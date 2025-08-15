Một chữ TR viết hoa ghi tên nhãn vở khiến hội phụ huynh chia phe tranh cãi cực gắt: Cô giáo lên tiếng, mọi chuyện mới ngã ngũ

Mới đây, một phụ huynh có con học lớp 1 đã chia sẻ hình ảnh hai cách viết chữ "Trà" (trong đó chữ "Tr" viết hoa) và đặt câu hỏi xin ý kiến cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ, cô giáo của con dạy viết chữ "Tr" giống hình số 2 trong ảnh, nhưng phụ huynh lại nghĩ cách viết số 1 mới đúng và đủ nét hơn. "Nhìn chữ số 2 em thấy khó chịu vô cùng. Con mới bắt đầu học viết, em muốn con học đúng ngay từ đầu, chứ lỡ sai thành thói quen thì buồn lắm", phụ huynh bày tỏ.

Hình ảnh phụ huynh đăng gồm: Một chữ "Tr" hoa viết liền mạch, phần nét cong của chữ T rộng và mềm, chữ r nối ngay sau; Một chữ "Tr" hoa có phần nét nối khá khác biệt, phần r tách rời.

Người mẹ cho biết, đây là 2 chữ chị mô phỏng lại theo chữ cô giáo đã viết. Để chính xác hơn, chị đăng tải thêm hình ảnh được cho là cô giáo viết vào nhãn trên vở học của con.

Người mẹ cho biết lúc đó mình cũng hơi hoang mang nhưng không suy nghĩ nhiều. Ngoài ra, chị cho biết, trong một bài viết của con, bên cạnh chữ "Lan" có phần nét đỏ do cô chỉnh sửa còn có chữ Trà với nét viết chữ Tr hoa như cách 2 nói trên. Người mẹ khẳng định cô đã hướng dẫn viết như vậy và bé cũng xác nhận.

Một số người cho rằng cách viết số 1 giống với mẫu chữ trong vở tập viết Bộ GD&ĐT, nét đầy đủ và dễ đọc. Một số khác lại cho rằng cách viết số 2 là biến thể thường thấy trong chữ viết tay nối liền, giúp tốc độ viết nhanh hơn, nhưng có thể gây khó cho trẻ mới tập viết.

Vấn đề khiến phụ huynh băn khoăn là liệu cách viết số 2 có đúng chuẩn chữ tập viết dành cho lớp 1 hay không, và việc nối chữ như vậy có được công nhận hay chỉ là thói quen viết tay của giáo viên.

Giáo viên nói gì?

Nói về tranh cãi này, cô Lương Ngọc Anh, giáo viên tiểu học tại Hà Nội cho rằng chữ mẫu 1 mới là cách viết đúng, còn mẫu 2 chỉ là do thói quen nối liền khi viết, chứ chữ "Tr" vẫn phải gồm chữ T hoa hoàn chỉnh kết hợp với chữ r thường. Chỉ khi viết thường hoàn toàn thì "tr" mới nối hai nét vào nhau. "Các giáo viên cũng thường dạy như vậy, và tôi chưa từng thấy giáo viên nào hướng dẫn học sinh viết theo kiểu mẫu 2", cô Ngọc Anh cho biết.

Theo cô, kiểu viết mẫu 2 thực chất là viết ẩu hoặc viết liền theo thói quen. Ở lớp 1, giáo viên thường rất cẩn thận khi viết tên vào vở cho học sinh. Cô cũng cho rằng, một số giáo viên mới lần đầu dạy lớp 1 có thể chưa nắm vững đặc thù của khối này, dẫn đến việc viết mẫu chưa chuẩn.

Về việc phụ huynh dạy chữ cho con trước khi vào lớp 1, cô Ngọc Anh khẳng định: "Điều đó không sai, thậm chí giúp trẻ tự tin hơn khi nhập học. Tuy nhiên, trước khi dạy, phụ huynh cần tìm hiểu kỹ về kiến thức chuẩn, đặc biệt ở kỹ năng viết, vốn đòi hỏi sự luyện tập đúng phương pháp và tuân thủ mẫu chữ quy định".

Cô gợi ý phụ huynh có thể cho con xem các video hướng dẫn viết chữ của giáo viên lớp 1 (có sẵn trên YouTube) và sử dụng vở in sẵn mẫu chữ. Nên kết hợp cho trẻ vừa xem video vừa luyện trong vở mẫu để hình thành thói quen đúng ngay từ đầu. Ngoài ra, trẻ nên bắt đầu luyện từ các nét cơ bản với những cuốn vở chuyên luyện nét, trước khi viết chữ hoàn chỉnh.

Cô Ngọc Anh cũng lưu ý: việc phân công giáo viên dạy lớp 1 tùy thuộc nhà trường. Nhưng nếu phụ huynh chọn cho con học lớp "tiền tiểu học" ở bên ngoài, cần tìm hiểu kỹ năng lực và kinh nghiệm của giáo viên. Bởi có giáo viên không được đào tạo chuyên sâu để dạy lớp 1, chỉ tham gia các khóa 'tiền tiểu học' do một số đơn vị tự tổ chức và cấp chứng chỉ, rồi mở lớp. Với những trường hợp này, chất lượng giảng dạy có thể không đảm bảo.