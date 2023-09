Miley Cyrus tiết lộ lý do ngừng lưu diễn

Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định việc lưu diễn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của cô: "Chương trình chỉ diễn ra trong một ngày và đó là điều mọi người không thực sự hiểu về việc lưu diễn. Dù buổi biểu diễn kéo dài 90 phút nhưng kéo theo đó là cả một cuộc sống. Nếu bạn hoạt động ở một cường độ cao để đạt được sự xuất sắc, thì thời gian phục hồi và nghỉ ngơi phải tương đương như vậy. Có một mức độ mà tôi cảm thấy, mình bị lạm dụng quá mức khi đi lưu diễn. Một khi ở mức độ này, thật khó để trở lại bình thường" - Miley cho hay.

Cựu ngôi sao Disney cũng thú nhận bản thân mệt mỏi khi luôn là chủ thể bị quan sát mỗi ngày trong quá trình lưu diễn. Điều này khiến cô cảm thấy mất kết nối với những mối quan hệ xung quanh. Lần cuối, khán giả thấy Miley Cyrus thực hiện chuyến lưu diễn là vào năm 2014 với tour Bangerz. Kể từ đó tới nay, nữ ca sĩ chỉ tập trung vào việc sản xuất âm nhạc và trình diễn tại các sân khấu hoặc lễ hội.

Miley Cyrus khẳng định, việc lưu diễn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của cô.

Miley Cyrus vừa phát hành ca khúc mới mang tên "Used to be Young". Đây là ca khúc được nữ ca sĩ sáng tác cách đây 2 năm, trong khoảng thời gian cô "bị hiểu lầm" về tuổi trẻ của bản thân. Cụ thể, trong thông báo về ca khúc mới, Miley cho biết: "Bài hát này nói về việc tôn vinh con người của chúng ta trong quá khứ, yêu thương chúng ta và tôn vinh con người mà chúng ta sẽ trở thành. Tôi cảm thấy tự hào khi suy nghĩ về quá khứ, lạc quan khi nghĩ tới tương lai".

Thực tế là Miley Cyrus đã có một quá khứ vô cùng nổi loạn, từ những khoảnh khắc hở hang và hành vi không phù hợp trong các buổi biểu diễn đến việc khỏa thân trong MV. Giờ đây, cựu ngôi sao Disney đã 30 tuổi, bước sang một giai đoạn mới trong cuộc đời và không còn hoang dại như trước nữa. Tuy vậy, khi nhìn lại tuổi trẻ của mình, nữ ca sĩ vẫn khẳng định luôn tự hào vì giai đoạn "điên rồ" này.