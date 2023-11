Phỏng vấn "chị đẹp" Phương Vy: "Đọc bình luận tiêu cực về cân nặng, tôi yếu lòng và giờ nhớ lại vẫn sởn da gà"

Chiến thắng 2 cuộc thi âm nhạc lớn và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt công chúng, nhưng có giai đoạn Phương Vy Idol lui về hậu trường để chăm sóc cho gia đình nhỏ. Trong thời gian "im hơi lặng tiếng", Phương Vy gặp phải áp lực về ngoại hình lẫn tài chính. Khi con gái đã lớn và cuộc sống ổn định, nữ ca sĩ quyết định trở lại với vai trò 1 trong 30 chị đẹp của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Đây sẽ là một cột mốc mới để Phương Vy khám phá bản thân và làm mới hình ảnh trong mắt công chúng.

Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, nữ ca sĩ chia sẻ từng khủng hoảng, buồn tủi do bị "body shamming" vì tăng cân hậu sinh con. Giữa những chuỗi ngày khó khăn đó, Phương Vy cho biết luôn có ông xã kề cận, là nguồn động viên khiến cô luôn duy trì ngọn lửa đam mê nghệ thuật. Tái xuất sau nhiều năm, Phương Vy tiết lộ bản thân sẽ là một "nhân tố bí ẩn" giữa dàn 30 nghệ sĩ đình đám Vbiz.

Clip: Phương Vy từng rơi vào giai đoạn áp lực kinh tế vì không có show, vực dậy nhờ tình yêu của chồng

Sau nhiều năm gần như là ít xuất hiện để chăm lo cho gia đình, cơ duyên nào khiến Phương Vy Idol quyết định trở thành 1 trong 30 thí sinh của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng?

Tôi nhận lời mời của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cách đây khoảng 4 tháng, tôi mất 1 tháng để suy nghĩ đắn đo rằng mình có nên tham gia hay không. Trước đó tôi từng tham gia 2 chương trình thực tế là Việt Nam Idol và Tuyệt đỉnh tranh tài nên khi bước vào một cuộc thi mới cũng rất lo lắng liệu bản thân có làm nên "cơm cháo" gì không. Là quán quân 2 cuộc thi, tôi có những nỗi lo nhất định nhưng đọc format của chương trình thì thấy rất an tâm. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng không chỉ dựa vào tài năng, giọng hát mà còn rất nhiều yếu tố như vũ đạo, kỹ năng biểu diễn và sự kết hợp với 29 "chị đẹp" còn lại.

Là quán quân ở 2 cuộc thi âm nhạc lớn, đây chắc sẽ là một áp lực không nhỏ của Phương Vy khi xuất hiện ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng?

Áp lực chứ, tôi biết mọi người sẽ trông chờ mình thể hiện thế nào trên sân khấu. Ngoài những cái khán giả đã biết về tôi, tôi muốn có những điều mới và trẻ trung hơn để làm mới bản thân. Đến thời điểm này, tôi nghĩ đây là một quyết định đúng. Sau đợt ghi hình vừa rồi, tôi thấy mình phù hợp với môi trường làm việc đầy áp lực, nó tôi luyện cho tôi ý chí vững mạnh hơn để thực hiện các thử thách. Có những phần trình diễn chỉ có 3-4 ngày để chuẩn bị, với một người không quen vũ đạo như tôi thì việc học động tác cực kỳ khó. Biết mình không giỏi nên "cần cù bù thông minh", phải tập gấp 2-3 lần người khác. Có những ngày tập đến khuya và ngủ được 2-3 tiếng rồi thức dậy lúc 6h sáng để tập tiếp. Sau những "trận" như vậy, tôi biết khả năng mình đến đâu và tự tin hơn rất nhiều.

Cuộc thi gần nhất Phương Vy chiến thắng là cách đây 9 năm, vậy chị đã chuẩn bị gì cho bản thân khi quyết định trở lại?

Tôi rèn luyện một thể lực, lịch quay rất dày nên cần sức khoẻ bền mới có thể theo được. Đúng như tôi dự đoán, những đợt quay đầu tiên rất cực, có khi phải làm việc từ 6 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ sáng ngày sau. Tôi còn chuẩn bị về mặt tinh thần, nghĩa là phải suy nghĩ mình làm gì, giao tiếp với các "chị đẹp" khác ra sao. Tôi là người rất dở giao tiếp nên phải học, tập cách trò chuyện và chia sẻ ý tưởng với các chị. Ngoài ra, tôi còn tập kỹ năng trình diễn, vũ đạo… rất rất nhiều vấn đề khác. Tôi biết đợt này tham gia không chỉ có bản thân mình mà còn phải phối hợp cùng các "chị đẹp" khác nên phải trau dồi thật nhiều.

Trong số các "chị đẹp", có người đã hoạt động nghệ thuật từ lâu và duy trì đến hiện tại, có người trở lại sau nhiều năm vắng bóng như chị và có người đã có sức hút nhất định với công chúng… những điểm chung là mỗi người đều có tài năng và dấu ấn nhất định. Vậy với Phương Vy, bạn nghĩ bản thân mình có ưu – khuyết điểm gì?

Tôi chỉ dám nói về sở trường của mình, không dám khẳng định đó là điểm mạnh. Tôi an tâm về giọng hát. Tôi còn có một điểm khá đặc biệt chính là sự khó đoán. Bởi vì tôi ít xuất hiện trong showbiz nên sẽ trở thành nhân tố bí ẩn, mọi người sẽ không biết khả năng vũ đạo, trình diễn của tôi đạt đâu. Tôi hy vọng mọi người sẽ mong chờ.

Khi đến với chương trình, tôi đã rèn luyện thêm kỹ năng vũ đạo. Trước đây, khi mọi người theo dõi tôi cũng biết tất cả các phần trình diễn đều tập trung vào giọng hát, ít khi dùng vũ đạo. Cũng đã 10 năm rồi tôi không nhảy múa nên đây là vấn đề khiến tôi quan tâm.

Trong 29 "chị đẹp" còn lại, chắc chắn có những người Phương Vy đã quen biết và có cả người chưa từng tiếp xúc lần nào. Sau thời gian vào nhà chung, cùng ghi hình với nhau thì ai là người đã khiến Phương Vy phá vỡ những suy nghĩ của chị về họ trước đó?

Có 1-2 "chị đẹp" tôi từng có cơ hội tiếp xúc bên ngoài. Tôi biết Hoàng Oanh rất rõ và 2 đứa hay trêu nhau là chị em sinh đôi vì cười rất giống. Còn những "chị đẹp" còn lại thì trước đó tôi chỉ đọc thông tin trên báo chí, chưa có cơ hội nói chuyện nhiều. Đến với cuộc thi, có những nhân tố khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Tôi từng nghĩ H'Hen Niê là một cô hoa hậu rất khôn khéo, ở một đẳng cấp khác nhưng khi tiếp xúc thì thấy cô gái này rất chân thành, dễ thương và chịu khó. H'Hen Niê biết nhược điểm của mình là biểu diễn nên tôi tập siêng bấy nhiêu thì cô ấy cũng thế. Người thứ 2 là Diệp Lâm Anh, trước đó tôi có đọc tin tức về Diệp Lâm Anh thì nghĩ cô gái này chắc sẽ rất kiêu kỳ. Nhưng không phải, Diệp Lâm Anh rất dễ thương,"đàn ông" và thẳng tính, tôi thấy đây như một người chị em của mình vậy. Tôi và Diệp Lâm Anh thật sự rất dễ nói chuyện với nhau.

Trước kia, tôi từng nghĩ các "chị đại" thường nắm quyền "sinh sát" trong tay sẽ rất khó để tiếp xúc nhưng khi gặp gỡ thì hoàn toàn khác hẳn, các chị rất cởi mở. Như chị Mỹ Linh, chị Hồng Nhung rất dễ thương, chị Thu Phương thì tomboy vô cùng. Sau show này, tôi thấy những gì trong trí tưởng tượng của mình về các chị đều thay đổi hết.

Một cuộc thi quy tụ 30 nghệ sĩ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, mức độ ảnh hưởng với công chúng cũng không giống thì chắc chắn rằng ít nhiều sẽ có sự so sánh. Nếu vài tập sau nữa, Phương Vy bị đặt lên bàn cân với 1 "chị đẹp" nào đó thì sao?

Mỗi người sẽ có ưu – khuyết riêng nên so sánh là không tránh khỏi. Phải có sự so sánh thì mới có tiến bộ, tôi nghĩ là vậy. Trong một cuộc thi không có so sánh thì đi thi làm gì. Tôi đã liệu trước được việc này rồi nhưng hy vọng khán giả hãy so sánh của Phương Vy hôm nay với Phương Vy hôm qua.

Trong dàn 29 chị đẹp, Phương Vy e dè khi đối mặt với ai nhất?

Tôi không ngại đối mặt với ai hết, bởi vì đây không phải là cuộc thi so kè 1 đối 1 mà ở đây các "chị đẹp" phải kết hợp với nhau, người trong nhóm càng mạnh thì mình càng khoẻ mà. Tôi chỉ có thể chia sẻ mình muốn kết hợp với ai. Tôi mong được hát cùng chị Thu Phương và chị Mỹ Linh, muốn trình diễn cùng Yến Trang, chị Thanh Ngọc, ai cũng có màu sắc rất đặc biệt. Tôi mong suốt chương trình ít nhất 1 lần được phối hợp cùng các chị.

Trong lần trở lại làm "chị đẹp" này, Phương Vy đặt ra cho mình mục tiêu gì?

Mục tiêu của tôi là kiếm bạn. Nghe có hơi buồn cười nhưng đó là sự thật, trước đây tôi không bạn thân trong showbiz. Tôi mong có người tri kỷ để khi có chuyện trong nghề có thể tâm sự, cho lời khuyên. Thật ra nói với chồng cũng được nhưng người của showbiz sẽ có suy nghĩ sâu sắc hơn. Đến hiện tại, tôi thấy mình rất thương H'Hen Niê, hợp với Diệp Lâm Anh, Mlee và Giang Hồng Ngọc rất dễ thương. Chỉ mới quay mấy công thôi mà tôi cũng có 4-5 người bạn rồi, tôi hy vọng chúng tôi có thể hẹn hò, cafe.

Phương Vy từng chia sẻ chị trải qua giai đoạn khó khăn, đầy thăng trầm trước khi quyết định trở lại sân khấu. Đến giờ ngẫm lại, Phương Vy nghĩ động lực nào khiến mình đã vượt qua chuỗi ngày tiêu cực đó?

Nếu có theo dõi và quan tâm đến tôi, mọi người sẽ biết giai đoạn khó khăn của tôi là tăng cân quá nhiều sau khi sinh. Vì vậy những hình ảnh trên sân khấu của tôi đã không còn phù hợp, không còn đẹp. Tôi biết khán giả có thể yêu cầu cao, mong sự hoàn hảo về cả phần nghe lẫn phần nhìn, tôi chấp nhận và xem đó như một giai đoạn để nhìn nhận lại. Tôi rút ra bài học không phải chỉ bảo vệ tiếng hát mà cần giữ gìn vẻ bề ngoài.

Tôi may mắn có gia đình, nơi tôi tìm được nguồn cảm hứng để có thể bước tiếp trên con đường nghệ thuật. Có khoảng thời gian, tôi không có show diễn. Sau những biến cố xảy ra, tôi tưởng chừng mình không thể đi tiếp được nữa thì chính những người thân yêu, đặc biệt là con và chồng đã cho tôi động lực. Lúc không có show, chính anh Sean là người đưa ra ý kiến 2 vợ chồng tự tạo sân khấu bằng việc quay clip đăng trên Youtube. Ban đầu không có người xem nhưng sau đó các clip đạt đến mấy triệu view. Đến tận giờ phút này của cuộc đời, tôi nghĩ không có cái gì là chấm hết cả, chỉ cần mình cố gắng và mong muốn sống với nghề thì chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra.

Là ca sĩ nhưng lại rơi vào giai đoạn không có bất kì show diễn nào, Phương Vy đối mặt với áp lực kinh tế không?

Chắc chắn là có áp lực. Khi làm nghề, ngoài vì đam mê thì đây cũng là nguồn sống của chính mình. Lúc đó, tôi mới sinh con nên cần điều kiện kinh tế để chăm sóc cho bé. May mắn tôi có chồng để hỗ trợ tài chính, sống cùng ba mẹ nữa nên dù có lo lắng nhưng không phải bế tắc quá.

Lúc Phương Vy tăng cân sau sinh con, những hình ảnh của chị được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Thời điểm đó, các mẹ bỉm hiểu nỗi lòng sẽ thông cảm còn bộ phận cư dân mạng khác lại mỉa mai và dùng những lời nhận xét tiêu cực. Khi xem và đọc những điều ấy, Phương Vy đã nghĩ gì?

Tôi nhớ đó là lúc 1,5 tháng sau khi sinh em bé. Dù gì tôi cũng là phụ nữ nên đọc những bình luận tiêu cực về cân nặng chắc chắn sẽ yếu lòng, buồn và stress. Bây giờ nhớ lại tôi còn sởn da gà. Nhưng biết sao được, đời sống là như vậy nên phải chấp nhận. Tôi đặt mục tiêu phải sớm vượt qua, cố gắng lấy lại những gì mình mất. Như mọi người cũng biết, phụ nữ sau khi sinh rất nhạy cảm và mỏng manh, cũng may trời thương nên cho tôi tổ ấm và chỗ dựa rất vững chắc để vượt qua biến cố. Chuyện giảm cân của tôi không phải là giảm thông thường mà là lúc đang cho con bú. Tôi không thể dồn hết tâm sức để tập luyện, nhịn ăn hay ăn kiêng triệt để như người ta vì còn phải nuôi con. Tôi xác nhận chuyện giảm cân là 1 giai đoạn dài chứ không phải vài ngày được. Tôi ý thức được mình còn phải nuôi con, không được quá nôn nóng trở về số cân ban đầu mà bỏ mặc bé.

Khi những khó khăn và áp lực đến liên tục, Phương Vy có bao giờ nghĩ hay là không làm nghệ sĩ nữa mà chỉ là một người vợ, người mẹ của gia đình thôi không?

Tâm sự thật là chưa bao giờ tôi nghĩ đến, tôi rất yêu nghề. Tôi mất đi vóc dáng nhưng giọng hát vẫn còn nên vẫn hát thôi. Có thể không còn 1000 khán giả coi mình nhưng ít nhất cũng còn 5 người, 10 người chứ. Tôi chưa bao giờ nghĩ ngưng hát, ở bất kỳ hình thức nào cũng sẽ hát. Tôi không đoán biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không đặt nặng vấn đề ngày mai mình có còn được đi hát hay không mà sẽ trân trọng những gì có trong tay ngày hôm nay.

Phương Vy chia sẻ rằng lịch trình quay của có lúc lên đến 24h, chị dành thời gian chăm sóc gia đình và con gái thế nào?

Thú thật với mọi người, tôi không có thời gian chăm sóc gia đình. Tôi đã tâm sự với chồng rằng sắp tới mình sẽ rất bận rộn, mong anh thương và san sẻ cùng. Chồng tôi đồng ý hỗ trợ chứ việc cân bằng thời gian cho gia đình và quay show thì thật sự bất khả thi.

Vậy con gái của Phương Vy thì sao, trước đây chị dành khá nhiều thời gian ở bên con còn bây giờ lại vô cùng bận rộn. Bé đã phản ứng thế nào trước sự thay đổi này?

Thương con lắm, tôi đi quay hình về là lúc bé đã ngủ. Là một người mẹ, tôi cảm giác mình hơi tội lỗi một xíu vì không có thời gian dành cho con. Dù con đã ngủ rồi nhưng tôi hay nói nhỏ vào tai bé: "Mẹ về rồi đây, mẹ thương con rất nhiều".1-2 giờ đến nhà, bản thân dù mệt đến đâu nhưng sáng tôi vẫn dậy lúc 6 giờ để buộc tóc cho con đến trường. Chỉ mấy phút ngắn đó thôi mà tôi quý lắm, vì được nghe bé nói chuyện, chào buổi sáng và thì thầm "Con thương mẹ".

Mỗi lần đi quay, tôi cũng tranh thủ dành gọi tâm sự và cho con thấy khung cảnh xung quanh phim trường. Con gái tôi rất hiểu chuyện, có một ngày bé nói với tôi: "Con biết mẹ đi làm cực dữ lắm, con biết mẹ thiếu ngủ nên tối nay mẹ ngủ với con để con vỗ lưng cho mẹ nha". Nghe câu nói của con, tôi trực trào nước mắt. Công diễn gần nhất là vào ngày cuối tuần nên chồng đã chở con đi 1 quãng đường dài để xem tôi. Thấy con gái đứng phía dưới cổ vũ mình nồng nhiệt, tôi thương lắm. Sau đó, tôi ôm con thì bé nói: "Mẹ ơi, không con nghĩ là mẹ nhảy được như vậy luôn". Tôi tự hào vì cho con thấy hình ảnh một người mẹ máu lửa trên sân khấu mà trước giờ con chưa bao giờ được chứng kiến.

Trước đây, Phương Vy có bao giờ tâm sự với bé về công việc, về hào quang mà mẹ từng có trước khi sinh con không?

Tôi từng mong ước sau này con nối nghiệp mình - một cái nghề mang đến nhiều cảm xúc, tôi cũng muốn con gái có đam mê trong âm nhạc. Tôi chia sẻ với con rất nhiều nhưng khi hỏi muốn làm nghề gì thì bé lại trả lời muốn thành họa sĩ, nhưng con cũng mê đàn piano. Tôi không ép con phải đi con đường nào sau này nhưng mong âm nhạc sẽ phần nào nuôi dưỡng tâm hồn con.

Trong cuộc sống hôn nhân, Phương Vy và chồng ngoại quốc có bao giờ rơi vào cảnh bất đồng quan điểm không?

Mâu thuẫn trong hôn nhân của chúng tôi nhiều, nhất là lúc mới cưới nhau. Nhưng trong vấn đề dạy con thì chúng tôi cùng một dòng suy nghĩ, ít khi nào phải cãi nhau. Ngay từ đầu, chúng tôi thống nhất để con phát triển tự nhiên, lắng nghe bé nhiều nhất có thể và sẵn sàng chia sẻ với con mọi thắc mắc trong cuộc sống.

Nguyên nhân khiến vợ chồng dễ dẫn đến cãi vã là do bản tính hướng nội của tôi, khó chia sẻ suy nghĩ nên khi gặp chuyện tôi giấu. Nhiều lúc, chồng muốn hiểu vợ hơn nhưng tôi không mở lòng nên anh bị bực bội. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu để tôi có thể hiểu được ý tốt của chồng mà thay đổi bản thân.

Có lẽ lúc Phương Vy bị áp lực ngoại hình thì gia đình của chị khá căng thẳng?

Đúng vậy. Khi đó, tôi bị stress về thân hình của mình, công việc rồi cho con bú nữa… bao nhiêu thứ dồn lại khiến tôi ít nói hẳn. Chồng tôi phải kiên nhẫn và tận tâm từng việc nhỏ trong ngày để tôi có thể thoải mái chia sẻ suy nghĩ ra bên ngoài.

Chồng là người có công rất lớn khi khéo tôi ra khỏi những khủng hoảng trong cuộc sống, mười lần như một. Mỗi khi tôi bị "rớt" chồng sẽ giang tay đỡ và ngược lại, cả hai luôn quan sát đối phương để đồng hành.

Trong thời gian tới, sau khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng có lẽ Phương Vy sẽ bận rộn hơn, chị sẽ trở lại công việc showbiz. Chị và chồng đã đưa ra quy tắc nào để duy trì cuộc sống hôn nhân viên mãn như hiện tại?

Chồng tôi không phải người quá gia trưởng, anh thúc đẩy bản thân tôi nhiều hơn chính tôi. Chồng biết tôi đam mê với nghề nên tất cả mọi thứ khiến tôi được sống với nghề thì anh sẵn sàng hỗ trợ. Trong hôn nhân, tôi và chồng có một quy tắc duy nhất là phải lắng nghe nhau, sẵn sàng mở lòng và dù có cãi nhau cũng phải giải quyết trước khi đi ngủ.

Gần đây, tôi từng nghe Phương Vy nói chị dự định sẽ sinh con thứ 2 nhưng khi trở lại với Chị đẹp Đạp gió thì kế hoạch này có thay đổi không?

Tôi định là khoảng thời gian này sẽ có con luôn này. Nhưng ai biết được dòng đời xô đẩy, tôi vẫn còn ngồi đây chứ chưa sinh được em bé. Hy vọng sẽ là năm sau, tuỳ duyên. Vợ chồng tôi mong sẽ có em trai hoặc em gái cho bé Ailani.

Cảm ơn những chia sẻ của Phương Vy.