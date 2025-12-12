Một bệnh viện tại TPHCM liên tiếp cấp cứu người bị rắn cắn

Ngày 12-12, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho hay chỉ trong 1 tuần, tại đây liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp cấp cứu do rắn lục đuôi đỏ cắn.



Rắn lục đuôi đỏ hoạt động chủ yếu về đêm, thường sinh sống ở vùng rậm rạp, nhiều cây cối, nơi có nhiều chuột và côn trùng.

Trường hợp đầu tiên là anh V.M.H (32 tuổi), bị rắn cắn vào mặt sau cẳng chân trái khi đang làm việc. Bệnh nhân nhập viện sau 6 giờ, chưa qua sơ cứu. Kết quả xét nghiệm máu ghi nhận dấu hiệu đặc trưng của nhiễm độc rắn lục. Bệnh nhân được tiêm huyết thanh kháng nọc rắn lục, dùng kháng sinh và thuốc giảm nề, sức khỏe cải thiện tốt.

Trường hợp thứ hai là ông P.T.H (51 tuổi), bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào mu bàn tay phải. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sau 2 giờ, chưa xử trí tại nhà. Tại bệnh viện, ông được tiêm huyết thanh kháng nọc, điều trị giảm nề, giảm đau và kiểm soát huyết áp. Sau điều trị, tình trạng sưng nề giảm đáng kể và bệnh nhân xuất viện an toàn.

BS Hoàng Văn Tuấn, Khoa Bệnh nghề nghiệp và Huyết học lâm sàng (A25)-Bệnh viện Quân y 175, cho biết mùa mưa bão, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện với tần suất cao hơn do thay đổi môi trường sống, làm tăng nguy cơ tiếp xúc và tấn công con người.

Khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn tại vị trí vết cắn thường có hai dấu nanh, sưng nề nhanh và chảy máu. Sau vài giờ, phù nề lan rộng, có thể xuất hiện bầm tím, bọng nước, xuất huyết dưới da và nguy cơ chèn ép khoang. Ở mức độ toàn thân, bệnh nhân có thể gặp phản vệ, choáng váng, rối loạn đông máu, suy thận cấp hoặc xuất huyết đa cơ quan nếu không được điều trị kịp thời.

BS Tuấn khuyến cáo khi bị rắn cắn cần giữ bình tĩnh, hạn chế cử động chi bị cắn và cố định bằng nẹp; rửa nhẹ vết cắn bằng nước sạch và xà phòng; đặt chi bị cắn thấp hơn tim, tháo trang sức quanh vùng tổn thương; đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được tiêm huyết thanh kháng nọc.

Người bị rắn lục cắn không nên băng ép, chích rạch, hút nọc, chườm đá hoặc đắp lá theo mẹo dân gian vì có thể làm tổn thương nặng hơn.

Bên cạnh đó, người dân nên phát quang bụi rậm quanh nhà, hạn chế trồng dây leo trước cửa, diệt chuột và có thể sử dụng sả hoặc bột lưu huỳnh để xua đuổi rắn. Khi vào rừng hoặc khu vực nghi ngờ có rắn, cần mặc quần áo dài, mang giày cao cổ và dùng gậy khua đường. Khi gặp rắn, không nên đe dọa hoặc cố tình bắt giữ.