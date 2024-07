Một bài hát mà netizen Việt muốn gửi đến Baifern trước nghi vấn bị mẹ Nine bắt chia tay

Hot nhất ở thời điểm này chính là thông tin cặp đôi Nine Naphat - Baifern Pimchanok chính thức chia tay sau gần 2 năm công khai hẹn hò, cả 2 quyết định trở lại với mối quan hệ bạn bè. Tuyên bố này được chính Nine xác nhận trong buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày 4/7. Dù người trong cuộc khẳng định việc chia tay đến từ cả 2 chứ không hề có sự tác động của mẹ Nine nhưng dân tình vẫn "bán tín bán nghi" bởi loạt hint được lồ lộ ra trước đó.

Nine tổ chức họp báo xác nhận chia tay Baifern

Cặp đôi công khai yêu đương được hơn 1 năm.

Còn nhớ trong quá khứ, khi Baifern Pimchanok và Nine Naphat chưa xác nhận hẹn hò, mẹ của nam diễn viên chính là người chủ động khuyên con trai hãy tán Baifern. Bà Pimpaka cho biết mình hoàn toàn đồng ý mối quan hệ này. Tuy nhiên, đến tháng 7/2023 - thời điểm mà cặp đôi đã công khai hẹn hò, cư dân mạng xứ chùa vàng xôn xao bàn tán trước thông tin mẹ ruột Nine Naphat đã hủy theo dõi Baifern Pimchanok và con trai ruột trên trang cá nhân. Dù sau đó, bà Pimpaka Siangsomboon đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận bất hòa với Baifern và cho biết việc hủy theo dõi có thể do lỗi từ Instagram. Nhiều netizen cho rằng mẹ Nine Naphat không muốn con trai hẹn hò với Baifern nữa và đôi bên đã xảy ra bất đồng. Sau đó, người lên cuộc đều lên tiếng trấn an khán giả rằng mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm, cặp đôi vẫn tiếp tục hạnh phúc cho đến khi chính thức tan vỡ vào năm 2024.

Nine là con trai của Á hậu Thái Lan Pimpaka Siangsomboon

Ba mẹ ly hôn từ sớm nên Nine chủ yếu sống trong tình yêu thương của mẹ

Chính vì loạt hint này mà nhiều người cho rằng chuyện Nine hẹn hò rồi chia tay Baifern đều có sự tác động từ mẹ anh và không ngần ngại gọi nam diễn viên là... "mama boy" - cụm từ ám chỉ một người đàn ông trưởng thành nhưng lại gắn bó, phụ thuộc quá mức vào người mẹ của mình. Trùng hợp thay, nữ ca sĩ AMEE cũng có 1 ca khúc mang tiêu đề Mama boy nên netizen Việt chỉ muốn... gửi bài hát này ngay đến Baifern để nữ diễn viên bớt buồn!

Mama Boy - AMEE

Trong bài hát có những câu như " Cứ hết tiền tiêu anh gọi xin mẹ, lớn lắm rồi sao mà như là em bé " hay " Yêu anh mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua, mà đôi khi em mệt quá vì anh làm em tưởng em là mama " để ám chỉ những anh chàng quá lệ thuộc vào mẹ của mình. Nhiều người từng cho rằng Nine cũng là một "mama boy" trong quá khứ khi cuộc tình với người yêu cũ của Nine cũng phải dừng lại do vấn đề đến từ mẹ, nhưng khi biết được hoàn cảnh của gia đình nam diễn viên thì đã có suy nghĩ khác.

Mẹ Nine kết hôn với ông xã ngoại quốc ngay khi biết tin mình mang thai nhưng nhanh chóng ly hôn chỉ sau 3 tháng. Từ đó, bà lựa chọn trở thành mẹ đơn thân để nuôi dạy, chăm sóc Nine nên người. Cũng vì thế mà tình cảm mà bà dành cho con trai nhiều hơn bất kỳ ai và chắc chắn Nine cũng rất yêu thương và nghe lời mẹ của mình. Ngoài vai trò làm mẹ, bà Pimpaka còn kiêm luôn quản lý, sắp xếp và hỗ trợ con trai trong cả công việc lẫn cuộc sống. Trong nhiều sự kiện, hai mẹ con luôn đồng hành cùng nhau như hình với bóng. Tuy nhiên, kể từ khi Nine quen Baifern thì bà Pimpaka không còn làm quản lý cho con trai nữa. Chính vì vậy mới có tin đồn mẹ Nine bắt chia tay vì con trai quá yêu Baifern mà không dành nhiều thời gian quan tâm đến mình như trước.

Dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì chuyện Nine và Baifern chia tay đã trở thành sự thật, người trong cuộc cũng khẳng định không bị tác động bởi ai khác nên những thông tin mà cư dân mạng lan truyền vẫn chỉ là đồn đoán chưa có căn cứ xác thực. Thôi thì cùng chúc cho Nine và Baifern vẫn sẽ hạnh phúc trên con đường mà mình đã chọn!