Một kiểu tiêu tiền không ồn ào

Nếu bạn chưa biết: “Low-key” là khái niệm chỉ những người không thích phô trương, không ồn ào ham khoe mẽ. Người ít phô trương không chạy theo sự chú ý, không cần phải chứng minh điều gì với người khác. Phong cách sống của họ thiên về sự tối giản, kín đáo, ưu tiên cảm giác thoải mái và phù hợp với bản thân hơn là ánh nhìn bên ngoài.

Và điều thú vị là cách họ tiêu tiền cũng phản ánh rất rõ lối sống này: Không hào nhoáng, không phung phí, nhưng cũng không khắt khe cực đoan.

1. Chi tiền cho trải nghiệm hơn là để “khoe”

Người ít phô trương vẫn tiêu tiền cho những thứ khiến họ vui, nhưng điểm khác biệt nằm ở mục đích. Họ sẵn sàng chi cho một chuyến đi, một bữa ăn ngon, hay một lớp học mới nếu cảm thấy đáng. Tuy nhiên, những trải nghiệm này không nhằm mục đích đăng lên mạng hay chứng minh “mình đang sống tốt” hoặc “sống chất hơn hẳn mọi người”.

Ảnh minh họa

Với họ, giá trị nằm ở cảm nhận cá nhân. Một chuyến du lịch ít người biết, một quán cà phê nhỏ yên tĩnh, hay một buổi tối ở nhà đọc sách cũng đủ. Tiền được dùng để phục vụ cảm xúc thật, không phải để xây dựng hình ảnh.

2. Mua ít nhưng chọn kỹ

Người ít phô trương thường không mua sắm theo kiểu “thấy hay hay là mua”. Họ có xu hướng cân nhắc khá kỹ trước khi chi tiền. Điều này không có nghĩa là họ keo kiệt, mà là họ ưu tiên chất lượng và độ phù hợp. Một món đồ có thể đắt hơn mặt bằng chung, nhưng nếu dùng được lâu, phù hợp với thói quen sinh hoạt thì vẫn đáng. Ngược lại, những món rẻ nhưng mua về rồi bỏ xó lại bị hạn chế tối đa. Cách tiêu này khiến tổng chi tiêu không bị đội lên bởi những khoản “linh tinh”.

3. Không chạy theo trend

Xu hướng thay đổi rất nhanh, đặc biệt là trong thời đại mạng xã hội và Người ít phô trương không bị cuốn theo điều đó. Họ không thấy cần phải mua một món đồ chỉ vì nó đang “hot”, hay thử một dịch vụ chỉ vì ai cũng đang nói tới. Việc không chạy theo trend giúp họ tiết kiệm được khá nhiều khoản chi không cần thiết. Đồng thời, nó cũng giúp giữ được sự ổn định trong cách tiêu tiền: ít bị cảm xúc nhất thời chi phối.

4. Ưu tiên sự tiện lợi và bền vững

Người ít phô trương thường chọn những giải pháp đơn giản, lâu dài thay vì phức tạp nhưng ngắn hạn. Ví dụ, họ có thể đầu tư vào một chiếc đồ dùng tốt để sử dụng nhiều năm, thay vì liên tục thay mới.

Ảnh minh họa

Họ cũng có xu hướng chọn những thứ giúp cuộc sống gọn gàng hơn: dịch vụ tiện lợi, đồ dùng đa năng, hoặc những khoản chi giúp tiết kiệm thời gian. Tiền được xem như công cụ để giảm bớt sự rườm rà trong cuộc sống, chứ không phải để làm nó trở nên phức tạp hơn.

5. Chi tiêu theo nhịp sống cá nhân

Người ít phô trương không cố ép mình vào một “chuẩn sống” chung. Họ tiêu tiền dựa trên thói quen và nhu cầu thật sự của bản thân. Có người thích ở nhà nên chi cho không gian sống nhiều hơn. Có người thích vận động thì đầu tư cho sức khỏe. Cách tiêu này giúp tiền được phân bổ đúng chỗ, thay vì dàn trải theo những thứ “ai cũng có”. Mỗi khoản chi đều gắn với một phần trong cuộc sống của họ, nên ít khi cảm thấy lãng phí.

Nhìn tổng thể, cách tiêu tiền của Người ít phô trương không phải là cắt giảm tối đa hay sống kham khổ. Ngược lại, đó là cách tiêu có chọn lọc, có ý thức và khá “đủ”. Họ không cần chi tiêu để tạo ấn tượng, cũng không để bản thân bị cuốn vào guồng so sánh. Có thể không quá nổi bật, nhưng chính sự ổn định và rõ ràng trong cách sử dụng tiền lại giúp họ giữ được cảm giác nhẹ nhàng - thứ mà không phải cứ tiêu nhiều hay tiêu ít là có được.