Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn khối ngành sư phạm năm 2026, cao nhất 20

Bộ GD&ĐT quy định điểm sàn xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên năm 2026 từ 17-20 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, cao hơn năm trước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo quyết định, điểm sàn đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 20 điểm, tính theo thang điểm 30, không nhân hệ số và không tính điểm cộng.

Riêng các ngành Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật có điểm sàn 19 điểm đối với các tổ hợp xét tuyển gồm ba môn văn hóa. Với các tổ hợp có môn năng khiếu, các cơ sở đào tạo thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Đối với ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển gồm ba môn văn hóa. Các tổ hợp xét tuyển khác cũng được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo giáo viên năm 2026 tăng so với năm trước, trong đó mức cao nhất là 20 điểm. (Ảnh minh họa)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các mức điểm trên áp dụng đối với thí sinh thuộc khu vực 3, được tính theo tổng điểm của ba bài thi hoặc môn thi trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30, không nhân hệ số, không tính điểm cộng và không phân biệt kết quả thi của thí sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ cũng yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng có đào tạo giáo viên tổ chức xét tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT theo đúng Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

So với năm 2025, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của nhóm ngành đào tạo giáo viên đã tăng. Năm ngoái, điểm sàn đối với các ngành sư phạm trình độ đại học được quy định trong khoảng 18-19 điểm.