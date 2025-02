Phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân

Tối 11/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao - Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án đấu tranh với hoạt động mua, bán, trao đổi, công khai hóa trái phép thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 người trong đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân. (Ảnh: CACC)

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Huế phát hiện đường dây nghi vấn mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của công dân trên toàn quốc.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của những người trong đường dây có dấu hiệu phạm tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự. Hành vi của những người này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, tạo điều kiện hoặc tiếp tay để những người khác thực hiện hành vi phạm tội khác, cần phải xử lý nghiêm theo quy định.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, chứng cứ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế khởi tố vụ án và khởi tố 3 người trong đường dây.

Để phòng ngừa hậu quả do hoạt động mua, bán dữ liệu cá nhân gây ra, Thượng tá Mai Văn Toàn – Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an TP Huế khuyến cáo, người dùng nên thường xuyên thay đổi mật khẩu, sử dụng xác thực hai yếu tố, cẩn thận khi chia sẻ thông tin cá nhân cho người khác.

Người dân cần kiểm tra, xác thực thông tin khi có yêu cầu từ những người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, nhân viên các ngân hàng, nhà mạng... đề nghị cung cấp thông tin cá nhân. Các đơn vị, tổ chức có lưu trữ, quản lý dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Công dân triển khai biện pháp bảo vệ, khai thác, sử dụng thông tin cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Khi phát hiện các nguy cơ, dấu hiệu về các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp thì kịp thời báo ngay lực lượng chức năng gần nhất để được giải quyết.