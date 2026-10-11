Ngày mai, người dân Vĩnh Hưng bắt đầu góp ý quy hoạch dự án tái thiết đô thị 447ha của Sun Group

Từ ngày 12/10, UBND phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) bắt đầu lấy ý kiến người dân về dự thảo quy hoạch chi tiết 1/500 dự án tái thiết đô thị 447ha, tổng vốn gần 186.000 tỷ đồng do Sun Group đầu tư. Thời gian lấy ý kiến kéo dài đến ngày 1/11.

UBND phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) sẽ tổ chức niêm yết công khai, lấy ý kiến cộng đồng dân cư về dự thảo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng trong 20 ngày, từ 12/10 đến 1/11/2026.

Theo thông báo ngày 9/10, hồ sơ quy hoạch gồm các bản vẽ, tài liệu dự thảo và phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Hồ sơ được niêm yết tại 20 địa điểm trên địa bàn phường, đồng thời công khai trên các kênh thông tin điện tử chính thức và hệ thống truyền thanh của phường.

Người dân có thể nghiên cứu hồ sơ, ghi ý kiến vào phiếu và nộp tại các địa điểm niêm yết hoặc tham gia đóng góp tại các hội nghị do UBND phường tổ chức.

UBND phường đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư chủ động nghiên cứu hồ sơ, tập trung góp ý vào các nội dung của phương án quy hoạch dự thảo.

Các địa điểm niêm yết được bố trí tại nhiều khu vực trên địa bàn, gồm Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Đông Thiên, Nguyễn Khoái, Thanh Lân và Nam Dư.

Theo thông tin được Sun Group công bố tại lễ khởi công cuối tháng 8, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng nằm tại phường Vĩnh Hưng, khu vực phía Đông Nam Hà Nội, cách Hồ Gươm khoảng 4km và kết nối với các khu vực đô thị lớn của thành phố.

Địa bàn phường Vĩnh Hưng.

Với quy mô khoảng 447 ha, tổng vốn gần 186.000 tỷ đồng. Khu vực tái thiết đô thị quy mô khoảng 206ha, phần còn lại 241ha sẽ được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ. Đáng chú ý, tất cả hộ dân thuộc diện ảnh hưởng sẽ được bố trí tái định cư ngay trên địa bàn phường.

Theo định hướng được công bố, việc tái thiết sẽ đi kèm với việc tổ chức lại mạng lưới giao thông, bổ sung cây xanh, công viên và các công trình hạ tầng xã hội. Khu vực cũng được định hướng phát triển theo mô hình đô thị nén, kết nối với đường sắt đô thị và không gian ngầm đa chức năng, hướng tới mô hình "đô thị 15 phút".

Vĩnh Hưng là khu vực đã hình thành từ nhiều năm, với cộng đồng dân cư đông đúc và hệ thống hạ tầng phát triển qua nhiều giai đoạn. Phường được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập diện tích và dân số của 4 phường thuộc quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng trước đây.

Diện tích phường Vĩnh Hưng khoảng 4,47 km2, dân số gần 80.000 người. Trong khu vực vẫn đan xen các khu dân cư, đất nông nghiệp, ao hồ và cơ sở sản xuất. Một số tuyến đường nhỏ hẹp, hạ tầng giao thông, thoát nước, cây xanh và không gian công cộng chưa đồng bộ.

Nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, gần các trục Tam Trinh, Lĩnh Nam và những khu đô thị lớn như Times City, Gamuda City, phường Vĩnh Hưng có lợi thế về kết nối nhưng cũng đứng trước yêu cầu tổ chức lại không gian đô thị.