Mở minishow quy tụ dàn khách mời khủng toàn Chị Đẹp, Ngọc Phước vẫn sợ ế vé trước thềm Tết đến

Vừa qua, Ngọc Phước công bố dự án minishow Non Nerves được tổ chức ngay trước khi khép lại năm Rồng. Theo chia sẻ của Ngọc Phước, hơn 20 bài hát cùng những phần giao lưu thú vị sẽ được thể hiện trên sân khấu. Sự kiện quy tụ dàn chị đẹp đồng hành cùng cô trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024 như: Thu Phương, Phương Thanh, Minh Hằng, Thảo Trang, DJ Mie, Kiều Anh, Xuân Nghi, Tuimi. Những người bạn thân thiết khác của Ngọc Phước là BB Trần, Hải Triều, Khả Như cũng tham dự.

Ngọc Phước sẽ tổ chức mini show với sự đồng hành của nhiều chị đẹp.

Điều đáng nói là ngay khi minishow mở bán vé (ngày 15/1), Ngọc Phước đã nhìn thấy tương lai khó "sold out" của mình nên đã dùng mọi cách để quảng bá. Cụ thể mới đây, trong chuyến đi giao lưu cùng dàn chị đẹp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ngọc Phước đã in sẵn mã QR thông tin sự kiện để gửi tới mọi người, “ai cần là quét”. Hành động Ngọc Phước bất chấp hình tượng, hòa vào dòng người thậm chí còn có phần “chèo kéo” để khán giả mua vé liền tay khiến dân tình thích thú.

Nữ diễn viên còn livestream, cùng các chị đẹp tái hiện lại những phần trình diễn ấn tượng trong chương trình. Cô cho biết đây chỉ là demo, mọi thứ sẽ được trình diễn chuyên nghiệp, chỉn chu tại minishow Non Nerves.

Ngọc Phước in sẵn mã QR thông tin sự kiện, bất chấp hình tượng, hòa vào dòng người để gửi tới khán giả.

Cô còn livestream, cùng các chị đẹp tái hiện lại những phần trình diễn ấn tượng.

Chưa dừng lại ở đó, trong group chat riêng của cô với người hâm mộ, Ngọc Phước liên tục đăng tải thông tin vé vẫn còn bằng văn phong hài hước. Cô nói: “Cả nhà ơi một vé chẳng đáng là bao, nhiều vé góp lại lớn lao vô cùng, minishow Non Nerves ngày 22/1 vẫn còn”; “Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày 22/1 chị em tui biểu diễn nè. Mọi người ơi minishow Non Nerves ngày 22/1 vẫn còn vé”; “Chuồn chuồn bay thấp thì cao, bay cao thì thấp bay vừa thì ghé minishow Non Nerves ngày 22/1 vẫn còn vé nha mọi người ơi”; “23 Ông Táo về trời, bạn nào rảnh rỗi ghé chơi với mình. Mọi người ơi minishow Non Nerves ngày 22/1 vẫn còn vé”,...

Ngọc Phước là gương mặt quen thuộc của làng hài trong vài năm gần đây. Sau khi giành quán quân Cười xuyên Việt 2021, cô được chú ý hơn, trở thành khách mời ở các game show ăn khách và dự án phim như: Gặp lại chị bầu, Siêu lừa gặp siêu lầy. Bên cạnh đó, Ngọc Phước cũng tích cực hoạt động ở mảng kịch nói với loạt vở Thanh xà - Bạch xà, Duyên ma tình người của sân khấu Thế giới trẻ.

Ngọc Phước là nhân tố ấn tượng trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024.

Cuối năm 2024, cô bất ngờ tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Công chúng không chỉ bị thuyết phục bởi khả năng ca hát, vũ đạo của Ngọc Phước mà còn dành lời khen cho sự nỗ lực và những đóng góp về dàn dựng của cô qua từng công diễn. "Tôi muốn mọi người thấy một Ngọc Phước khác so những gì từng biết trước đây. Hơn nữa, đây là cơ hội lớn để tôi được gặp gỡ và trau dồi kinh nghiệm từ các nữ nghệ sĩ tài năng", cô bày tỏ.

Minishow Non Nerves là sân khấu cá nhân đầu tiên Ngọc Phước thể hiện khả năng ca hát của mình. Sự kiện chính thức được tổ chức vào ngày 22/1 tại sân khấu C30, TP.HCM.