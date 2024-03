Miu Miu - “mèo con” thiện chiến với 2 năm liền giữ vị trí top 1 thế giới liệu có là “nữ vương” trong 2024?

Tiếng gầm của chú mèo con nước Ý

Trong show diễn runway Spring/ Summer 2022, Miu Miu đã mang đến một cuộc Cách Mạng mới cho ngành công nghiệp thời trang cao cấp: sự hoà trộn giữa thẩm mỹ văn phòng/ công sở đăng đối (officecore/ uniform) cùng tính nữ nổi loạn, thơ trẻ vốn có trong DNA của thương hiệu. Ngay sau khi show vừa kết thúc, những chiếc áo sơ mi crop dáng ngắn, những chiếc super mini skirt cạp trễ với chiều dài chắc chưa vượt quá 1 gang tay… đã trở thành một lựa chọn trang phục mang tính biểu tượng của năm 2022 và 2023.

Từ các sự kiện lễ trao giải, trên đường phố cho tới trang bìa các tạp chí thời trang…, "set Miu Miu" hiện diện khắp nơi, góp phần đẩy mạnh cho sự trở lại của xu hướng preppy, balletcore & coquette.

Sức nóng của Miu Miu vẫn không hề có dấu hiệu giảm sút cho tới thời điểm hiện tại. Vào năm 2023, Miu Miu tiếp tục giữ vững ngôi vị "Thương hiệu của năm" được bình chọn bởi chuyên trang Lyst (và nhiều đơn vị truyền thông danh tiếng khác).

Lượt tìm kiếm cho Miu Miu tăng 39% so với năm 2022; thiết kế giày ballet (giá khoảng 19,000,000VND) có lượt tìm kiếm tăng vượt trội 75% so với năm 2022; cardigan Miu Miu (giá khoảng 35,000,000VND) cũng lọt top tìm kiếm nhiều nhất tại Lyst với mức tăng trưởng 12% so với cùng kì năm 2022…

Bên cạnh đó, việc phong đại sứ cho các gương mặt thần tượng thế hệ mới như Jang WonYoung (IVE); Minnie ((G) - IDLE)… và bắt tay cùng các celebs như Kendall Jenner, Hailey Bieber, Emma Corrin, Lee Yoo Mi trong các chiến dịch quảng bá… đã giúp căng phủ cái tên Miu Miu đến mọi ngóc ngách hang cùng ngõ hẻm của thời trang.

Các lần kết hợp cùng những thương hiệu như New Balance hay Church's cũng nằm trong những bước tiến chiến lược biến Miu Miu trở thành nỗi niềm ước vọng của các con dân yêu thời trang. Không ngoa khi nói rằng, Miu Miu (no.1 thương hiệu của năm) đã vượt mặt cả người chị Prada (no.3 thương hiệu của năm) để có hai năm 2022 & 2023 thắng đậm trên mặt trận truyền thông thế giới.

Các phiên bản sneaker hợp tác giữa Miu Miu và New Balance. Đặc biệt, siêu phẩm mới ra trong tháng 2/2024 cũng nhanh chóng thành hot item với thành tích sold out trong chưa đầy 24h khi mở bán online

Miu Miu vốn dĩ là tên gọi thân mật mà gia đình Prada dành cho Miuccia Prada. Vào năm 1993, Miuccia khai sinh ra Miu Miu giữa lòng nước Ý với mục tiêu tạo ra một thương hiệu trẻ trung hơn, nổi loạn hơn và có mức giá dễ chịu hơn so với "người chị" Prada. Ở vào thời điểm khởi đầu, Miu Miu có đầy đủ 2 dòng thời trang womenswear và menswear. Nhưng đến năm 2008, Miuccia Prada thông báo khai tử dòng thời trang menswear để tập trung tuyệt đối vào dòng womenswear cho thương hiệu.



Từ đó cho đến nay, Miu Miu khiến thị trường phổ thông nhớ tới bởi cách biến sự ngây thơ, tinh quái của một người thiếu nữ trở thành những xu hướng thực dụng khiến cả ngành công nghiệp thời trang phát cuồng.

Mộng ước son trẻ của "đức mẹ" Miuccia Prada

"Đến cuối ngày, Miu Miu cũng giống như Prada thôi. Nhưng Miu Miu thánh thiện hơn. Prada là tôi. Còn Miu Miu là một bản thể khác mà tôi luôn muốn hình dung về chính mình. Những gì tôi không làm được với Prada, tôi làm cho Miu Miu" - Miuccia Prada.

Khi nhìn lại hành trình của mình với Miu Miu, Miuccia Prada thừa nhận rằng: ranh giới giữa Prada và Miu Miu nhiều khi nhoà đi trong cuộc đời của bà. "Càng nhiều người nói với tôi rằng tôi phải làm hai thương hiệu này khác biệt. Tôi lại càng cảm thấy thoải mái với việc thực hiện những ý tưởng tôi có tại Miu Miu cho Prada và ngược lại". Trước đây, khi chưa có Raf Simons đảm nhiệm vai trò đồng sáng tạo với bà tại thương hiệu Prada, Miuccia chỉ có 15 ngày để thiết kế cho Miu Miu (ngay sau khi bà hoàn thành một BST cho Prada). Điều này chỉ để thấy rằng nhịp độ sống và làm việc quay cuồng của người đàn bà quyền lực này không tưởng đến mức nào.

Tuy nhiên, dù không hề phủ nhận việc "vay mượn" thường xuyên các ý tưởng từ Prada, nhưng Miuccia luôn duy trì được Miu Miu ở một tần số hoàn toàn khác biệt: tính thể nghiệm trong tỉ lệ trang phục/ màu sắc; sự quả cảm trong việc tạo ra những xu hướng không giống ai; chiến lược kết hợp cùng những nữ nghệ sĩ trẻ hãy còn đang chấp chới giữa lằn ranh thiếu nữ và đàn bà (Hailee Steinfield; Jang WonYoung; Lee Yoo Mi; Elle Fanning…).

Có lẽ, được khởi sinh từ một mộng ước son trẻ như vậy nên Miu Miu trở thành một thương hiệu "nửa này nửa nọ", một sự giao hoà tinh quái giữa thời trang cao cấp và những ý niệm trong trẻo trong tâm trí của người đàn bà đã vào tuổi thất thập cổ lai hi Miuccia Prada. Ngay cả khi không chủ đích tạo ra một thương hiệu luôn nằm trong top đầu của ngành công nghiệp thời trang, Miuccia Prada vẫn đủ quyền năng biến Miu Miu thành cỗ máy tạo xu hướng.

Đôi ballet flat của Miu Miu là một trong những hot item của năm 2023

Bên cạnh công thức sơ mi crop ngắn + chân váy cạp trễ gây bão hai năm qua, Miu Miu còn mang đến cho thời trang thế giới những đôi giày ballet hầm hố; những pha phối đồ cùng quần "panty" khêu gợi; những đôi kitten heel hay là Mary Jane được "cải tiến" từ thiết kế nguyên bản của Prada thập niên 2000s; những chiếc túi xách "thủ thư" (Library Girl) trông có vẻ lạc mốt nhưng đích thực lại luôn nằm trong top wishlist của các tín đồ thời trang… Miu Miu dũng cảm, Miu Miu điệu đà, Miu Miu nghịch ngợm, Miu Miu ranh mãnh… tựa như một chú mèo nhỏ vờn đùa với thời trang cao cấp.