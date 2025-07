Minh tinh 52 tuổi hot nhất Rồng Xanh, khiến Lee Byung Hun đứng hình

Jeon Do Yeon - một trong những biểu tượng nhan sắc và diễn xuất của màn ảnh Hàn vẫn luôn khiến công chúng chú ý mỗi lần xuất hiện. Ở tuổi 52, nữ diễn viên nổi tiếng với thần thái sang trọng, nhan sắc mặn mà và khí chất đỉnh cao, được ví như "quốc bảo diễn xuất" xứ kim chi. Cô không cần ồn ào vẫn chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất tinh tế và sự nghiệp bền bỉ kéo dài hơn hai thập kỷ. Mới đây, "ảnh hậu Cannes" tiếp tục khiến dân tình phải trầm trồ khi xuất hiện tại Rồng Xanh 2025 trong một diện mạo vô cùng táo bạo, trẻ trung và quyến rũ. Chỉ vài giây lên trao giải, Jeon Do Yeon cũng khiến người xem khó có thể rời mắt nhờ đẳng cấp nhan sắc vượt thời gian của một minh tinh thực thụ.

Ngay cả những diễn viên nổi tiếng cũng phải choáng ngợp trước sắc vóc của Jeon Do Yeon. (Nguồn: ohaey0ung)

Jeon Do Yeon khiến cả khán phòng "ngộp thở" ngay từ những giây đầu xuất hiện với set đồ all black, phần áo được cắt xẻ sâu táo bạo nhưng vẫn đầy tinh tế. Thiết kế cổ chữ V khoét sâu giúp nữ diễn viên khoe trọn vòng một gợi cảm cùng vóc dáng mảnh mai. Phom dáng váy đơn giản, vừa vặn càng tôn lên thần thái sang trọng thanh lịch của nữ diễn viên. Không cần cầu kỳ, Jeon Do Yeon chọn layout makeup trong suốt với lớp nền mỏng nhẹ, son hồng đất tôn nét tự nhiên và ánh mắt rạng rỡ. Mái tóc uốn sóng nhẹ, buông xõa tự nhiên giúp tăng thêm nét mềm mại, rạng rỡ đáng ngưỡng mộ ở độ tuổi U55 của người đẹp.

Tổng thể tạo hình vừa quyến rũ, vừa quyền lực, sang chảnh xứng danh "chị đại" không tuổi của màn ảnh Hàn.

Khoảnh khắc bước ra đầy thu hút của Jeon Do Yeon.