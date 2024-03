Một Hoa hậu gia nhập "cuộc chiến" Sơn Tùng - Bích Phương, nhưng có ngay động thái này để "tránh bão"

Vào lúc 0h ngày 8/3, Sơn Tùng và Bích Phương cùng trình làng sản phẩm âm nhạc mới. Đây không phải lần đầu cả hai ra mắt MV cùng thời điểm. Cho nên, nhiều người háo hức chờ đợi "cuộc đua" ngầm của 2 nghệ sĩ đầy duyên nợ này.

Không chỉ công chúng mà các đồng nghiệp trong nghề cũng "chấm hóng" màn đối đầu của Sơn Tùng và Bích Phương. Người đầu tiên gia nhập "cuộc chiến" này phải kể đến Suboi cũng với MV mới. Nhưng trực tiếp nhắc đến Sơn Tùng và Bích Phương thì chính là Hương Giang. Sau khi 2 MV Chúng Ta Của Tương Lai và Nâng Chén Tiêu Sầu được ra mắt, nàng hậu liền đăng lại hình cũ chụp riêng với Sơn Tùng và cả Bích Phương. Đúng chuẩn Hoa hậu, Hương Giang không nghiêng về "phe" nào khi khẳng định sẽ ủng hộ cho cả 2. Có thể thấy, động thái Hương Giang vừa ủng hộ đồng nghiệp vừa tránh "cơn bão".

Hương Giang đăng bài ủng họ Sơn Tùng và Bích Phương nhưng cũng không quên chú thích để "tránh bão"

Trước đó, Hương Giang tuyên bố sẽ không nằm ngoài "cuộc chiến" giữa Sơn Tùng và Bích Phương khi cho biết sẽ tung full đoạn khẩu chiến giữa cô với Hà Hồ ở tập 4 The New Mentor 2023. Nếu ai có theo dõi chương trình thì chắc hẳn sẽ biết đoạn combat trên chính là drama căng thẳng nhất của The New Mentor. Tuy nhiên, đây chỉ là status "đánh lừa" của Hương Giang mà thôi. Giữa màn đối đầu giữa Sơn Tùng và Bích Phương, động thái của Hương Giang khiến netizen không khỏi nhịn cười.

Hương Giang còn tuyên bố sẽ gia nhập "cuộc chiến" nhưng ai cũng biết, đây chỉ là màn "troll" của nàng hậu mà thôi

Kể từ khi công bố sẽ comeback cùng một ngày, màn đối đầu của Sơn Tùng và Bích Phương trở thành tâm điểm của cư dân mạng. Thành tích về lượt view trên YouTube hiện tại, Sơn Tùng đang có phần áp đảo so với Bích Phương. Tuy nhiên, để đánh giá chất lượng MV lần này, công chúng cho rằng Chúng Ta Của Tương Lai là "bước thụt lùi" trong sự nghiệp của Sơn Tùng. Chưa tính đến phần nhạc thì netizen nhận xét MV của Sơn Tùng có hình ảnh lỗi thời, kỹ xảo kém.

Ở bên kia "chiến tuyến", Nâng Chén Tiêu Sầu thể hiện một Bích Phương rất khác, nhưng lại thiếu đi "signature" vốn có của giọng ca gốc Quảng Ninh. Đa số fan nhạc nghe Nâng Chén Tiêu Sầu đều đồng ý với một bản phối bắt tai, dễ thuộc nhưng lại không hoàn toàn được thuyết phục, chưa đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả dành cho Bích Phương. Mặt khác, nhiều người đánh giá cao về mặt hình ảnh của MV.