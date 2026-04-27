MB có cảnh báo mới đến hàng triệu khách hàng

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng gian lận gia tăng mạnh trong quý I/2026, với nhiều hình thức lừa đảo được tổ chức bài bản, khai thác dữ liệu cá nhân để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo MB, các chiêu trò lừa đảo hiện nay không còn đơn lẻ mà được xây dựng theo dạng “hệ sinh thái”, kết hợp nhiều kịch bản tinh vi nhằm tạo lòng tin và dẫn dụ nạn nhân cung cấp thông tin nhạy cảm. Đáng chú ý, các đối tượng thường giả mạo cơ quan chức năng, tổ chức tài chính hoặc ngân hàng, thậm chí lập fanpage, hội nhóm “chính thức” để tiếp cận khách hàng.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện hoặc nhắn tin thông báo tài khoản có giao dịch bất thường, thay đổi chính sách phí… từ đó yêu cầu cung cấp thông tin thẻ hoặc mã xác thực để “xử lý”. Bên cạnh đó, chiêu trò hoàn tiền, nhận ưu đãi từ các sàn thương mại điện tử cũng được sử dụng rộng rãi, dụ khách hàng truy cập đường link giả mạo hoặc chuyển một khoản phí nhỏ để nhận thưởng.

Về phương thức thực hiện, kẻ gian thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, điện thoại hoặc SMS với nội dung gây tò mò hoặc tạo cảm giác khẩn cấp. Sau đó, chúng dẫn dụ người dùng truy cập website giả, tải ứng dụng chứa mã độc hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã OTP. Khi đã chiếm được quyền kiểm soát, đối tượng nhanh chóng rút toàn bộ tiền trong tài khoản.

Ngoài ra, lợi dụng mùa du lịch, nhiều đối tượng còn tung ra các chương trình vé máy bay, khách sạn giá rẻ để dụ khách chuyển tiền đặt cọc, rồi lập tức cắt liên lạc. Dữ liệu cá nhân thu thập được từ các vụ việc này tiếp tục bị tái sử dụng cho những kịch bản lừa đảo khác.

Trước thực trạng trên, MB khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng ngoài các nền tảng chính thức như App Store hoặc Google Play, và không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức.

Ngân hàng cũng lưu ý người dùng cần thận trọng với các fanpage, nhóm tự xưng “chính thức”, kể cả đã có dấu tích xanh, đồng thời luôn kiểm tra thông tin qua các kênh chính thống. Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng nên liên hệ ngay tổng đài hoặc đến chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.