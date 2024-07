Tóm tắt chuyện tình Nine Naphat - Baifern chỉ trong 1 ca khúc: Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay!

Vào lúc 3 rưỡi chiều ngày 4/6, Nine Naphat đã chính thức mở họp báo lên tiếng về tin đồn chia tay Baifern Pimchanok. Và đúng theo dự đoán của khán giả, nam tài tử đình đám đã tuyên bố chia tay mỹ nhân Chiếc Lá Bay. Như vậy, sau chuyến đi Thụy Sỹ tưởng như vô cùng lãng mạn lại trở thành chuyến đi cuối cùng của cặp đôi đẹp bậc nhất làng giải trí xứ Chùa Vàng.

Nguyên nhân của việc chia tay theo như chia sẻ từ Nine thì đó là vì anh không cân bằng được thời gian giữa các mối quan hệ. Mối quan hệ nào anh không nói rõ nhưng truyền thông lẫn người hâm mộ đều cho rằng chuyện chia tay của cặp đôi phần nhiều đến từ người mẹ thương con đến mức “thái quá” của Nine!

Nine Naphat trong buổi họp báo chiều 4/7 tại Bangkok (Thái Lan).

Vào đầu tháng 7/2023, cư dân mạng xứ chùa vàng xôn xao bàn tán trước thông tin mẹ ruột Nine Naphat đã hủy theo dõi Baifern Pimchanok và con trai ruột trên trang cá nhân. Dù sau đó, bà Pimpaka Siangsomboon đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận bất hòa với Baifern và cho biết việc hủy theo dõi có thể do lỗi từ Instagram. Sau đó vài ngày, netizen càng thêm hoang mang khi phát hiện Baifern và Nine đều đồng loạt hủy theo dõi trang cá nhân của mẹ nam diễn viên. Liên tiếp sau đó là loạt các hành động trên MXH của mẹ Nine làm nhiều người không khỏi bất bình.

Nine Baifern từng là cặp đôi "chị em" đẹp đôi nhất làng giải trí Thái Lan.

Nhiều netizen cho rằng mẹ Nine Naphat không muốn con trai hẹn hò với Baifern nữa bởi vì cậu quý tử yêu nữ minh tinh quá nhiều, điều này khiến đôi bên đã xảy ra bất đồng. Các động thái giận dỗi tiếp đó của bà Pimpaka khiến netizen không khỏi tranh cãi khi bà có vẻ như muốn gây sức ép lên cậu con trai, bắt buộc cậu phải chia tay.

Mẹ Nine Naphat cũng là một cái tên có tiếng trong giới giải trí Thái Lan. Hai mẹ con rất "quấn" nhau vì bà là mẹ đơn thân, cũng là một bệ đỡ vững chắc đưa con trai đi lên trong làng giải trí xứ Chùa Vàng.

Và thế là đến ngày hôm nay, khi Nine Naphat và Baifern đã thực sự thông báo chia tay thì ngay lập tức, netizen Việt Nam rầm rộ gọi tên 1 ca khúc của Miu Lê bởi quá hợp tình hợp lý với hoàn cảnh này, cứ như được viết chỉ chờ drama này xuất hiện vậy! Đó chính là Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay, bản hit đánh dấu sự kết hợp giữa Miu Lê với Karik đã đạt hơn 112 triệu view sau 2 năm ra mắt. Lấy ý tưởng từ chuyện một anh chàng “mama boy” quá dựa dẫm vào mẹ, để cho mẹ can thiệp hoàn toàn vào chuyện tình yêu dẫn đến việc phải chia tay cô gái mình thương.

MV gây sốt thời điểm ra mắt bởi giai điệu quá catchy cùng phần MV “cười ra nước mắt”, mô tả chuyện cô gái đã đau khổ ra sao khi chàng trai vì mẹ ép buộc mà chia tay người yêu của mình.

Trong một buổi chiều buồn thế này, nghe tin cặp đôi đẹp nhất nhì Thái Lan tan vỡ, thì Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay cũng là một giai điệu để bạn “lên mood” được ít nhiều!

Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay - Miu Lê ft. Karik

