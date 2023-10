Mở bán concert Westlife đêm diễn bổ sung: Toàn bộ khán đài không còn chỗ trống, dự báo hết sạch 15 nghìn vé trong hôm nay?

12h00 trưa 23/10, cổng bán vé cho đêm diễn thứ 2 của Westlife tại Việt Nam trong khuôn khổ The Wild Dreams Tour chính thức được mở. Đêm diễn bổ sung cũng giống đêm 22/11 như đã thông báo với quy mô 15 nghìn khán giả, giá vé cũng được giữ nguyên.

Tính đến 13h00 chiều 23/10, tức 1 tiếng sau khi mở cổng bán vé, gần như toàn bộ vé ở các khu vực khán đài (tức CAT 3, CAT 4, CAT 5 và CAT 6) đều đã được bán hết, chỉ còn dư lại rất ít các ghế lẻ cũng đang được fan "lùng sục". Các khu vực khán đài có giá dễ chịu chỉ từ 850.000 VNĐ đến 2.100.000 VNĐ được khán giả tìm mua nhiều.

Khu vực CAT 1 và CAT 2 - là 2 khu vực dưới mặt sân - với giá cao hơn (4.000.000 VNĐ và 3.100.000 VNĐ) vẫn còn có thể chọn mua rất dễ dàng. Tuy nhiên với sức hút từ Westlife, không khó để 2 khu vực này bán hết trong thời gian sắp tới.

Tình trạng vé cập nhật lúc 13:00 ngày 23/10. Các chấm đỏ là vé đã bán, chấm xám là khu vực dành cho đơn vị tài trợ, chấm màu trắng là khu vực có thể chọn.

Các hạng ghế và giá vé không khác so với đêm diễn ngày 22/11.

Tại đêm diễn 22/11, chỉ sau hơn 4 tiếng đồng hồ, toàn bộ các hạng vé với 15 nghìn khán giả đều được bán hết. Theo dự đoán, tình hình bán vé của đêm bổ sung 21/11 cũng sẽ không hề kém cạnh đêm đầu tiên và cũng sẽ sớm sold-out trong hôm nay. Như vậy, 2 đêm diễn sắp tới của Westlife tại SVĐ Thống Nhất trong 2 đêm 21 và 22/11 sẽ thu hút gần 30 nghìn khán giả.

The Wild Dreams Tour không chỉ thể hiện sức hút tại Việt Nam mà ở quy mô toàn cầu, các "chàng trai miền Tây" cũng phải liên tục bổ sung thêm các đêm diễn tại mỗi thành phố họ đi qua. The Wild Dreams Tour qua đó cũng chính thức trở thành tour lưu diễn lớn nhất trong sự nghiệp của Westlife với 99 đêm diễn tính đến thời điểm hiện tại, đánh bại Where Dreams Come True Tour năm 2001 (82 đêm diễn).

Góp phần tạo nên sự kiện hấp dẫn cũng như thành công mang đến khán giả Việt Nam 2 đêm diễn của Westlife, không thể không nhắc đến những đóng góp to lớn của các nhà tài trợ, đơn vị truyền thông đã luôn đồng hành cùng BTC. Trong đó nhà tài trợ lớn nhất là ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank. Những năm qua, VPBank vẫn luôn là thương hiệu gắn liền với những sự kiện âm nhạc quốc tế đẳng cấp, thành công mang các tên tuổi lớn của âm nhạc thế giới đến Việt Nam như Richard Clayderman, Kenny G, Steve Aoki…

Với vai trò là nhà tài trợ lớn nhất đưa Westlife Concert về Việt Nam, VPBank một lần nữa tiếp tục khẳng định vị thế "thịnh vượng" của ngân hàng không chỉ trong lĩnh vực tài chính, mà còn trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật. Có thể thấy, "The Wild Dreams Tour - All The Hits in Vietnam" là một món quà của VPBank mang ý nghĩa "thịnh vượng tinh thần" thiết thực và tuyệt vời dành cho cộng đồng yêu nhạc, cũng như góp phần gia tăng vị thế của Việt Nam như một điểm đến tiềm năng cho những concert quốc tế.