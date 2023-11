Diva Hồng Nhung đáp trả khi bị nói chảnh chọe, trịch thượng vì loạt phát ngôn tại Chị Đẹp Đạp Gió

Diva Hồng Nhung là một trong những nhân tố gây chú ý khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Nữ ca sĩ U55 có thể được xem là "chị đại" trong chương trình năm nay, cho nên cô được đàn em nhất mực kính nể. Lần đầu góp mặt trong một chương trình thực tế quy tụ đủ thế hệ nghệ sĩ, Diva Hồng Nhung đã có những đoạn hội thoại chia sẻ vô cùng tự nhiên, chân thật khiến người xem yêu quý. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng khiến một bộ phận khán giả tranh cãi vì cách thể hiện đầy cá tính này.

Trong phần phỏng vấn, khi được yêu cầu giới thiệu về bản thân, chị đại Hồng Nhung đã chia sẻ thẳng thắn: "Bây giờ tôi hát 40 năm rồi, ở Việt Nam, liệu có cần phải giới thiệu bản thân không?".

Diva Hồng Nhung

Trong phần giao lưu ở tập 2, Diva Hồng Nhung giả giọng thiếu nhi tới giọng miền Nam, nhắc mọi người gọi mình là "chị đẹp 9X". Nữ ca sĩ cũng quan tâm nhiều đến việc bị chấm điểm ở phần solo. Trước nỗi lo của đàn chị, Diva Mỹ Linh trấn an Diva Hồng Nhung rằng chỉ có ai ứng cử trưởng nhóm mới bị chấm điểm. Thế nhưng cả 30 chị đẹp đều được giám khảo đánh giá như nhau, không có trường hợp ngoại lệ.

Diva Hồng Nhung quan tâm đến việc bị chấm điểm

Ở vòng solo, Hồng Nhung có cách gây ấn tượng riêng khi thể hiện ca khúc tiếng Anh - Fly me to the moon. Kết thúc phần thi của mình, Diva bất ngờ khi có người chấm điểm: "Ối giời, chị còn được chấm cả điểm à. Từ hồi 15 tuổi đến bây giờ, mới có người chấm điểm cho chị đấy". Phát ngôn của Diva Hồng Nhung khiến nhiều người nhận xét cô "chảnh chọe, trịch thượng, tỏ vẻ ta đây".

Biểu cảm của dàn giám khảo khi Diva Hồng Nhung nói: "Từ hồi 15 tuổi đến giờ chị mới lại được chấm điểm nữa đấy!"

Trước nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh Diva Hồng Nhung, fan “cô Bống” đã vào tận trang cá nhân của thần tượng để "dặn dò": "Cô ơi con rất yêu quý cô. Con chỉ có một góp ý nho nhỏ: Chương trình thực tế là con dao 2 lưỡi. Tụi con thì biết là những câu nói của cô là đùa và không có ý gì. Nhưng nhiều người không theo dõi cô nhiều nên họ không hiểu. Họ hiểu lầm rằng cô trịch thượng, chảnh chọe, ra vẻ ta đây. Con bị buồn một chút, nên con hy vọng cô tiết chế một chút ạ. Cô không có lỗi gì cả nhưng tụi con không muốn người ta nghĩ xấu về cô. Yêu cô".

Đáp lại, Diva Hồng Nhung cho biết đã nhớ lời fan dặn, hứa rút kinh nghiệm để tránh bị khán giả hiểu nhầm về thái độ của mình: "Cô sẽ nhớ lời con dặn. Quả là những gì chuyện trò với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết thì rất vô tư và hài hước. Trêu đùa nhau có thể nhiều người hiểu là đang nói thật thế, thành ra chảnh chọe, con nhỉ?".