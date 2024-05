Liên tục được cộng đồng mạng xứ Trung cover thời gian gần đây, Xin Đừng Nhấc Máy của B Ray bỗng trở thành hot search. Chính chủ cũng ngỡ ngàng khi ca khúc 3 năm trước của mình bây giờ vẫn hot trend.

Giới trẻ xứ Trung mê mẩn ca khúc của B Ray

Nhiều hotboy, hotgirl xứ Trung thi nhau bập bẹ hát tiếng Việt

Những ngày qua, MXH Douyin của xứ Trung liên tục có những bản cover trên nền nhạc Xin Đừng Nhấc Máy. Theo đó đoạn nhạc catchy “If you see me calling, thì xin em không nhấc máy… Cause when that Henny hit me, thì cool boy cũng trở thành lầy” được fan Trung học thuộc và thể hiện bằng tiếng Việt “gọn bưng".

Hàng loạt clip chục triệu view trên Douyin chỉ từ nhép theo hoặc hát cover Xin Đừng Nhấc Máy. Theo đó, các ID reup trên nền tảng TikTok Việt cũng thu về hàng trăm ngàn view. Đây là thành tích bất ngờ cho một ca khúc đã ra mắt từ 3 năm trước.

Các TikToker xứ Trung có trăm cách bắt trend Xin Đừng Nhấc Máy

Xin Đừng Nhấc Máy ra mắt từ 3 năm trước bỗng nhiên trở thành ca khúc viral

Theo chia sẻ của cộng đồng mạng Trung Quốc, ca khúc này như đưa các bạn trẻ trở về với mùa hè năm 2022. Thời điểm này cũng là lúc Xin Đừng Nhấc Máy đang hot rần rần bên Trung. Vậy nên khi một “giai điệu thân quen trở lại”, nhanh chóng tạo hiệu ứng tốt, khiến mọi người không thể ngừng nghe.

Xin Đừng Nhấc Máy là ca khúc do B Ray và Trang Yue cùng sáng tác, trình làng công chúng vào ngày 1/4/2021. Sản phẩm phù hợp với chất giọng rap riêng biệt của B Ray. Không dừng lại ở đó, Xin Đừng Nhấc Máy còn ghi điểm bởi phần nhạc hấp dẫn, gây nghiện.

Ca khúc Xin Đừng Nhấc Máy thể hiện bởi B Ray và Han Sara

Ngay trước khi MV chính thức được phát hành, từ phần teaser nhá hàng với câu hát “Nếu em muốn đêm nay không ngủ, đừng gọi anh daddy, gọi anh ông chủ” đã viral trên nền tảng TikTok Việt. Tính đến thời điểm hiện tại, MV đã có 33 triệu lượt xem trên YouTube. Dự đoán với sự viral trở lại trên Douyin, ca khúc được mong chờ sẽ tạo nên những xu hướng mới tại thị trường quốc tế như 2 Phút Hơn hay See Tình.