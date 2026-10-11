Một ngân hàng đóng cửa hàng trăm điểm giao dịch, chỉ còn hiện diện tại 7 tỉnh thành

Từ quy mô gần 240 điểm giao dịch trước khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, ngân hàng này hiện chỉ còn 12 điểm giao dịch tại 7 địa phương.

Theo kế hoạch đã được công bố, trong tuần này, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chấm dứt hoạt động hai chi nhánh tại TP HCM và Đồng Nai, đồng thời dự kiến đóng thêm 1 chi nhánh trong tuần tới.

Sau đợt thu hẹp mạng lưới mới nhất, SCB chỉ còn hiện diện tại 7 địa phương gồm TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh và Vĩnh Long, với tổng cộng 12 điểm giao dịch

Động thái này diễn ra trong bối cảnh SCB đang trải qua quá trình tái cơ cấu hoạt động dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), sau khi được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ năm 2022.

Trước khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, SCB từng sở hữu mạng lưới gần 240 điểm giao dịch, gồm 50 chi nhánh và 184 phòng giao dịch. Riêng tại TP HCM, ngân hàng có thời điểm vận hành 16 chi nhánh và 100 phòng giao dịch.

Bên cạnh việc thu hẹp mạng lưới, SCB cũng vừa thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính. Theo đó, kể từ ngày 15/9/2026, trụ sở chính của ngân hàng sẽ chuyển từ địa chỉ số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM sang số 242 Cống Quỳnh, phường Bến Thành, TP.HCM.

Hiện, SCB đang tập trung nguồn lực cho công tác xử lý tài sản bảo đảm nhằm thu hồi các khoản nợ. Trong bản tin đăng trên website vào trung tuần tháng 9, ngân hàng cho biết đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Theo thông tin SCB công bố, ngân hàng đã thành lập bộ phận quản lý độc lập, tiến hành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và gửi hơn 7.200 lượt văn bản đến các cơ quan chức năng để xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản.

Quá trình xử lý tài sản được đánh giá có khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp và chưa từng có tiền lệ. SCB chia công việc thành hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, ngân hàng lựa chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ khảo sát, xây dựng tiêu chí, tổ chức mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Tiếp đó, ngân hàng lựa chọn đơn vị xử lý tài sản có đủ năng lực định giá và tổ chức đấu giá công khai.

Đối với những tài sản có giá trị lớn hoặc vướng mắc pháp lý phức tạp, SCB cho biết đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết dưới sự hướng dẫn, giám sát của NHNN, Ban Kiểm soát đặc biệt và các cơ quan chức năng liên quan.