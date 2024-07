Phân tích văn thông báo tan vỡ của Nine Naphat thấy rõ mồn một dấu hiệu "mẹ anh bắt chia tay"?

Chiều 4/7, Nine Naphat mở họp báo chính thức xác nhận đã chia tay Baifern Pimchanok khiến cư dân mạng vô cùng tiếc nuối. Bởi lẽ đây không chỉ là cặp đôi được ngưỡng mộ ở Thái Lan mà lượng fan Việt Nam cũng vô cùng đông đảo. Đương nhiên những chia sẻ của Nine về chuyện chia tay được netizen quan tâm, mổ xẻ.

Nine Naphat

Nói về lý do đường ai nấy bước, Nine Naphat tự nhận lỗi về bản thân: "Không cần đổ lỗi cho ai cả, là do bản thân tôi chưa quản lý và xử lý ổn thỏa các mối quan hệ". Anh cũng khẳng định không có chuyện mẹ mình là lý do khiến cặp đôi đường ai nấy đi song trước đó nam diễn viên lại khẳng định đã nói chuyện, dàn xếp ổn thỏa với cả mẹ ruột và phía Baifern.

Nhưng chính điều này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc: Nếu mẹ Nine không liên quan đến nguyên nhân chia tay thì tại sao phải dàn xếp 2 bên?

Bên cạnh đó, cũng tại buổi thông báo chia tay, nam diễn viên lại khen mẹ và kể về hoàn cảnh gia đình: "Mẹ tôi là một người mẹ đơn thân, mẹ rất giỏi và tôi đã sống với mẹ từ nhỏ". Trong thực tế, được mẹ đơn thân nuôi chính là một "red flag" ở các chàng trai mà bất cứ cô gái cũng cần cân nhắc.

Chính những điểm này khiến cư dân mạng cho rằng Nine đã để lộ dấu hiệu "vì mẹ anh bắt chia tay" trong lời giải thích của mình. "Phần lớn là từ gia đình của 1 trong 2 người, cái cách phản hồi của đằng trai là hiểu", "Bởi chia tay cũng tốt cho Baifern chứ không sống nổi với mẹ chồng tương lai đâu", "Cặp đôi ai cũng ủng hộ nhưng mẹ anh không ủng hộ",... là một số bình luận từ cư dân mạng Việt.

Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ Thái Lan chính thức chia tay

Ngoài ra, Nine Naphat cũng có những chia sẻ "văn mẫu" như quãng thời gian hẹn hò trước đó rất hạnh phúc, cả 2 vẫn là bạn và ủng hộ nhau, không có người thứ 3, đau lòng nhưng tin rằng sẽ trưởng thành hơn,...

"Hiện tại cả hai vẫn là bạn của nhau, tình cảm cũng chưa từng thay đổi và vẫn mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với đối phương".

"Giống như nhiều gia đình khác, có một số chuyện xảy ra trong gia đình tôi, có chuyện bản thân tôi xử lý được nhưng có những chuyện chưa thể giải quyết".

"Tôi tin rằng gặp phải chuyện như vậy, ai cũng không thể ổn được, cũng đau lòng mà. Vậy nhưng điều đó sẽ khiến bản thân một người trở nên trưởng thành hơn".

"Chúng tôi không giận và không ghét nhau. Chúng tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ nhau".

"Tôi rất may mắn khi quen biết Baifern, làm bạn cô ấy. Chúng tôi hẹn hò và có những ký ức vui vẻ, hạnh phúc bên nhau".

Sở dĩ cư dân mạng gọi là "văn mẫu" vì đây cũng là motif thường thấy khi các cặp đôi nổi tiếng xác nhận chia tay: Nhận lỗi/ Tiếc nuối - Nhìn lại chặng đường đã qua - Hứa hẹn tương lai dĩ hoà vi quý.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về cuộc tình này?

https://kenh14.vn/phan-tich-van-thong-bao-tan-vo-cua-nine-naphat-thay-ro-mon-mot-dau-hieu-me-anh-bat-chia-tay-20240704172146165.chn