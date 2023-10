Bài mới của Miu Lê bị nói giống ca khúc hợp tác Karik, Only C lên tiếng: Vừa nghe Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay tôi đã chê luôn!

Chiều 30/10, Miu Lê và ekip đã tổ chức buổi họp báo ra mắt MV Cô Đơn Đã Quá Bình Thường, một ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Only C. Đông đảo các nghệ sĩ đồng nghiệp và đại diện các cơ quan truyền thông đã có mặt trong sự kiện ra mắt MV.

Miu Lê và Trúc Nhân.

Miu Lê cùng Karik và Jun Phạm.

Nhạc sĩ Only C.

Nhóm Da LAB.

Ali Hoàng Dương.

Đạt G.

Gil Lê.

OSAD.

Song Luân.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.

Tại buổi họp báo, nhạc sĩ Only C cũng đã có những chia sẻ thú vị liên quan đến mối quan hệ với Miu Lê trong công việc.

Liên quan đến phản hồi về việc giai điệu ca khúc Cô Đơn Cũng Bình Thường có nhiều nét tương đồng với Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay, nhạc sĩ Only C cũng hoàn toàn phủ nhận và cho biết ca khúc này được anh sáng tác trước khi Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay lên sóng, anh cũng chưa bao giờ nghe ca khúc trên cho đến khi bài được ra mắt.

Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ câu chuyện thú vị khi từng chê thẳng thừng bản hit Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay khi được Miu Lê cho nghe bản demo. Cụ thể, Only C cho biết: "Tôi được Miu Lê cho nghe Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay vào năm ngoái, khi Miu đang làm việc với Khoa (NS Châu Đăng Khoa - PV) nhưng Miu muốn tôi giúp đỡ trong ca khúc này. Lúc đó, mình vừa được nghe Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay và tôi chê luôn. Tôi nói rằng: 'Bài hát này rất hay nhưng khâu mixing và mastering quá dở, làm cho giọng hát của Miu Lê khó chịu, khó nghe. Miu cũng bảo rằng khi ấy chỉ là bản demo nhưng tôi cũng xin Miu Lê cho tôi được mạn phép sản xuất ca khúc này với khâu mixing và mastering. Sau đó bạn "xài" tôi luôn và "bắt" tôi làm phiên bản bolero của Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay..."

Only C lên tiếng chê thẳng thừng ca khúc Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay sau khi nghe bản demo vì lí do gì?

Only C cũng chia sẻ kỉ niệm hài hước chứng tỏ độ thân thiết của anh với nữ đồng nghiệp. Anh cho biết khi Miu Lê sang studio của anh, đã từng "dụ dỗ" anh làm bài cho mình bằng cách hứa mang lẩu tự sôi sang nhưng mãi nhạc sĩ vẫn không thấy đâu. Thay vào đó thì... đồ cúng trên bàn thờ Ông Địa được Miu Lê sử dụng, đem về rất tự nhiên! Only C cũng cho biết nhiều hôm Miu Lê quá buồn, cô tự nhiên... đuổi Only C ra khỏi phòng ngủ để cô "chiếm dụng".



Nhạc sĩ còn chia sẻ chuyện cười ra nước mắt khi Miu Lê "thao túng tâm lí" dàn nhân viên trong công ty sản xuất nhạc của anh để làm việc cho nữ ca sĩ, lúc nào cũng bận rộn cho các dự án của cô cả. Đúc kết lại, Only C cho biết Miu Lê là người luôn biết cách làm cho người khác cảm giác yêu thương trong mọi việc thế nên anh cùng các cộng sự vẫn vui vẻ thực hiện các yêu cầu của nữ ca sĩ.

Only C chia sẻ loạt câu chuyện "cười ra nước mắt" của Miu Lê khi làm việc chung.

Miu Lê trong buổi họp báo.

Nhạc sĩ Only C cũng có nhiều chia sẻ thú vị xoay quanh Miu Lê.

MV Cô Đơn Đã Quá Bình Thường sẽ được lên sóng lúc 18h45 ngày hôm nay (30/10), hứa hẹn sẽ "khuấy động" MXH thời gian sắp tới.