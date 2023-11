MLee: "Mấy ai làm chị Diệu Nhi 'cứng người' được như H'Hen Niê. Tôi thấy dễ thương mà"

Được ví là "bông hồng lai" với vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách gợi cảm, MLee gây ấn tượng đến khán giả bằng hình ảnh của một nữ nghệ sĩ có thể hát rap, nhảy, diễn xuất... Nữ nghệ sĩ cũng là một trong những nhân tố có màn solo được nhận xét là hay nhất nhì trong tập 2 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vừa qua.

10 năm hoạt động nghệ thuật, MLee chẳng ngần ngại thừa nhận không có hit khủng như những nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, với cô, được khán giả đón nhận đã là một thành công nhất định. Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, bên cạnh những chia sẻ về hành trình một thập kỷ làm nghề, MLee còn hé lộ những chuyện hậu trường thú vị ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Ngoài ra, "bông hồng lai" cũng nêu quan điểm về những tranh cãi xoay quanh chương trình.

MLee chia sẻ về sân khấu ở tập 2 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nói về chặng đường 10 năm ca hát

Chào MLee, cuộc sống gần đây của bạn thế nào? Có phải bận rộn hơn vì lịch tập, ghi hình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng?

Đúng là cuộc sống dạo gần đây của tôi chỉ xoay quanh Chị đẹp đạp gió rẽ sóng thôi. Tôi phải gác hết lịch trình cá nhân lại, không làm dự án nào, dành trọn thời gian cho chương trình mà còn không đủ.

Khi nhận lời tham gia show, tôi đi tập gym vì thể lực là rất cần thiết và sau đó luyện thêm những kỹ năng đặc biệt của nhảy như nhào lộn, uốn dẻo, đu cột để cơ thể thích nghi dần. Tôi còn học thêm nhạc cụ như trống, guitar điện, ôn tập piano... để khi nào team cần là tôi đáp ứng được ngay. Thường đi diễn, ca sĩ hát thôi chứ ít khi "chiêu trò" như vậy nên tôi cũng hy vọng sẽ nâng cấp bản thân mình tới giới hạn cao hơn.

Trong tập 2 vừa lên sóng tuần qua, MLee đã có màn solo Cá cắn câu vô cùng ấn tượng. Hẳn bạn đã chuẩn bị kỳ công lắm cho sân khấu này?

Cá cắn câu là sản phẩm hoàn hảo nhất tôi từng ra mắt, xét trên mọi mặt giai điệu, lời bài hát. Đây là ca khúc mà tôi cảm thấy mình tìm được tiếng nói chung với khán giả. Tôi muốn mang Cá cắn câu đến Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vì tôi tin bài hát này có thể dễ dàng chạm tới cảm xúc của người xem. Tôi vốn mê văn hóa dân tộc vùng miền nên phần thi cũng có một đoạn rap tiếng Huế mà tôi nghĩ là nét riêng biệt, tạo được điểm nhấn thú vị.

10 ngày để tập cho màn trình diễn solo. Nói dễ cũng không dễ mà khó cũng không quá khó. May mắn là tôi học rất nhanh. Tôi tự tin phần trình diễn là thế mạnh của mình, nhưng lúc tập với lúc lên thi khác nhau lắm. Tôi rất áp lực, căng thẳng vì chưa có một show truyền hình nào không được tổng duyệt trước thế này, lại còn phải diễn trước mặt các chị lớn trong nghề. Tuy nhiên, đó cũng là một trải nghiệm thú vị.

Đầu tư như thế, thứ hạng và điểm số ở phần thi này có đúng với kỳ vọng của MLee chưa?

Điểm số đó phản ánh khả năng của tôi trong mắt ban cố vấn. Tôi nghĩ thời khắc đó mình đã làm tốt nhất rồi nên sẽ không suy nghĩ nhiều về vấn đề này.

Từ MV chủ đề đến tiết mục mới, line của MLee không thiếu rap, có vẻ như bạn đang tận dụng triệt để thế mạnh của mình?

Thời điểm tôi mới vào nghề là thông qua rap nhưng không được chào đón lắm vì lúc này rap chưa thịnh hành ở Việt Nam nên mọi thứ với tôi rất vất vả. Tôi loay hoay, kiếm những bài thể loại nhạc pop, ballad nhẹ nhàng hơn để tiếp cận với công chúng rồi lâu ngày mọi người quen dần.

3 năm trở lại đây, rap đã trở nên viral hơn…

Là thời tôi tới rồi đó (cười lớn). Tôi đùa thôi. Khi rap lên ngôi, mọi người đón nhận và xem rap như điều gì đó thân thuộc hơn thì con đường sau này của tôi dễ dàng hơn một chút. Đó chẳng phải là tín hiệu tốt hay sao?

10 năm trước, lúc tôi ra mắt và theo đuổi dòng nhạc rap chắc Việt Nam có 2 rapper nữ nổi nhất là chị Suboi và chị Kimmese. 5 - 6 năm sau, Rap Việt ra đời, rap mới bắt đầu được mọi người hưởng ứng. Có thể nói, âm nhạc của tôi đi trước thời đại một xíu.

Biết đâu vài năm nữa, mọi người sẽ đón nhận gu âm nhạc của tôi thì sao? Nhưng điều tôi quan tâm nhất vẫn là sống thật với cá tính của mình, làm đúng những thông điệp mà mình muốn gửi tới khán giả, làm những gì mình thấy tự tin nhất. Chỉ có như vậy, tôi mới đem được nguồn năng lượng hạnh phúc, tích cực đi lan tỏa cho mọi người. Tôi luôn giữ quan điểm: "Miễn là điều gì xuất phát từ trái tim, thật tâm yêu nghề và nghiêm túc với nghề, đến một lúc nào đó khán giả sẽ cảm nhận được".

Tháng 4 vừa qua, MLee đánh dấu 10 năm ca hát của mình bằng album Who I Am. 10 năm hoạt động, tên album của MLee giờ đây vẫn như đang khẳng định bản thân, cho khán giả thấy bạn là ai. Có phải bạn đang cảm thấy loay hoay trên chính con đường âm nhạc của mình?

Nếu như nói tôi loay hoay với âm nhạc trước khi ra album thì là đúng. Tôi đã phải suy nghĩ về việc cân bằng giữa sở thích, ưu điểm của bản thân và yêu cầu đến từ khán giả. Nhưng tên album Who I Am lần nàylại mang ý nghĩa khác. Đó là câu nói đã thúc đẩy, làm động lực cho tôi cố gắng rất nhiều trên con đường sự nghiệp của mình. Vấn đề Who I Am không nằm ở việc trả lời: "Tôi là MLee" hay "MLee là ai?". Lời nói không bao giờ lột tả hết được về một con người mà phải bằng hành động. Tôi sẽ thể hiện qua các sản phẩm gửi tới khán giả.

Khi MLee ra mắt album Who I Am, tôi có đọc được nhiều bình luận rằng gu âm nhạc của MLee đang có vấn đề. Thẳng thắn nhìn nhận thì bạn có nghĩ vậy?

Theo tôi thấy, mỗi người mỗi gu. Làm sao có thể làm hài lòng được hết tất cả mọi người? Khi nào tôi ra âm nhạc mà không một ai nghe luôn thì lúc đó mới suy nghĩ nhiều, còn nhạc của tôi vẫn có người nghe và cảm nhận được mà. Chẳng qua tôi chưa tìm được tiếng nói chung với bạn đó. Tôi không suy nghĩ nhiều về vấn đề đó đâu.

Nếu như có ai nói: "MLee nhảy chưa đẹp", tôi sẽ suy nghĩ và nhận là mình làm chưa tốt. Các bạn góp ý là tôi sẽ tiếp nhận. Còn những gì thiên về cảm xúc, về gu thì tôi không quản được. Điều đó chỉ phản ánh cho tôi biết là một bộ phận khán giả đang không cảm nhận được những gì tôi làm.

10 năm qua, MLee đầu tư rất nhiều cho các dự án âm nhạc nhưng vẫn chưa có hit khủng, bạn có nghĩ đó là do mình không có duyên với loại hình nghệ thuật này?

Thì cũng đúng, mọi người nói vậy cũng đâu có sai đâu. Xét về lượt nghe hay thành tích thì có thể những sản phẩm mà tôi cho ra mắt không bằng những ca sĩ khác. Nhưng 10 năm qua, tôi vẫn có khán giả yêu thương, sống được với nghề mà không phải nhờ bất cứ một hậu thuẫn nào phía sau cũng là một thành công nhất định rồi.

Những con số trên social không thể nào nói lên hết được thành công của một nghệ sĩ. Đó có thể là thành tích để nghệ sĩ cố gắng hơn, phản ánh con đường âm nhạc mình chọn có chạm tới số đông khán giả hay chưa. Với tôi, sự tâm huyết mình đặt vào sản phẩm quan trọng hơn rất nhiều.

Người ta nói: "MLee làm nhạc vì đam mê". Theo bạn, điều này có đúng không?

Làm nhạc vì đam mê thì tôi công nhận là đúng nha! Nhưng tôi cũng muốn chia sẻ thế này. Từ khoảnh khắc bước chân vào nghề trở thành nghệ sĩ solo 10 năm trước cho tới bây giờ, tôi không nhận nguồn tài chính từ bất kỳ ai, kể cả gia đình, bạn trai… 10 năm qua, tôi ra sản phẩm rất đều. Tôi vẫn có cuộc sống thoải mái thì đó là câu trả lời cho mọi người. Có thể tôi không có khoản thu nhập quá khủng để sở hữu biệt thự to, nhiều nơi nhưng tôi hạnh phúc với những gì mình làm. Đó là cái lộc nghệ thuật mang lại cho tôi.

Vũ Cát Tường, Anh Tú, Bảo Anh, Soobin… đều sinh năm 1992 và đã có vị thế của riêng mình trong làng nhạc. Liệu MLee có áp lực đồng trang lứa?

Thật ra tôi không bị áp lực từ người khác mà lại bị áp lực từ chính bản thân mình. Tôi quan niệm cuộc đời của mỗi người có những điểm rơi khác nhau. Có người thành công đến sớm, có người thành công tới muộn nhưng phải đi con đường thế nào để sau này nhìn lại không cảm thấy hối hận.

Có thể những bạn đó kiếm được tiếng nói chung với khán giả sớm hơn tôi, làm việc cật lực hơn cả tôi. Chúng ta không thể nào rõ hết được hành trình trước khi họ tỏa sáng. Tôi vẫn tin khi mình làm việc đủ chăm chỉ, tình yêu công việc đủ lớn thì đến một ngày nào đó sẽ đi tới được đỉnh vinh quang của cuộc đời mình. Không thể nào đi so sánh với đỉnh vinh quang của người khác được.

MLee tâm sự chuyện hậu trường Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Sự nổi tiếng với MLee có quan trọng không? Đó có phải là lý do bạn quyết định tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, để được mọi người nhớ đến bạn nhiều hơn?

Sự nổi tiếng là đích đến cần thiết với nghệ sĩ mà. Càng nổi nghĩa là khả năng tiếp cận khán giả của nghệ sĩ cao hơn, các hoạt động được đón nhận dễ hơn. Tuy nhiên, tôi đến Chị đẹp đạp gió rẽ sóng với một tâm thế khác.

"Tín hiệu vũ trụ" là có thật. Tôi mê chương trình bản gốc - Trung Quốc lắm. Từ 2 - 3 năm trước, giai đoạn đợt dịch, tôi đã xem rồi. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống, sự nghiệp, các nghệ sĩ từng vất vả thế nào, đi qua hào quang và lấy lại hào quang ra sao đã tạo nên nguồn cảm hứng, mang lại năng lượng tích cực cho tôi. Thích những chương trình như thế, tôi đã nghĩ: "Không biết khi nào Việt Nam mới làm show thế này. Biết đâu chương trình sẽ giúp tôi gần khán giả hơn là những sản phẩm âm nhạc quá cá tính, hình ảnh lạnh lùng". Vì thế, khi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng về Việt Nam, gửi lời mời tới tôi là tôi chẳng cần suy nghĩ, OK luôn.

Tham gia Chị đẹp, đầu tiên tôi muốn cống hiến thế mạnh của mình. 10 năm làm nghề rồi, ít ra tôi cũng có được "một rổ" kinh nghiệm gì đó có thể mang đến cho chương trình. Thứ hai, tôi muốn học những điều mới hoặc những điểm mà mình chưa tốt từ các đàn chị chung nhóm. Và chắc chắn, điều thứ ba là tôi muốn đẩy bản thân tới giới hạn cao hơn. Còn nếu như show làm bàn đạp để tôi nổi tiếng hơn thì cũng quá tốt.

Nói như vậy nghĩa là MLee cũng có xem qua bản gốc của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng rồi. Vậy MLee thấy thế nào về hành trình của Chi Pu ở mùa gần nhất?

Mùa tôi xem kỹ nhất là mùa 3 - mùa năm trước phát sóng. Với tôi, đó là mùa hay nhất cho tới thời điểm hiện tại vì có rất nhiều tiết mục cảm động, chạm tới cảm xúc của tôi. Sau đó, khi nhận lời tham gia bản Việt, tôi ngồi coi lại hết các mùa trước thế nào. Mỗi mùa có một cái hay khác nhau. Mùa có Chi Pu, tôi xem hết các phần trình diễn của Chi để ủng hộ nước nhà. Một thân một mình qua nước ngoài thi đã là áp lực rất lớn đối với một nghệ sĩ trẻ. Tôi thấy Chi làm quá tốt, rất có bản lĩnh.

Có vẻ như MLee hơi rụt rè so với các nghệ sĩ khác ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng?

Vòng bạn bè của tôi chỉ có một vài anh chị thôi. Tôi cũng là người ngại tiếp xúc với người mới. Mấy chị lớn lại là tượng đài nên tôi nghĩ rất khó tính. Đôi khi các chị nói chuyện mà mình chen vào thì cũng không lịch sự nên tôi cũng phải quan sát chứ, xem mấy chị thế nào. Tôi cũng lo lắng nhiều thứ vì tôi là đàn em mà. Tôi cũng gần như nhỏ tuổi nhất show nữa. Hương Ly với Thái Trinh là nhỏ tuổi nhất rồi tới tôi, Hà Kino, Bảo Anh là sinh năm 1992.

Trên sóng truyền hình, các chị đại thở ra câu nào cũng mặn mòi, thực tế trên trường quay ra sao?

Trên trường quay, 30 người ngồi ở những vị trí khác nhau nên tôi không biết những đoạn hội thoại nhỏ. Lần ngồi lại coi tập 1, tôi hết hồn vì không nghĩ chị Lệ Quyên, chị Mỹ Linh và chị Bống nói như vậy.

Tham gia chương trình lần này, MLee thân với chị đẹp nào nhất? Có ai khác xa so với tưởng tượng ban đầu của bạn không?

Chị nào cũng dễ thương nhưng tôi may mắn được tiếp xúc nhiều với chị Lệ Quyên, chị Thu Phương. Năng lượng chị Quyên vui lắm. Chị Thu Phương rất thương tôi, hay cho tôi nhiều góp ý. Tôi cũng thân với chị Lan Ngọc, chị Diệu Nhi nữa. Thật ra, ở mỗi tập, tôi sẽ ở một nhóm khác nhau và thân với các chị trong nhóm đó. Tôi thấy rất may mắn khi trong một chương trình mà mọi người yêu thương và giúp đỡ nhau.

Nói về những trường hợp khác xa tưởng tượng chắc là các chị đại. Trong tập 1, tôi hoặc vài chị trẻ trẻ hơn, tầm cuối 8x - đầu 9x sẽ rất ngại, toàn đứng sau vì không biết các chị lớn như thế nào, cũng hơi sợ. Nhưng sau thời gian được tiếp xúc và làm việc, sống chung thì thấy các chị khác hoàn toàn. Các chị lớn còn quậy banh hơn các chị nhỏ. Chết rồi, lỡ nói, mấy chị ơi đừng có la (cười). Nhưng tôi thấy thật sự rất dễ thương. Chị Lan Ngọc với chị Diệu Nhi thì vẫn vậy. Ngoài đời thế nào thì vào chương trình y như thế.

MLee có tưởng tượng ra đội hình trong mơ của mình thế nào không? Bạn thích được chung đội với các chị đẹp nào?

Một nhóm nhạc thì tất nhiên phải có vocal. Tôi rất ấn tượng với giọng của chị Lệ Quyên và chị Thu Phương. Chắc cũng do gu của tôi nên lúc chị Quyên hát, tôi nổi hết da gà, nghe bao nhiêu lần cũng vậy. Còn giọng chị Phương rất ấm ấp, tình cảm.

Tiếp theo là phải có những vai mua vui. Đó là chị Lan Ngọc và chị Diệu Nhi. Trong team phải có những nguồn năng lượng như vậy. Vai thứ ba là phải có rapper mới biến hóa nhiều style, là tôi đây. Thứ tư là visual, như chị Khổng Tú Quỳnh. Mọi người thấy chị Quỳnh không hề già đi, nét của chị rất baby, nhìn vào là muốn che chở. Thứ năm, vũ công thì chắc là chị Diệp Lâm Anh. Đó, "dream team" đẹp ngon lành chưa!

Nghe nói MLee có "dụ" Khổng Tú Quỳnh đi học nhảy, múa cột?

Chị Quỳnh từ xưa giờ rất ít tham gia gameshow. Tôi cũng quan sát chị Quỳnh một khoảng thời gian. Chị Quỳnh cái gì cũng giỏi nhưng có một vài kỹ năng nên bổ trợ thêm để bứt phá. Người mà cứng thì nhảy sẽ không đẹp. Nhìn chị Quỳnh cũng thấy thương nên tôi cũng bảo chị đi tập nhảy, múa cột cùng. Tập xong, chị hỏi tôi: "Em dụ chị để đau đớn với em đúng không?". Đau cùng đồng đội vui hơn là đau một mình (cười).

Không phải tất cả nghệ sĩ đều góp giọng trong MV chủ đề, điển hình là trường hợp của Diệu Nhi. Đây là sự sắp xếp của ekip?

Chắc chắn chương trình phải cho chị đẹp nào cũng có line thể hiện nhưng có thể vì lý do hay trục trặc nào đó, cũng có thể đó là sự tính toán của ekip vì mọi người biết chị Nhi là một nhân tố bí ẩn. Mọi người có thể chờ xem chị Nhi quậy banh chương trình như thế nào (cười).

Bạn có thấy đây là sự bất công khi chương trình tập trung vào một hoặc một vài nhân vật nào đó?

Tất nhiên chương trình có sự tính toán riêng của họ, ekip sẽ biết cái gì tốt cho sản phẩm. Ví dụ, phần trình diễn thì nghệ sĩ nào sẽ làm tốt, vocal thì nghệ sĩ nào sẽ thể hiện được tinh thần bài hát hơn. MV chỉn chu, OK mà nên tôi cũng như các chị rất hài lòng.

Nhiều người nói các chị đại được ưu ái trong show hơn dàn nghệ sĩ khác, điển hình là việc cho thời lượng lên sóng nhiều hơn. Bạn có nghĩ thời gian lên hình ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng tuỳ thuộc vào mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ?

Tôi thấy không phải các chị đại được ưu ái quá mức đâu. Các chị đã có nhiều kinh nghiệm, cũng thoải mái với nhau. Câu chuyện tương tác hay, vui hơn thì chắc chắn chương trình phải lấy những điều thú vị như vậy để cho lên sóng chứ. Như tôi, khi bước vào chương trình đâu biết nói gì.

Những khoảnh khắc của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu trong tập 1 bị netizen nhận xét là làm lố khi thể hiện tình cảm quá mức trước các nghệ sĩ khác, MLee nghĩ thế nào về ý kiến này?

Chắc đó là quan điểm của mọi người. Ngày hội ngộ ghi hình lâu lắm, quay gần 2 ngày mà những gì mọi người xem có 2 tiếng. Đó là những khoảnh khắc mà chương trình thấy vui, thấy dễ thương nên gom vào tập 1. Thật ra không phải anh Châu chỉ quan tâm chị Quyên đâu. Anh ấy rất tinh ý cũng hỏi và mang nước cho tất cả mọi người. Nhưng việc anh Châu chăm sóc 29 chị đẹp khác đâu có thú vị, đâu có dễ thương như việc mang nước cho chị Quyên. Trong mấy chục tiếng quay, chỉ một khoảnh khắc mà cả hai lại bị đánh giá như vậy thì tôi thấy không công bằng. Mọi người cũng thấy phản ứng của các chị về tình huống đó rất dễ thương, đúng không?

Về chuyện chị Quyên được anh Châu dìu từ hậu trường lên sân khấu là do khi đó chị ấy mặc chiếc váy rất khó đi. Không gian phòng chung ekip chẳng được ra vào đâu nên việc anh Châu - một trong những host của chương trình dìu bạn gái đưa lên sân khấu thì cũng là việc có thể thông cảm.

Gần đây, H'Hen Niê gây tranh cãi vì những phát ngôn trong show. Nhiều người cho rằng những chia sẻ của H'Hen Niê là bình thường nhưng cũng có người nói thẳng thắn như thế là kém duyên. Bạn có trò chuyện với H'Hen Niê không và thấy cô gái này như thế nào?

Hen dễ thương mà. Ủa sao tranh cãi? Bạn để ý xem có mấy ai làm cho chị Nhi cứng người như vậy. Không có ai, cho tới khi Hen xuất hiện là chị Nhi phải cầu cứu chị Ngọc. Bạn ấy thấy nốt ruồi ở vị trí đó là không tốt thì nói không tốt thôi. Bạn nghĩ sao thì nói như vậy chứ không suy nghĩ quá nhiều. Tôi hay trêu là Hen có những câu nói vô tri nhưng đáng yêu.

Tôi không phải là quá thân với Hen nhưng đây là lần thứ 2 tôi đi gameshow với bạn ấy, lần trước là ở Cuộc đua kỳ thú. Hen là cô gái tình cảm, chân chất, sống rất thật đấy chứ. Bạn ấy có những câu nói không quá trau chuốt suy nghĩ hay thảo mai. Tôi thấy điều đó rất đáng quý ở một Hoa hậu.

Tham gia show thực tế lần này, từng phát ngôn đều được ghi hình lại, có thể là chiếu clip hậu trường nữa. MLee có bao giờ sợ vạ miệng, nói hớ điều gì để khán giả không thích?

Khi nghệ sĩ đeo mic, lời nói phải có trách nhiệm hơn, phải suy nghĩ để không nói linh tinh quá, cần hình ảnh tương đối nghiêm túc, chỉn chu một xíu. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng không thiên về kỹ thuật trình diễn, hát hò nhiều mà sẽ là những câu chuyện truyền cảm hứng tới khán giả thông qua đời sống của nghệ sĩ. Vì thế, chắc chắn chương trình sẽ muốn phát sóng những gì tốt cho nghệ sĩ trước. Nhưng chẳng may câu nói đó họ nghĩ là dễ thương nhưng lại tạo nên một luồng dư luận trái chiều thì điều đó nằm ngoài dự tính.

Người ta thường nói môi trường nhiều phụ nữ sẽ dễ xảy ra những drama. MLee nghĩ điều này có đúng không? Ở nhà chung cũng khó tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm?

Cho tới thời điểm hiện tại, trộm vía, chúng tôi không có drama như mọi người nghĩ. 30 chị là 30 cá tính khác nhau. Tranh cãi chút chuyện vặt thì có nhưng drama bên lề là không. Ví dụ như bài vở, chị này thích cái này, chị kia thích cái kia nhưng đó chỉ là những tranh luận về chuyên môn để đưa ra một màn trình diễn thi đấu tốt nhất cho đội mà thôi.

Trong quá trình ghi hình, có những sự thay đổi thứ tự tiết mục nào phút chót khiến MLee có chút khó hiểu không?

Các tập tiếp theo thì tôi không biết nhưng cho tới hiện tại thì chương trình có quy luật, khi mọi người xem sẽ hiểu, cứ tuân theo đó mà làm. Lúc chia thứ tự vòng solo, nhiều khi những nghệ sĩ nhỏ tuổi như tôi cũng muốn để suất cho các chị lớn diễn trước để đỡ mệt nhưng mấy chị không chịu: "Không, mấy đứa cứ lên trước diễn đi. Cứ đúng như thứ tự. Mấy chị ổn". Được các chị lớn quan tâm như vậy tôi cũng thấy rất hạnh phúc.

Ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, chắc hẳn 30 nghệ sĩ sẽ phải sắp xếp lịch trình riêng để tham gia lịch trình chung cả đoàn. Đã từng xảy ra sự cố nào đi muộn giờ ảnh hưởng đến tiến độ quay của cả ekip không?

Cho tới thời điểm hiện tại thì chưa thấy. Chương trình không phải lúc nào cũng cần quay đủ cả 30 người, sẽ có những cảnh phát sinh. Ví dụ như chị đẹp này chụp trước, chị đẹp kia chụp sau. Vì 30 người nên thời gian phải trải dài rất nhiều. Hiện tại tôi không thấy bị ảnh hưởng.

Thời gian qua, tên của MLee cũng thường được nhắc đến về mối quan hệ đặc biệt với Quốc Anh. Liên tục xuất hiện thông tin bạn và Quốc Anh hẹn hò nhưng vì sao đến nay vẫn chưa thấy cả hai lên tiếng xác nhận rõ ràng? Nhiều người tò mò cả hai đã quyết định kết hôn chưa?

Nếu mọi người theo dõi thì sẽ thấy tôi và Quốc Anh có chơi chung một nhóm với nhiều nghệ sĩ khác nữa như với anh Kelbin, anh Isaac… Chúng tôi ở gần nhau, cũng đồng hành trong nhiều dự án. Nói chung bây giờ mối quan hệ cả hai vui vẻ bình thường, việc ai nấy làm, khi cần thì chia sẻ.

Về chuyện tình cảm, đối với tôi, đó là một nền tảng để bám víu cảm xúc nên tôi không muốn đùa giỡn với nó. Hiện tại, tôi muốn tập trung cho sự nghiệp hơn. Mọi người cũng biết là ở ngưỡng tuổi của tôi lúc này cũng không còn quá trẻ. Thời gian tôi dành cho sự nghiệp cũng không còn bao nhiêu. Thật tâm, tôi muốn dùng hết những năm tiếp theo mà mình còn khả năng làm nghệ thuật để cống hiến. Tôi chỉ muốn mọi người tập trung vào đó thôi. Còn khi nào có tin "đóng mộc", tôi chắc chắn sẽ chia sẻ với mọi người vì đó là chuyện vui mà.

Quốc Anh đã ủng hộ cho MLee thế nào trong quá trình ghi hình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng?

Điều khiến tôi cảm thấy rất may mắn khi vào nghề là xung quanh có những người nghệ sĩ tuyệt vời như Quốc Anh, anh Kelbin, anh Isaac, chị Tóc Tiên... Tôi mời anh Isaac, chị Tóc Tiên hay Quốc Anh làm gì thì mọi người cũng đồng ý. Mọi người luôn ủng hộ tôi cả 2 tay 2 chân ở bất kỳ dự án nào, bất kỳ bước đi nào nên tôi rất trân quý.

Giờ đã bước qua tuổi 30, bạn có áp lực về việc phải lập gia đình, sinh con… nhất là khi hội bạn thân của bạn đa phần cũng là "mẹ bỉm"?

Tôi may mắn không bị gia đình hối thúc vì chắc mọi người cũng hiểu tính cách của tôi. Mọi người cũng nhắc nhẹ, hỏi thăm thôi chứ không gây áp lực vì ai cũng hiểu tôi muốn làm gì để hạnh phúc. Gia đình rất tôn trọng chuyện đó.

Cảm ơn MLee đã dành thời gian chia sẻ.