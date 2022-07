Việt Nam rừng vàng biển bạc, nên nền ẩm thực của chúng ta cũng vô cùng phong phú. Như khi nhắc đến biển là nhắc đến hải sản, ai ai cũng sẽ kể được vô vàn món như cua, ghẹ, các loại ốc, sò, trai, ngao... Ấy thế nhưng, ở nhiều vùng biển của Việt Nam ta còn tồn tại một loài hải sản vô cùng hấp dẫn, dù không đắt nhưng không phải ai cũng từng ăn thử, đó chính là con sam biển.

Sam biển là một loài hải sản quý, có tên tiếng Anh là Horseshoe Crab tức cua móng ngựa thuộc động vật chân khớp. Chúng sống và di chuyển theo cặp, đi đâu cũng dính lấy nhau, bởi vậy mà có câu "dính như sam".

Ở Việt Nam, con sam có ở các vùng biển thuộc Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Thuận, Khánh Hoà... Chúng được chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau, vô cùng đa dạng như sam nướng, chả sam, riêu sam, chân sam xào chua ngọt, tiết canh sam...

Món hải sản quý có ở rất nhiều vùng biển Việt Nam nhưng không phải ai cũng từng ăn thử

Mặc dù không phải hiếm, thế nhưng không phải ai cũng từng ăn các món đặc sản từ con sam biển. Phần do không có bán phổ biến như nhiều món hải sản khác, phần vì lo sợ ăn con sam thì có thể nhầm với con so (con sam không có độc còn con so có độc, tuy nhiên dễ nhầm lẫn do có hình thù giống nhau). Dù vậy, ở một số quán hải sản hay các quán chuyên bán sam, người chế biến có kinh nghiệm nên việc nhầm lẫn gần như không xảy ra.

Các món ăn từ con sam

Việc chế biến các món từ sam cũng khá cầu kì. Do chúng thường đi theo cặp, nên khi bắt về, người ngư dân cũng bắt cả đôi. Trước khi chế biến, người ta phải giữ con sam cái trong vòng 3 - 4 ngày để chúng nhả sạch đất. Sau đó, con sam sẽ được lấy tiết bằng cách dùng dao nhọn nhằm tránh cho thịt bị thâm. Sau đó, từng phần của con sam sẽ được lọc riêng để chế biến. Điều đặc biệt cần lưu ý là phần ruột hay vỏ đều phải loại bỏ, vì nếu ăn phải ruột có thể gây dị ứng hoặc ngộ độc.

Có rất nhiều món ăn từ sam, bên cạnh giữ nguyên để nướng thì còn có thể kết hợp để làm thành nhiều món đa dạng. Tại Quảng Ninh, nhắc đến sam là người ta nghĩ ngay đến đặc sản sam 7 món với rất nhiều biến tấu đa dạng gồm nộm sam, chân sam xào chua ngọt, đùi sam rán, chả sam, riêu sam, thịt sam xào, trứng sam. Hay có những quán thì còn có thêm tiết canh sam, canh tiết sam, miến sam...

Chả sam

Riêu sam, nộm sam, chân sam xào chua ngọt

Hiện nay, mọi người đã biết đến món đặc sản sam biển này nhiều hơn. Nếu có cơ hội ăn thử, đừng ngại ngần trước món hải sản đặc biệt này nhé!

https://kenh14.vn/mon-hai-san-quy-co-o-rat-nhieu-vung-bien-viet-nam-nhung-khong-phai-ai-cung-tung-an-thu-20220710143050146.chn