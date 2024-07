Chuyện tình của “anh tài” Hà Lê: Thầy tán đổ học trò kém 13 tuổi, giờ nộp 90% lương cho vợ

Không chỉ được xem các “anh tài” thi thố tài năng hay phô diễn những miếng hài thú vị, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai còn là dịp để công chúng cập nhật về cuộc sống đời thường của nhiều gương mặt nổi tiếng. Một trong số đó là biên đạo - nhạc sĩ - rapper Hà Lê và chuyện tình ngọt ngào với người vợ trẻ.

Hà Lê

Nửa kia của Hà Lê là biên đạo múa Nguyễn Gia Linh (sinh năm 1997). Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên từ khi Gia Linh mới 14 - 15 tuổi và Hà Lê gần 30. Lúc đó cô đi thi Thử thách cùng bước nhảy mùa 4 còn anh vừa là biên đạo vừa là giám khảo, dựng bài nhảy cho các thí sinh.

Khoảng 4 năm sau, khi Gia Linh gần 20 tuổi, cặp đôi mới bắt đầu tìm hiểu nhau nhiều hơn. Trong suốt quá trình đó, mỗi cuộc hẹn hò đều có sự xuất hiện của người em song sinh của Gia Linh. Đến năm 2016, Hà Lê mới có cuộc hẹn riêng đầu tiên với Gia Linh.

Yêu nhau được 5 năm, cặp đôi mới quyết định dọn về sống chung và khoảng 1 năm sau - đầu năm 2023, Hà Lê - Gia Linh chính thức thành vợ chồng. Hà Lê có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, vợ cũng làm nghệ thuật nên đám cưới của cặp đôi có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, Tùng Dương, Khánh Thi - Phan Hiển,...

Đám cưới của vợ chồng Hà Lê hồi đầu năm 2023

Sau 1 năm rưỡi kết hôn, Hà Lê cũng thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với truyền thông. Anh cho biết mình “ngoan” hơn, bớt nói to, đi chơi luôn để ý giờ giấc để về nhà sớm và nộp 90% lương cho vợ.

Hiện tại, Gia Linh có team nhảy riêng và lớp dạy nhảy. Ngoài ra cô cùng với em gái song sinh cũng cùng mở một quán cà phê ở Hà Nội.

Khi Hà Lê tham gia show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Gia Linh cũng share bài ủng hộ chồng trên trang cá nhân. Thậm chí cô còn nói đùa rằng nhóm Anh tài nham thạch gồm Hà Lê, Binz, Đinh Tiến Đạt và Rhymastic là nhóm F4 đình đám trong phim Vườn sao băng.

Về phần Hà Lê, anh từng chia sẻ rằng khi mình tham gia show Anh trai thì vợ cũng đang ở TP.HCM tham gia một show thực tế khác tại đây. Dù không ở gần nhau nhưng cả 2 vẫn luôn ủng hộ và động viên đối phương trong công việc.

Khoảnh khắc đời thường của cặp đôi

Hà Lê có tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của Đại học Nottingham Trent (Anh). Dù có chuyên ngành đặc thù khoa học nhưng anh lại có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc. Hà Lê từng là thành viên nhóm PB Nation cùng Phúc Bồ, gây ấn tượng với khả năng rap và nhảy hip hop.

Hà Lê từng tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance. Năm 2018, anh ra mắt dự án Trịnh Contemporary, làm mới loạt tình khúc kinh điển như Ở trọ, Biển nhớ, Diễm xưa, Nhớ mùa thu Hà Nội… và được gọi là “dân chơi” hát nhạc Trịnh.