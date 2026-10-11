Một doanh nghiệp bất động sản bị thu giữ loạt lô đất tại dự án nghìn tỷ

BIDV Bắc Sài Gòn dự kiến thu giữ 23 thửa đất tại Khu dân cư Làng Sen để xử lý khoản nợ quá hạn của Công ty TNHH MTV Thảo An Hòa.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bắc Sài Gòn vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm nhằm xử lý, thu hồi khoản nợ của Công ty TNHH MTV Thảo An Hòa.

Theo thông báo của ngân hàng, tài sản dự kiến thu giữ gồm 23 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu dân cư Làng Sen, thuộc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trước đây, nay là xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

BIDV cho biết khoản vay của Công ty TNHH MTV Thảo An Hòa đã quá hạn từ ngày 28/5/2025. Trong giao dịch bảo đảm, Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A là bên sử dụng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của bên vay.

Ngày 16/7/2026, BIDV Bắc Sài Gòn đã yêu cầu các bên tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm trước ngày 5/8/2026 để ngân hàng xử lý thu hồi nợ. Tuy nhiên, theo thông báo, bên vay và bên bảo đảm chưa tự nguyện thực hiện nghĩa vụ trả nợ và bàn giao tài sản.

Do đó, ngân hàng quyết định tiến hành thu giữ theo thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp và quy định pháp luật. Thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 20/10/2026 tại nơi có tài sản bảo đảm.

Khu dân cư Làng Sen Việt Nam nằm tại khu vực Đức Hòa, Long An trước đây, nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Dự án được giới thiệu ra thị trường trong giai đoạn 2014–2015, theo định hướng khu đô thị sinh thái kết hợp không gian sống hiện đại với các yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam.

Được triển khai xây dựng từ năm 2015, Làng Sen Việt Nam có tổng diện tích hơn 50ha, tổng vốn đầu tư nghìn tỉ đồng ngay lập tức gây được nhiều sự quan tâm của khác hàng và giới đầu tư bất động sản thời điểm ấy.

Chủ đầu tư mong muốn xây dựng Làng Sen sớm trở thành một khu đô thị xanh, hướng về thiên nhiên, hội tụ nhiều dấu ấn văn hóa truyền thống của cả ba miền đất nước. Đồng thời, đây cũng sẽ là "quê hương thứ 2 ngay cạnh Sài Gòn" cho những người xa quê.

Dự án được quảng bá với hệ thống tiện ích gồm công viên, hồ nước, khu thương mại – dịch vụ, không gian sinh hoạt cộng đồng và Trung tâm Hội nghị Tre Việt.

Một trong những công trình được giới thiệu tại đây là Trung tâm Hội nghị Tre Việt, sử dụng tre, tầm vông và các vật liệu tự nhiên làm điểm nhấn kiến trúc. Tháng 7/2017, chủ đầu tư công bố bàn giao căn nhà phố đầu tiên cho cư dân.

Tuy nhiên, quá trình phát triển dự án cũng từng xuất hiện những phản ánh về tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý. Trong giai đoạn 2019–2020, một số khách hàng phản ánh đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các thông tin báo chí thời điểm đó đề cập đến việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật là một trong những vấn đề liên quan.

Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và quyền sử dụng đất, được thành lập ngày 27/11/2014.

Trước đó, vào tháng 10/2026, BIDV Bắc Sài Gòn cũng từng công bố thông tin chào bán khoản nợ có tài sản bảo đảm tại Khu dân cư Làng Sen. Danh mục tài sản được đề cập gồm 37 bất động sản với tổng diện tích khoảng 2.868 m², diện tích từng lô dao động từ khoảng 75 m² đến 116,5 m². Theo thông tin công bố, chủ sở hữu các tài sản này là Phúc Khang Sen Việt L.A.