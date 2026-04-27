Nhà đầu tư lỗ gần 6 triệu đồng mỗi lượng sau một tuần mua vàng

Thị trường vàng trong nước vừa khép lại một tuần giao dịch đầy sóng gió, đánh dấu bằng sự đảo chiều ngoạn mục của cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 99,99.

Sau giai đoạn tăng nóng, đà giảm sâu trong tuần qua không chỉ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật, mà còn là lời cảnh báo với nhà đầu tư cá nhân khi giá mua vào giảm nhanh hơn đáng kể so với giá bán ra, khiến biên độ rủi ro gia tăng.

Đầu tuần, thị trường vẫn trong trạng thái hưng phấn khi vàng miếng SJC neo ở vùng đỉnh 168,5 – 172 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một nhịp bứt phá mới, thị trường nhanh chóng dội “gáo nước lạnh” vào nhà đầu tư khi giá vàng lao dốc ngay từ đầu tuần và duy trì xu hướng giảm trong hầu hết các phiên giao dịch.

Chỉ trong một tuần, nhà đầu tư đã lỗ 5,7 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh minh họa).

Đến cuối tuần, vàng miếng SJC và DOJI chỉ còn dao động quanh 166,3 – 168,8 triệu đồng/lượng, giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Diễn biến này lập kỷ lục về tốc độ giảm trong ngắn hạn, trong khi chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, nếu mua vàng miếng SJC, DOJI vào phiên 19/4 và bán ra vào phiên hôm nay (27/4), cả tiền chênh lệch mua vào bán ra là 2,5 triệu đồng và tiền giảm 3,2 triệu đồng, người mua vàng SJC và DOJI cùng lỗ 5,7 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, mức giá chênh lệch giữa mua- bán được nới rộng không chỉ là kỹ thuật điều chỉnh giá thông thường mà là tín hiệu "phòng thủ" từ phía các doanh nghiệp.

“Việc nới rộng khoảng cách mua - bán chính là cách các doanh nghiệp đẩy toàn bộ rủi ro biến động sang người mua lẻ, biến mỗi giao dịch ở vùng đỉnh trở thành một canh bạc đầy rủi ro. Như vậy, trong bối cảnh hiện nay, việc mua vàng tích sản không còn là cơ hội gia tăng giá trị tài sản, mà đã tiềm ẩn nhiều rủi ro trên thị trường tài chính. Vì thế, nhà đầu tư không nên nhìn nhận và coi vàng như một tài sản cốt lõi trong danh mục đầu tư”, chuyên gia Nguyễn Quang Huy , CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi nói.

Việc mua vàng không chỉ đòi hỏi hiểu biết về giá cả và diễn biến thị trường, mà còn cần lựa chọn đúng thời điểm. Không có một “thời điểm vàng” cố định, bởi quyết định này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh tế toàn cầu, lạm phát, tỷ giá cũng như nhu cầu và khả năng tài chính của mỗi người.

Tuy vậy, nhà đầu tư có thể tham khảo một số nguyên tắc cơ bản: Theo dõi sát diễn biến thị trường và các yếu tố vĩ mô tác động đến giá vàng; cân nhắc mua khi giá ở vùng thấp so với xu hướng trung, dài hạn; và xác định đây là kênh đầu tư dài hạn, đòi hỏi sự kiên nhẫn để tối ưu hiệu quả.

“Dù sao, nên nhớ rằng mua vàng là một hình thức đầu tư có rủi ro và cần được cân nhắc cẩn trọng. Đặc biệt, nhà đầu tư không nên lướt sóng, bởi đây là chiến lược rủi ro cao, đòi hỏi hiểu biết sâu về thị trường và khả năng phân tích xu hướng tài chính” , ông Huy nhấn mạnh.

Theo ông, việc dự đoán chính xác thời điểm giá vàng tăng hay giảm là rất khó, bởi thị trường có thể biến động đột ngột trong thời gian ngắn, khiến nhà đầu tư lướt sóng dễ chịu thua lỗ lớn. Vì vậy, ông khuyến nghị nhà đầu tư cần theo dõi sát thông tin và phân tích thị trường để đưa ra quyết định mua bán phù hợp.

Còn chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu nhận định, có 3 yếu tố cốt lõi đã tạo nên "cú sốc" giảm giá trong tuần qua.

Thứ nhất, đó là sự hạ nhiệt của giá vàng thế giới sau khi đã phản ánh hết các thông tin về căng thẳng địa chính trị. Khi áp lực chốt lời quốc tế gia tăng, giá vàng trong nước mất đi điểm tựa vững chắc nhất.

Thứ hai, sự phục hồi của chỉ số đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đã trực tiếp gây sức ép lên các loại tài sản không sinh lời như vàng.

Khi chi phí cơ hội để nắm giữ vàng tăng lên, các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu cơ cấu lại danh mục, ưu tiên những kênh tài sản có tính thanh khoản và lợi suất ổn định hơn.

Thứ ba, và cũng là yếu tố quan trọng nhất tại thị trường nội địa, chính là sự thay đổi trong tâm lý hành vi. Lực cầu sau giai đoạn "say" giá đã chững lại.

Cú rơi hơn 5,7 triệu đồng/lượng chỉ sau 7 ngày giao dịch cho thấy vàng không bao giờ là một "bữa trưa miễn phí". Sự biến động của tuần qua cho thấy ranh giới giữa bảo toàn tài sản và mất mát tài chính là rất mong manh.

Khi người dân mua vàng theo tâm lý đám đông mà thiếu đi sự phân tích sâu sắc về biên độ chênh lệch và xu hướng vĩ mô, họ rất dễ trở thành nạn nhân của những đợt sóng điều chỉnh.

Trong bối cảnh thị trường vàng còn nhiều ẩn số, việc hiểu rõ cơ chế vận hành của chênh lệch mua - bán và sự liên thông giữa giá nội - ngoại là điều tiên quyết.

Đầu tư vàng trong giai đoạn này đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và tâm thế vững vàng, thay vì chạy theo những cơn sốt ảo để rồi phải chứng kiến túi tiền bị "bào mòn" một cách đau xót.

Thị trường vàng tuần 20 - 27/4 đã khép lại, nhưng dư chấn của nó chắc chắn sẽ còn kéo dài sang những phiên giao dịch đầu tháng 5. Sự sụt giảm đồng loạt của vàng miếng và vàng nhẫn là một tín hiệu cho thấy thị trường cần một khoảng nghỉ để tái thiết lập mặt bằng giá mới.