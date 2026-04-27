Chứng khoán chỉ giao dịch 2 phiên trong tuần này, nhà đầu tư nên làm gì?

Các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng với biến động ngắn hạn khi thanh khoản có thể suy giảm, đồng thời hạn chế mua đuổi và ưu tiên quản trị rủi ro trước kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Thận trọng đầu tư

Nhận định về thị trường trong 2 ngày tới, ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc kinh doanh, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ xuất hiện sau nhịp tăng nóng vừa qua nhưng các cổ phiếu vốn hóa lớn có thể luân phiên tăng điểm để tiếp tục giúp thị trường neo giữ điểm số ở vùng cao.

“Chúng tôi cũng lưu ý đến rủi ro giảm điểm của thị trường khi neo ở các vùng điểm nhạy cảm nếu có thông tin kém tích cực xuất hiện. Điều này có thể cũng khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng và áp lực bán tăng lên do lo ngại sự xuất hiện các thông tin khó lường trong kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới”, ông Quang nói.

Nhà đầu tư nên thận trọng vì thị trường chỉ giao dịch trong 2 ngày của tuần cuối tháng 4. (Ảnh minh họa)

Vì thế, theo ông Quang, tại thời điểm này, nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro cho danh mục khi thị trường đang dao động ở các vùng điểm nhạy cảm quanh đỉnh cũ. Nhà đầu tư chủ động bán chốt lời các vị thế ngắn hạn khi giá đạt kỳ vọng, đồng thời nâng dần ngưỡng trailing stop ở các cổ phiếu để bảo toàn lợi nhuận.

“VN-Index dao động trong biên độ 1.845 - 1.890 điểm như dự báo. Thanh khoản giảm mạnh cho thấy áp lực bán tiết chế và chỉ số vẫn đang trong quá trình điều tiết cung ngắn hạn. Theo đó, trong phiên 28 và 29/4, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động trong vùng biên độ này”, ông Quang nói.

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), diễn biến điều chỉnh trong những phiên gần đây là trạng thái thường gặp khi thị trường bước vào giai đoạn cận lễ, đồng thời VN-Index đang trong quá trình kiểm định cung - cầu khi tiến gần vùng đỉnh cũ.

Bên cạnh đó, dòng tiền trên thị trường có sự phân hóa rõ rệt, tập trung vào các nhóm cổ phiếu mang yếu tố riêng biệt hoặc có kết quả kinh doanh quý I tích cực, thay vì lan tỏa đồng đều như giai đoạn trước.

“Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang đi xuống, cho thấy đà tăng đang chậm lại. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể lùi về vùng khoảng 1.830 - 1.840 điểm để tìm điểm cân bằng, thậm chí có thể giảm sâu hơn về quanh 1.820 điểm. Ở chiều ngược lại, nếu tăng trở lại, VN-Index sẽ gặp khó khi tiến lên vùng 1.890 - 1.910 điểm”, Vietcombank nhận định.

Ở góc nhìn khác, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng dòng tiền đang phân hóa rõ rệt, tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm liên quan Vingroup và ngân hàng, trong khi nhiều nhóm ngành khác chịu áp lực bán.

Điều này cho thấy xu hướng tăng chưa bị phá vỡ, nhưng động lực thị trường đang phụ thuộc vào số ít cổ phiếu trụ cột.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) nhận định rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu khi VN-Index tiệm cận vùng 1.880 điểm. Dòng tiền chưa lan tỏa rộng, áp lực bán gia tăng khiến khả năng thị trường bước vào nhịp tích lũy trở nên rõ ràng hơn, dù mức giảm nếu xảy ra được dự báo không quá mạnh.

Trên cơ sở đó, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng tiền mặt ở mức hợp lý trước kỳ nghỉ dài, hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng.

Việc giải ngân có thể được thực hiện thăm dò khi thị trường điều chỉnh, ưu tiên các nhóm ngành có nền tích lũy tốt hoặc triển vọng kết quả kinh doanh tích cực như bất động sản, xây dựng và ngân hàng.

Đồng thời, nhà đầu tư cũng nên chuẩn bị sẵn nguồn lực để tận dụng cơ hội trong trường hợp thị trường xuất hiện nhịp giảm sâu do các yếu tố bất ngờ.

Nhiều diễn biến trái chiều

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch với diễn biến khá trái chiều khi VN-Index duy trì được sắc xanh theo tuần, song thanh khoản lại sụt giảm đáng kể trong bối cảnh tâm lý thận trọng gia tăng trước kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Dòng tiền có dấu hiệu chững lại, phản ánh xu hướng quan sát và giảm giao dịch của nhà đầu tư trong giai đoạn nhạy cảm.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, cụ thể ngày 24/4, áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên sáng khiến thị trường nghiêng về sắc đỏ. Thanh khoản suy yếu rõ rệt cùng với hoạt động bán ròng gia tăng từ khối ngoại đã tạo thêm sức ép lên chỉ số.

Sang phiên chiều, đà giảm tiếp tục nới rộng khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn không giữ được nhịp, kéo mặt bằng chung thị trường đi xuống.

Kết phiên, toàn thị trường ghi nhận 188 mã giảm giá, 135 mã tăng và 55 mã đứng tham chiếu, cho thấy ưu thế nghiêng về bên bán.

Chỉ số VN-Index đóng cửa tại mức 1.853,29 điểm, giảm 17,07 điểm, tương đương 0,91% so với phiên trước đó. Dù vậy, xét trên cả tuần giao dịch, chỉ số này vẫn duy trì mức tăng gần 2%, phản ánh xu hướng đi lên vẫn được bảo toàn trong bối cảnh điều chỉnh ngắn hạn.

Điểm đáng chú ý trong tuần là sự suy giảm mạnh về thanh khoản. Riêng trên sàn HOSE trong phiên cuối tuần, khối lượng khớp lệnh chỉ đạt hơn 568 triệu đơn vị, giảm tới 40% so với phiên liền trước, trong khi giá trị giao dịch đạt khoảng 17.300 tỷ đồng, giảm 36%.

So với mức bình quân của cả tuần, thanh khoản phiên này chỉ tương đương khoảng 85%, cho thấy dòng tiền có xu hướng thu hẹp rõ rệt.

Tính theo tuần, khối lượng và giá trị giao dịch của tuần thứ ba tháng 4 cũng giảm từ 10-15% so với hai tuần trước đó.