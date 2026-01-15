Mở cửa 1 hang động bị niêm phong suốt 40.000 năm, chuyên gia bị sốc trước những gì thấy trước mắt

Các nhà khảo cổ học đã vô cùng kinh ngạc sau khi tình cờ phát hiện một khoang hang động mới trên Núi Gibraltar, nơi đã bị phong tỏa kín trong suốt 40.000 năm qua.

Khám phá này được thực hiện trong quá trình khai quật hệ thống hang động có thể soi sáng cuộc sống của người Neanderthal, những người đã sinh sống tại đây trong nhiều thế kỷ.

Hang Gorham nằm tại bãi biển Governor ở phía đông nam của Núi Gibraltar, dường như là một "bảo tàng" chứa đầy các hiện vật giúp hé lộ cuộc sống của những tộc người đã bị lãng quên.

Người Neanderthal là một nhóm người cổ đại đã tuyệt chủng, là họ hàng gần nhất của chúng ta, từng sống ở châu Âu và châu Á từ khoảng 400.000 đến 40.000 năm trước.

Mặc dù không tìm thấy bộ xương nào bên trong hang động, nhưng có rất nhiều bằng chứng chỉ ra sự tồn tại của họ.

Những phát hiện về hang Gorham ở Gibraltar có thể đã 'thay đổi lịch sử loài người' (Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Gibraltar).

Theo UNESCO, có "bằng chứng về việc săn bắt chim và động vật biển làm thức ăn, việc sử dụng lông vũ để trang trí và sự hiện diện của các hình khắc trừu tượng trên đá". Tổ chức này cho biết thêm rằng các nghiên cứu khoa học vào hang động đã "đóng góp đáng kể vào các cuộc tranh luận về sự tiến hóa của người Neanderthal và loài người".

Gần đây vào năm 2024, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một lò luyện keo 60.000 năm tuổi trong hang động của người Neanderthal. Lớp trầm tích này khoảng 67.000 đến 60.000 năm tuổi và "rõ ràng" được tạo ra bởi bàn tay con người.

Họ tin rằng lò sưởi này được sử dụng để tạo ra nhựa cây bạch dương, một chất dẻo dính từng được người tiền sử sử dụng để gắn tay cầm vào công cụ hoặc vũ khí.

Trong khi đó, bản thân cấu trúc này có hình tròn, bao gồm hai rãnh và một lớp lót tường dày.

Clive Finlayson, giám đốc và nhà khoa học chính tại Bảo tàng Quốc gia Gibraltar, chia sẻ với CNN vào năm 2021 rằng họ cũng tìm thấy những vết xước trên tường từ một loài động vật ăn thịt chưa xác định.

"Vỏ ốc được tìm thấy ở phía sau hang động đó… nó cách bãi biển khoảng 20 mét," ông nói.

"Ai đó đã mang vỏ ốc đó vào trong… cách đây hơn 40.000 năm. Điều đó đã cho tôi một gợi ý rằng con người từng ở trong đó, một điều có lẽ không quá ngạc nhiên. Những người đó, dựa trên độ tuổi, chỉ có thể là người Neanderthal."

Một số vết xước đã được tìm thấy trên bức tường (Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Gibraltar).

Mô phỏng về những cách con người sử dụng cấu trúc được phát hiện trong hang (Ảnh: Quaternary Science Reviews/2024)

Finlayson thừa nhận rằng ông đã "nổi da gà" khi lần đầu tiên bước vào hang động, gọi đó là một trong những khoảnh khắc thú vị nhất trong sự nghiệp của mình.

"Trong đời bạn có bao nhiêu lần tìm thấy thứ mà chưa ai bước chân vào trong suốt 40.000 năm? Tôi nghĩ nó chỉ đến một lần trong đời thôi," ông chia sẻ.

"Khi chúng tôi đào sâu hơn, nó sẽ càng ngày càng lớn hơn. Vì vậy, có khả năng chúng ta có một hang động khổng lồ ở đó. Và khi chúng tôi đi xuống sâu hơn, thậm chí có thể có các lối đi khác. Điều đó vô cùng thú vị."

Nguồn: Ladbible