Mong ngóng điều gì khi Michelin Guide Việt Nam 2024 được công bố ngày 27/6?

Những ngày này, trên các mặt báo, người ta không ngừng bàn tán về danh sách Bib Gourmand (quán ăn ngon với giá cả phải chăng) của Michelin Guide Việt Nam 2024. Năm nay, Michelin Guide bổ sung thêm 5 nhà hàng mới tại Hà Nội và 8 nhà hàng mới ở TP HCM, nâng tổng số lên 42 nhà hàng Bib Gourmand, so với 29 nhà hàng năm ngoái.

Cũng giống như hồi tháng 6/2023, với sự đồng hành của tập đoàn Sun Group, Michelin chính thức ra mắt tại Việt Nam, công bố những nhà hàng đầu tiên được lựa chọn, những tranh cãi ngay lập tức bùng nổ. Người chê những lựa chọn của các thẩm định viên Michelin là chưa có gu. Người lại khen họ chọn ở tầm quốc tế, trên nhiều tiêu chí. Nhưng bất luận khen chê bởi ẩm thực tùy thuộc vào khẩu vị và cái chuẩn mà Michelin đặt ra vốn đã là quy tắc bất di bất dịch từ nhiều chục năm nay, danh sách Michelin Guide tiếp tục làm nên những đợt sóng mới, đẩy con thuyền ẩm thực Việt Nam tới gần hơn với thế giới, và xác lập vị thế ở một tầm vóc khác.

Năm 2023, suốt những tháng đầu tiên sau khi Michelin Guide tại Hà Nội và TPHCM được công bố, các nhà hàng trong danh sách liên tục kín chỗ, những người yêu ẩm thực xếp hàng để được trải nghiệm ở các nhà hàng được Michelin công nhận. Ngay cả khi sự tò mò và phấn khích đã đi qua, thì các cơ sở ăn uống này vẫn thường xuyên đón nhận một lượng lớn khách.

Bếp trưởng Yamaguchi Hiroshi của nhà hàng Hibana by Koki được vinh danh 1 sao Michelin và Izakaya by Koki trong danh sách Michelin Selected cho biết: "Kể từ khi Hibana by Koki được vinh danh 1 sao Michelin, Izakaya by Koki được vào danh sách Michelin Selected, lượng khách đặt bàn trước tại Koki rất lớn, chúng tôi luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất. Nhà hàng Koki còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nay đã được thực khách và du khách trong nước cũng như khách quốc tế biết đến nhiều hơn. Nếu như trước đây thực khách Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn hơn thì nay khách quốc tế đến nhà hàng chiếm tỷ lệ nhiều hơn, nhất là khách châu Âu và một số thị trường châu Á".

Đối với du khách và người yêu ẩm thực quốc tế, Michelin Guide là kim chỉ nam dẫn đường uy tín, bảo chứng cho những trải nghiệm tuyệt vời tại từng quốc gia. Chính vì vậy nhiều du khách nước ngoài, nhờ cuốn cẩm nang, đã biết tới và tìm đến các nhà hàng Việt, biến chúng trở thành những điểm đến ẩm thực không thể bỏ qua khi đến Việt Nam.

Theo "đầu bếp thế kỷ" sở hữu 32 sao Michelin, ông Joel Robuchon, 1 sao Michelin có thể giúp doanh số bán hàng tăng 20%, 2 sao có thể giúp doanh số tăng 40% và 3 sao có thể tăng gấp đôi doanh số. Dù Michelin chưa bao giờ khẳng định sự có mặt của mình sẽ giúp nâng tầm ẩm thực cho các thành phố, hay mang lại doanh số cho các cơ sở ăn uống có sao, nhưng nhìn vào thực tế, tiềm năng lợi nhuận mà Michelin Guide mang lại thực sự lớn.

Nhưng không dừng lại ở việc thúc đẩy kinh doanh, Michelin Guide là động lực để các chủ nhà hàng không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và món ăn, tạo ra một cuộc cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành ẩm thực, thay đổi cách nhìn nhận của quốc tế về ẩm thực Việt Nam.

Không lâu sau khi có sự hiện diện của Michelin Guide, Việt Nam liên tiếp được vinh danh "Điểm đến ẩm thực tốt nhất châu Á 2022"- Giải thưởng Ẩm thực thế giới (World Culinary Awards), nằm trong hệ thống Giải thưởng Du lịch uy tín bậc nhất thế giới (World Travel Awards). Hà Nội cũng vinh dự nhận giải "Thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á 2023" và dẫn đầu hạng mục "Điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2024" theo TripAdvisor. TP. HCM cũng nhận được sự quan tâm của quốc tế khi đứng thứ 4 trong danh sách "20 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2024" theo Tạp chí Time Out của Anh. Rõ ràng, những gì mà Michelin Guide mang tới cho ẩm thực Việt Nam là không thể phủ nhận.

Đà Nẵng sẽ là điểm đến mới của Michelin Guide Việt Nam 2024, và cho tới ngày 27/4, danh sách đầy đủ của năm nay mới được công bố. Sự bí ẩn của những cái tên mới, ở địa điểm mới Đà Nẵng càng khiến cho Michelin Guide Vietnam 2024 nóng hơn bao giờ hết.

Bánh tráng cuốn thịt heo, mì Quảng, bún mắm nêm, chả ram, hến xúc bánh tráng... đang hồi hộp chờ ngày được xướng tên ra thế giới, để bạn bè bốn phương biết rằng Việt Nam không chỉ có phở, bánh cuốn, bún chả... Đà Nẵng sẽ không chỉ nổi tiếng với Cầu Vàng hay Mỹ Khê, Bà Nà Hills, mà sẽ trở thành điểm đến cho các tín đồ đam mê nghệ thuật ăn uống và muốn khám phá một thành phố sông Hàn thật khác qua những món ngon.

Hồi hộp và cũng hứa hẹn không ít những bất ngờ, tranh cãi. Sẽ có những cái tên cũ, mới và cả những tiếc nuối khi một vài nhà hàng không còn trong danh sách Michelin Guide năm nay. Nhưng bất luận thế nào, đây cũng sẽ là cơ hội tiếp theo, để bứt phá, vươn tầm cho mỗi nhà hàng, cho ngành ẩm thực Việt Nam và cả ngành du lịch ẩm thực của nước nhà.