tiêu và một chút dầu ăn.

Chọn phần ba chỉ có tỷ lệ nạc mỡ xen kẽ, thái thành lát mỏng dài để dễ cuộn. Sả bỏ lớp vỏ già, rửa sạch, cắt thành những đoạn dài khoảng 7–8cm rồi đập dập nhẹ phần thân.

Trải từng lát thịt ra thớt, đặt một đoạn sả vào giữa rồi cuộn chặt lại. Có thể dùng tăm tre cố định để cuộn thịt không bị bung khi áp chảo. Ướp thịt với chút tiêu và nước mắm trong khoảng 10 phút.

Đặt chảo lên bếp, thêm một chút dầu ăn rồi xếp từng cuộn thịt vào áp chảo trên lửa vừa. Trở đều các mặt cho thịt săn lại, vàng xém và phần mỡ tiết ra. Khi thịt gần chín, cho tỏi băm vào phi thơm.

Pha nước sốt gồm 1,5 thìa nước mắm, 1 thìa đường và 2 thìa nước lọc, khuấy tan rồi đổ vào chảo. Hạ nhỏ lửa, đảo nhẹ để sốt phủ đều từng cuộn thịt. Khi nước sốt sánh lại, bám bóng quanh miếng thịt thì tắt bếp.

2. Chả trứng hấp

Đánh tan 3 quả trứng với 100g thịt lợn xay, một ít mộc nhĩ thái nhỏ, hành lá và gia vị. Đổ hỗn hợp vào bát chịu nhiệt, hấp cách thủy khoảng 20 phút đến khi phần trứng đông lại và thịt chín. Có thể phết thêm lòng đỏ trứng lên mặt, hấp thêm vài phút để món ăn có màu vàng đẹp mắt.

3. Nấm bào ngư chiên giòn

Nấm bào ngư rửa nhẹ, để thật ráo rồi xé thành miếng vừa ăn. Pha bột chiên giòn với nước theo hướng dẫn trên bao bì, nhúng nấm vào bột rồi chiên ngập dầu ở lửa vừa đến khi vàng giòn. Vớt ra giấy thấm dầu, rắc chút muối tiêu khi còn nóng.

4. Canh chua dứa

Dứa thái miếng, cà chua bổ múi cau, giá đỗ rửa sạch. Phi thơm hành, cho cà chua và dứa vào xào sơ rồi thêm nước. Khi nước sôi, nêm me, muối, đường và nước mắm cho vừa khẩu vị. Cuối cùng cho giá đỗ vào, đun thêm một chút rồi rắc hành lá, rau ngổ.

Mâm cơm có sự kết hợp khá thú vị: thịt ba chỉ cuộn sả thơm nức, đậm đà; chả trứng mềm béo; nấm chiên giòn rụm và bát canh chua thanh nhẹ giúp cân bằng vị giác. Đặc biệt, những cuộn thịt vàng óng, thơm mùi sả và tỏi khi đặt giữa mâm cơm chắc chắn sẽ khiến món ăn quen thuộc trở nên hấp dẫn hơn nhiều.