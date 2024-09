Một bí quyết Việt từ năm 1977 được hội yêu bếp “viral” khắp cõi mạng

Tường An làm nên triệu bữa ăn ngon của người Việt từ năm 1977

Hội hot mom, cộng đồng Gen Z truyền tai nhau một "bí quyết" bất bại nấu triệu món ăn ngon

Chuyện nấu nướng hay bếp núc không còn là chủ đề riêng cho các moms nữa, mà các bạn trẻ GenZ ngày nay cũng rất háo hức và sẵn sàng xắn tay áo vào bếp để trổ tài sáng tạo món ngon "hot trend" để khoe thành tích với bạn bè, gia đình và cả "giang cư mận". Những ngày gần đây, cộng đồng GenZ cõi mạng "Tóp Tóp" đang truyền tay nhau một "Bí quyết" có thể thỏa sức sáng tạo các món ngon từ đơn giản đến cầu kỳ trong cách chế biến. Đó chính là trọn bộ "Bí quyết" món ngon Tường An đang khuấy đảo các gian bếp Việt để tạo ra triệu món ngon.

Cùng điểm danh loạt TikToker đang háo hức áp dụng "Bí quyết" nấu món ngon từ Tường An nhé.

Ăn chay cùng Nhi: Niềm vui sống mỗi ngày thêm trọn vẹn từ "bí quyết" món ngon Tường An

TikToker Ăn chay cùng Nhi rất hào hứng từ khi biết đến "bí quyết" món ngon Tường An, hành trình ăn chay và lan tỏa lối sống ăn uống lành mạnh, vui khoẻ… đến với mọi người dường như càng thêm mạnh mẽ. "Bí quyết" giúp cho các món chay của Nhi trở nên ngon ngọt tự nhiên và thanh mát đậm đà là nhờ vào hạt nêm ngon ngọt tự nhiên Tường An Unicook từ nấm hương và ba loại rau củ của nhà Tường An.

Các món chay đặc sắc được nữ TikToker chế biến cùng "bí quyết" của Tường An

Huyền Mê Nấu Mê Ăn: Phấn khích cùng hành trình tạo nên nhiều món ăn ngon cho gia đình với bí quyết đặc biệt

TikToker kiêm bà mẹ nội trợ đa năng Huyền Mê Nấu Mê Ăn chia sẻ rằng cô cảm thấy rất "nhẹ lòng" khi sở hữu combo bí quyết từ Trường An. Với bộ công thức toàn diện này, Huyền không còn phải đau đầu suy nghĩ món ăn nào vừa ngon lại vừa đảm bảo dinh dưỡng mỗi ngày, vì tất cả đã được giải quyết một cách hoàn hảo nhờ trọn bộ "bí quyết món ngon" từ Trường An.

Huyền Mê Nấu Mê Ăn cùng bộ sưu tập đồ sộ trọn bộ bí quyết Tường An

Tường An – Một bí quyết Việt, triệu món ăn ngon

Qua loạt video trổ tài sáng tạo món ngon của cộng đồng GenZ và các hot TikToker thì ai ai cũng dễ dàng trở thành đầu bếp 5 sao cho chính mình và gia đình khi nắm trong tay trọn bộ "bí quyết" món ngon Tường An gồm dầu ăn, bơ thực vật, nước mắm và hạt nêm.

Bí quyết chiên rán giòn ngon từ dầu ăn Tường An chính là "bí quyết" bất bại cho mọi món chiên rán ở nhiệt độ cao hay cần gia nhiệt lâu. Dầu ăn Tường An từ lâu đã được hàng triệu người tiêu dùng tìm mua và gắn bó bởi chất lượng dầu luôn tinh khiết tuyệt đối, được tinh luyện khắt khe bằng công nghệ châu Âu hiện đại, chịu nhiệt độ cao, và giảm nguy cơ cháy khét, giúp món ăn thơm ngon, giòn lâu và hoàn toàn tốt cho sức khỏe.

Dầu ăn Tường An – Bí quyết giòn ngon từ năm 1977

Nói đến Tường An, không thể không nhắc tới dòng sản phẩm bơ thực vật danh tiếng Tường An Margarine – Bí quyết dậy vị thơm bơ, giúp gia tăng hương vị cho mọi món ăn từ Á sang Âu. Đây là thương hiệu bơ thực vật bán chạy số 1 Việt Nam trong ngành hàng Bơ Margarine (*).

Đầu năm 2024, bơ thực vật Tường An lại tiếp tục làm rúng động "giang cư mận" khi cho ra mắt cùng lúc 2 vị bơ mới. Đó chính là bơ thực vật Tường An vị bơ sữa và vị đường mía. Bơ sữa là chiến thần lý tưởng cho các món Á – Âu, hoặc làm bánh với vị bơ sữa thơm béo tự nhiên. Bơ đường mía ngọt thanh, được bổ sung đường mía nguyên hạt, thích hợp ăn trực tiếp hoặc chấm đồ chiên vô cùng tiện lợi.

Tường An Margarine - "Bơ thực vật số một Việt Nam".

Đậm đà, dậy vị là những mỹ từ khi nói về nước mắm của Tường An. Chiết xuất từ 100% cá cơm tươi ngon được đánh bắt trực tiếp từ Phú Quốc (Kiên Giang), ủ chượp theo tỷ lệ vàng 3 Cá:1 Muối bằng phương pháp truyền thống 12 – 18 tháng và hoàn toàn] không chất tạo màu nhân tạo để cho ra những giọt mắm có màu hổ phách đậm đà ngọt cá. Nước mắm cá cơm Tường An – Bí quyết đậm đà dậy vị với 3 dòng nước mắm cao đạm: 40 độ đạm với vị đậm đà chuyên dùng chấm sống, rim, kho, 32 độ đạm có vị hài hòa thích hợp cho đa dạng các món chấm, ướp, xào và nấu và 20 độ đạm dịu vị ngọt cá - hoàn hảo cho nhiều phương pháp chế biến và hầu hết các món ăn hằng ngày, đặc biệt phù hợp với các tín đồ nước mắm truyền thống cao đạm với gu dịu vị nhẹ nhàng. Ngoài ra, Tường An còn có thêm các dòng nước mắm Ngư Phát Ngon Khỏe Nhãn Xanh và Ngư Phát Ngon Tiện Nhãn Đỏ, đa dạng phương pháp chế biến mang lại hương vị thơm ngon, đậm vị cho món ăn.

Nước mắm cá cơm Tường An – Bí quyết đậm đà dậy vị

Mảnh ghép tiếp theo làm nên trọn bộ "Bí quyết" món ngon Tường An đó chính là hạt nêm ngon ngọt tự nhiên Tường An Unicook, với 2 dòng sản phẩm hạt nêm Tường An Unicook từ sườn non, xương ống, nước cốt thịt hầm và hạt nêm Tường An Unicook từ nấm hương và 3 loại rau củ. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại theo công nghệ Nhật Bản, tinh cốt tự nhiên của sườn non, xương ống, thịt và rau củ được giữ trọn, tạo nên "bí quyết ngon ngọt tự nhiên" cho mọi món ăn.

Đồng hành với mọi gian bếp Việt, bộ tứ "bí quyết" của Tường An đã tạo nên hàng triệu món ngon trên bản đồ ẩm thực Việt Nam từ những bữa cơm gia đình hay những món ăn đòi hỏi sự cầu kỳ khi chế biến thêm đậm đà, dậy vị và hấp dẫn hơn.

