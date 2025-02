Một chủ tịch xã ở Thanh Hóa vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn chết người

Chiều 11/2, lãnh đạo UBND huyện Quảng Xương ( Thanh Hóa ) xác nhận, đơn vị này đã ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Quảng Định .

Ông Bình bị đình chỉ công tác vì có liên quan đến hành vi vi phạm nồng độ cồn, điều kiển ô tô gây tai nạn chết người .

Liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Bình. Sau khi có thông báo của cơ quan công an, UBND huyện Quảng Xương đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Bình.

Được biết, vụ việc xảy ra cách đây hơn 1 tháng, ông Bình điều khiển ô tô gây va chạm với một người dân trên địa bàn. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng sau 1 tháng điều trị, nạn nhân đã tử vong . Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định ông Bình vi phạm nồng độ cồn, điều khiển ô tô gây tai nạn .