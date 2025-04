Yakiniku Like "đổ bộ" Estella Place: Điểm hẹn mới cho team mê nướng "một mình"

Tin vui cho các tín đồ nướng "solo": Yakiniku Like - Thương hiệu nướng đến từ Nhật Bản, sẽ ra mắt nhà hàng thứ hai tại tầng 2, Estella Place, số 88 Song Hành, phường An Phú, TP. Thủ Đức (Quận 2 cũ) vào ngày 05/04/2025. Đây là nhà hàng thứ hai của Yakiniku Like tại Việt Nam, sau màn chào sân thành công tại Vincom Center Đồng Khởi vào cuối tháng 8 năm ngoái.

Sau màn chào sân tại Vincom Đồng Khởi, Yakiniku Like chuẩn bị cho ra mắt chi nhánh mới tại Estella Place, TP Thủ Đức

Nướng "một mình" nhưng không cô đơn

Yakiniku Like gây tiếng vang nhờ mô hình nướng "solo" cho phép khách hàng thưởng thức món nướng "một mình" tại các quầy nướng riêng. Mỗi quầy nướng được trang bị hệ thống bếp không khói hiện đại cùng đầy đủ tiện ích, để mỗi khách hàng có thể thưởng thoải mái mà không phải chia sẻ lò nướng với bất kỳ ai. Tại Nhật Bản, "hiện tượng" nướng solo Yakiniku Like hot đến độ dù đã mở đến hơn 90 chi nhánh, khách hàng vẫn phải xếp hàng dài để chờ được thưởng thức đồ ăn tại đây.

Với chi nhánh đầu tiên khai trương ở Vincom Center Đồng Khởi, Yakiniku Like thu hút hàng dài thực khách, trong đó có nhiều bạn trẻ đến để trải nghiệm mô hình nướng "solo" đình đám này. Theo chia sẻ, đa phần cảm thấy đây là dịch vụ mới lạ nhưng đúng nhu cầu, mang đến sự chủ động và riêng tư mà nhiều khách hàng mong đợi.

Nướng "solo" là mô hình mới lạ nhưng đúng nhu cầu của nhiều thực khách

Menu "xịn sò", giá hấp dẫn

Với tiêu chí "Ngon! Nhanh! Giá hợp lý!" (Tasty! Quick! Value!), các nhà hàng của Yakiniku Like luôn hút khách nhờ chất lượng đồ ăn "xịn sò" so với mức giá, cùng tốc độ ra món nhanh trong vòng 3 phút.

Dù là nhà hàng nướng "fast-casual" nhưng menu tại đây lại đa dạng lựa chọn từ các phần thịt bò chất lượng như ba chỉ, diềm thăn, sườn bò rút xương,... đến thịt heo, gà và hải sản tươi ngon. Các set nướng (set meal) đủ cho một người ăn no nê và ngon miệng có giá từ 69.000 VNĐ, đã bao gồm thịt nướng chất lượng, cơm Nhật, canh rong biển và kim chi hoặc salad. Ngoài ra, bạn có thể gọi món lẻ (a la carte) với giá chỉ từ 25.000 VNĐ/phần.

Không gian "chill" cho mọi đối tượng

Chi nhánh mới tại Estella Place có sức chứa 42 khách, với 6 quầy nướng solo và cả các bàn lớn dành cho nhóm bạn hoặc gia đình. Dù bạn muốn "chill" một mình, tụ tập cùng bạn bè hay thưởng thức đồ nướng cùng người thân, Yakiniku Like Estella đều có thể sẵn sàng đáp ứng.

Một điểm cộng nữa dành cho Yakiniku Like chính là không gian nướng không khói với hệ thống bếp và lọc không khí hiện đại, đảm bảo không ám mùi dầu mỡ trên trang phục, giúp thực khách có thể ghé thưởng thức đồ nướng vào mọi thời điểm trong ngày, dù là trước giờ làm hay giữa các buổi hẹn.

Không chỉ riêng quầy nướng solo, Yakiniku Like có các bàn nướng lớn cho nhóm bạn và gia đình

Với vị trí trung tâm tại Estella Place, chất lượng "xịn sò" cùng mô hình nướng độc đáo, hợp thị hiếu người trẻ - Yakiniku Like hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho các "cư dân" tại Thủ Đức và khu vực lân cận.

Ưu đãi hấp dẫn tại chi nhánh mới: Giá ưu đãi 29.000VNĐ/set Karubi cho 100 khách hàng đầu tiên

Nhân sự kiện khai trương chi nhánh mới, Yakiniku Like đang có chương trình ưu đãi hấp dẫn dành tặng khách hàng:

Ngày 05/04: 100 Phần ăn Karubi Set (Ba chỉ bò - 100g) có giá ưu đãi 29.000VNĐ áp dụng cho 100 khách đầu tiên trong ngày.

Từ 06/04 - 19/04: Nhận mã E-code để thưởng thức phần ăn Karubi Set (ba chỉ bò - 100g) với giá 29.000VNĐ. Nhắn tin qua fanpage Yakiniku Like để nhận mã.

Từ 05/04 - 31/05: Nhận Mochi Ice Cream miễn phí khi đánh giá nhà hàng tại Google.

Từ 05/04 - 31/05: Mỗi hóa đơn sẽ có cơ hội "khui" Blindbox để nhận 1 trong các món miễn phí sau: Ba chỉ bò & heo 200g/ Ba chỉ bò 100g/ Má heo 50g/ Mực 50g/ Đồ uống/ Mochi Ice Cream, áp dụng cho lần ăn tiếp theo với hóa đơn đạt mốc 300.000VNĐ hoặc 500.000VNĐ.

Xem thêm thông tin tại fanpage Yakiniku Like: https://www.facebook.com/yakinikulikevietnam