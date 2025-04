Một khách sạn 5 sao, hơn 1.000 phòng ở Hạ Long bất ngờ thông báo dừng hoạt động

Ngày 1/4, khách sạn 5 sao Best Western Premier Sapphire Hạ Long chính thức ngừng hoạt động. Theo đó, trang chủ của khách sạn này đã đăng tải bài viết thông báo về việc dừng hoạt động và chỉ nhận khách đến hết ngày 31/3.

Theo đại diện Best Western, những khách hàng đã đặt phòng sau ngày 1/4 sẽ được hỗ trợ đền bù và sắp xếp dịch vụ tương đương tại các khách sạn khác trong khu vực.

Thông báo từ phía quản lý, lý do chính dẫn đến việc đóng cửa là do hết hạn hợp đồng hợp tác 5 năm giữa tập đoàn quốc tế Best Western và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJILAND, chủ đầu tư khách sạn. Sau khi hết hạn hợp đồng, khách sạn sẽ được trả lại cho DOJILAND để nghiên cứu phương án kinh doanh mới.

Hiện DOJILAND chưa công bố rõ ràng kế hoạch tiếp theo cho tòa khách sạn sang trọng này.

Best Western Premier Sapphire Hạ Long là một trong những khách sạn cao cấp bên bờ Vịnh Hạ Long, sở hữu hơn 1.000 phòng nghỉ. Việc khách sạn này đóng cửa khiến nhiều du khách bất ngờ, đặc biệt là những người đã lên kế hoạch đặt phòng trong thời gian tới.

Sau những ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 năm 2024, ngành du lịch Quảng Ninh đã có bước phục hồi mạnh mẽ với chỉ tiêu đón 19 triệu lượt khách.

Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách du lịch, bao gồm 15,5 triệu khách nội địa và 4,5 triệu khách quốc tế, với tổng doanh thu dự kiến đạt 50.000 tỷ đồng. Ngay trong tháng 1/2025, Vịnh Hạ Long đã đón hơn 215.000 lượt khách tham quan, chủ yếu là khách quốc tế.