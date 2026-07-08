Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn khối ngành sức khỏe 2026, Y khoa cao nhất 22

Điểm sàn nhóm ngành sức khỏe năm 2026 tăng ở nhiều ngành, trong đó Y khoa và Răng - Hàm - Mặt dẫn đầu với mức 22 điểm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2026.

Theo quyết định, hai ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có mức điểm sàn cao nhất là 22 điểm. Đây là mức điểm tối thiểu áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đứng thứ hai là hai ngành Y học cổ truyền và Dược học, cùng có điểm sàn 20 điểm.

Điểm sàn nhóm ngành sức khoẻ năm 2026.

Các ngành còn lại thuộc nhóm sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề gồm Điều dưỡng, Hộ sinh, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng và Kỹ thuật phục hình răng có ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 18 điểm.

Mức điểm trên được áp dụng đối với thí sinh thuộc khu vực 3, tính theo tổng điểm của ba môn trong tổ hợp xét tuyển thi theo thang điểm 30, không nhân hệ số.

Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn xét tuyển nhóm ngành sức khỏe năm 2026. Y khoa, Răng - Hàm - Mặt lấy 22 điểm; nhiều ngành tăng so với năm trước. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm sàn đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề được công bố hằng năm nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo đặc thù.

So với năm 2025, điểm sàn năm nay tăng ở tất cả các nhóm ngành. Cụ thể, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt tăng từ 20,5 lên 22 điểm; Y học cổ truyền và Dược học tăng từ 19 lên 20 điểm; nhóm ngành còn lại tăng từ 17 lên 18 điểm.