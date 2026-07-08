MỚI NHẤT: Hơn 80 đại học công bố điểm sàn thi tốt nghiệp THPT 2026
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các trường đại học tiếp tục công bố điểm sàn xét tuyển.
Tính đến ngày 8/7, đã có hơn 80 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Mức điểm sàn của các trường hiện dao động từ 15 đến 25 điểm, tùy theo từng cơ sở đào tạo và từng ngành học.
Điểm sàn, hay còn gọi là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, là mức điểm tối thiểu thí sinh phải đạt được để đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào một ngành hoặc nhóm ngành của trường đại học. Đây chưa phải điểm chuẩn trúng tuyển mà chỉ là điều kiện ban đầu để hồ sơ được đưa vào quá trình xét tuyển.
Mỗi trường sẽ căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng nguồn tuyển và phổ điểm kỳ thi để xác định mức điểm sàn phù hợp. Theo quy định hiện hành, điểm sàn được tính dựa trên tổng điểm của ba môn trong tổ hợp xét tuyển.
Trong số các trường đã công bố, nhiều trường thuộc nhóm đại học hàng đầu có mức điểm sàn khá cao. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), cùng Trường Đại học Ngoại thương đều nhận hồ sơ ở mức từ 22 đến 25 điểm đối với một số ngành, đồng nghĩa thí sinh cần đạt trung bình khoảng 7-8 điểm mỗi môn mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.
Ở chiều ngược lại, có 21 trường đại học công bố mức điểm sàn từ 15 điểm đối với đa số ngành đào tạo (không bao gồm nhóm ngành Sức khỏe và Luật). Đây cũng là mức điểm tối thiểu để xét tuyển đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần lớn các trường áp dụng mức sàn này là các trường ngoài công lập.
Điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của nhiều trường đại học tính đến thời điểm hiện tại:
STT
Trường
Điểm sàn theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026
1
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
19-25
2
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
24 (nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Khoa học dữ liệu)
22 (các ngành còn lại)
3
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
19
4
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
19
5
Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội
19
6
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội
19
7
Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội
19
8
Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
19
9
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
19
10
Đại học Bách khoa Hà Nội
19,5 (nhóm ngành Kinh tế, Giáo dục, Ngoại ngữ)
20 (nhóm ngành Kỹ thuật)
11
Đại học Kinh tế Quốc dân
22
12
Trường Đại học Ngoại thương
23-24
13
Đại học Công nghiệp Hà Nội
17-20
14
Trường Đại học Mỏ Địa chất
15-21
15
Trường Đại học Hà Nội
22/40
16
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
19-21
17
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
15-18
18
Trường Đại học Thương Mại
20
19
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
16,5 (cơ sở phía Nam)
20 (cơ sở phía Bắc)
20
Trường Đại học Đông Đô
15-20
21
Đại học Phenikaa
15-24
22
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
52-62/100 (phương thức tổng hợp)
600-772,82/1200 (đánh giá năng lực)
23
Trường Đại học Nông lâm TP HCM
16-18 (trừ ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp)
24
Trường Đại học Gia Định
15 (trừ khối ngành Sức khỏe)
25
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
15 (riêng chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị 18)
26
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
15
27
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
15-22
28
Trường Đại học Hoa Sen
15
29
Trường Đại học Thành Đô
16-17,5 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật)
30
Học viện Chính sách và Phát triển
19 (trụ sở Hà Nội)
16 (phân hiệu Bắc Ninh, Đà Nẵng)
31
Trường Đại học Văn Hiến
15 (trừ ngành Điều dưỡng, Luật)
32
Trường Đại học Hùng Vương
15
33
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
15 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật)
34
Trường Đại học Công nghệ TP HCM
15 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật)
35
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM
15
36
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
15 (trừ ngành Luật)
37
Trường Đại học FPT
18-21(xét tổng hợp)
38
Trường Đại học Lạc Hồng
15 (trừ ngành Dược, Luật)
39
Trường Đại học Thái Bình Dương
15-18
40
Đại học Duy Tân
15 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật)
41
Trường Đại học Nam Cần Thơ
15 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật)
42
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM
17-24
43
Học viện Ngân hàng
19-21,5
44-66
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Học viện Hậu cần
Học viện Phòng không - Không quân
Học viện Hải quân
Trường Sĩ quan Lục quân 1
Trường Sĩ quan Lục quân 2
Trường Sĩ quan Pháo binh
Trường Sĩ quan Công binh
Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp
Trường Sĩ quan Đặc công
Trường Sĩ quan Không quân
Trường Sĩ quan Kỹ thuật - Quân sự
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân
Trường Sĩ quan Thông tin
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã
Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng
Học viện Khoa học Quân sự
Học viện Biên phòng
Trường Sĩ quan Chính trị
Trường Sĩ quan Phòng hóa
17-25
67
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP HCM
15
68
Trường Đại học Giao thông vận tải
Cơ sở Hà Nội: 16-21 (điểm thi tốt nghiệp), 21-24,67 (học bạ), 56,74-72,6 (HSA), 39,63-48,29 (TSA)
Cơ sở TP HCM: 16-20 (điểm thi tốt nghiệp), 21-22,94 (học bạ), 526-652 (V-ACT)
69
Học viện Phụ nữ Việt Nam
18-19 (điểm thi tốt nghiệp), 21-23 (học bạ), 54-68 (HSA), 10,03-12,85 (SPT)
70
Trường Đại học Xây dựng
17-20
71
Đại học Thái Bình
15-18
72
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
17-22,5
73
Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên
18-23
74
Trường Đại học Công nghiệp Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên
16-23
75
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên
17-20
76
Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Thái Nguyên
16-23
77
Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên
16
78
Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
16-18
79
Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên
16-20
80
Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên
16-17
81
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
16-21
82
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang
16-21
83
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên
17-20
84
Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc, Đại học Thái Nguyên
18-22
Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh vẫn có thể đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung đến 17h ngày 14/7. Sau đó, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
Từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển trên toàn hệ thống. Các trường đại học phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8, trong khi thí sinh cần hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến chậm nhất trước 17h ngày 21/8.
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