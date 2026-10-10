Hà Nội sắp có công viên Safari gần 300ha, quy mô gấp 2,4 lần Mandai Wildlife Reserve của Singapore, vốn hơn 6.500 tỷ đồng do Sun Group đầu tư

Ngày 9/10/2026, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án Công viên Safari Ba Vì, quy mô khoảng 299 ha với tổng mức đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng.

Đây là một trong số 18 dự án tiêu biểu được đồng loạt khởi công, khánh thành chào mừng 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Công viên Safari Ba Vì được Tập đoàn Sun Group triển khai tại xã Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km về phía Tây, mang phong cách nhiệt đới đặc trưng, nằm hoàn toàn ngoài phạm vi Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Dự án có diện tích khoảng 299 ha (gấp 2,4 lần khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai Wildlife Reserve tại Singapore và gần bằng nửa diện tích công viên San Diego Zoo Safari Park tại Mỹ), ưu tiên phát triển không gian sinh thái, kết hợp các chức năng bảo tồn động vật, trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục môi trường, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Dự án dành phần lớn diện tích cho không gian cây xanh, mặt nước, hài hòa cảnh quan thiên nhiên, môi trường. Ảnh minh họa: Sun Group.

Khi hoàn thành, Công viên Safari Ba Vì đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách/năm, hướng tới trở thành điểm đến trải nghiệm bán hoang dã.

Công viên Safari Ba Vì được tư vấn thiết kế bởi PGAV Destinations (Mỹ) với gần 60 năm kinh nghiệm kiến tạo hàng trăm dự án safari, vườn thú tương tác, vườn thú mở, công viên chủ đề, bảo tàng, khu nghỉ dưỡng và các điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới.

Theo quy hoạch được công bố, Công viên Safari Ba Vì ưu tiên không gian sinh thái, trong đó 81,8% diện tích được dành cho cây xanh và mặt nước.

Trung tâm của dự án là khu nuôi thả và chăm sóc động vật, được thiết kế nhằm mô phỏng sinh cảnh tự nhiên của các loài thú. Du khách có thể tham quan, tìm hiểu tập tính động vật trong môi trường được tổ chức theo hướng bán hoang dã.

Bên cạnh đó, dự án có khu vui chơi, giải trí với các hoạt động khám phá bằng nhiều phương tiện vận chuyển, cùng khu phòng khám, nghiên cứu và giáo dục. Các hạng mục này được định hướng phục vụ hoạt động chăm sóc động vật, tìm hiểu môi trường tự nhiên, triển lãm và tổ chức các chương trình ngoại khóa cho học sinh.

Việc dành phần lớn diện tích cho cây xanh, mặt nước là một trong những đặc điểm chính của dự án, bên cạnh các khu chức năng phục vụ du lịch và trải nghiệm.

Ngoài các hạng mục du lịch, Công viên Safari Ba Vì được kỳ vọng tạo thêm việc làm và mở rộng hoạt động dịch vụ tại địa phương.

Theo phương án được chủ đầu tư công bố, dự án dự kiến cần khoảng 400-500 lao động trong giai đoạn xây dựng. Khi đi vào vận hành, nhu cầu nhân lực ước tính khoảng 700-1.000 người.

Sun Group cho biết doanh nghiệp dự kiến đào tạo nghề, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương và kết nối tiêu thụ sản phẩm của người dân. Các hoạt động lưu trú, ăn uống, vận chuyển và kinh doanh sản phẩm đặc trưng cũng được xác định là những lĩnh vực người dân có thể tham gia khi lượng khách du lịch tăng lên.