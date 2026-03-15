Mifan cùng TGDĐ giải mã sức hút “nhiếp ảnh nguyên bản” của Leica trên Xiaomi 17 Series

Tại không gian trải nghiệm tinh hoa nhiếp ảnh di động, cộng đồng Mifan được tận tay khám phá 3 siêu phẩm flagship công nghệ gồm Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra và "huyền thoại" LeitzPhone. Các tín đồ Leica còn cùng nhau giải mã ngôn ngữ thị giác đầy chiều sâu cùng reviewer công nghệ Vinh Xô và "phù thủy hình ảnh" Dang8bit.

Linh hồn trong bản giao hưởng Leica & Xiaomi trên Xiaomi 17 Series chính là cụm ống kính Tele Leica 200MP. Đây là sự tiến hóa vượt bậc đáp lại sự kỳ vòng những người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh di động. Thay vì chạy đua theo những gam màu rực rỡ ảo tung chảo, Xiaomi 17 Series chọn quay về giá trị cốt lõi của nhiếp ảnh: sự chân thực và cảm xúc.

Điều này được chứng minh qua trải nghiệm sâu của "phù thủy" Dang8bit, anh đã chia sẻ một thước phim ngắn về hoàng hôn Hà Nội, đưa cộng đồng Mifan "xuyên không" đến thủ đô, mãn nhãn với những hình ảnh tương phản cao, sắc nét về một chiều thủ đô nhiều xúc cảm. Với tiêu cự chân dung 75mm – 100mm cùng cảm biến Light Fusion 1050Li cho phép tái tạo độ chuyển sáng mượt mà và chiều sâu cảm xúc cực kỳ "đời nhưng nghệ". Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất – khi công nghệ không còn cố gắng thay thế mắt người mà hỗ trợ người dùng ghi lại những rung động nguyên bản nhất.

Không khí workshop trở nên sôi nổi khi hai chuyên gia công nghệ tung những câu hỏi thử thách sự am hiểu về công nghệ và nhiếp ảnh của Mifan cùng những phần quà công nghệ thiết yếu như tai nghe Redmi Buds 5 và pin dự phòng Xiaomi Power Bank 10.000mAh.

Theo khảo sát từ Vật Vờ Studio về kỳ vọng trên Xiaomi 17 Series năm nay, camera và hiệu năng là yếu tố "tiên quyết" khiến người dùng quyết định nâng cấp. Với 8 thấu kính cao cấp và khả năng xử lý của chip thế hệ mới, việc bắt trọn một khoảnh khắc chuyển động hay chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp như khi đi xem show trình diễn, đường phố về đêm … trở nên dễ dàng nhưng vẫn giữ được chất nghệ thuật. Một Mifan yêu thích nhiếp ảnh tự do và thiết kế sáng tạo cho biết: "Mình đã trải nghiệm Xiaomi nhiều đời Leica rồi, nhưng đến bản Ultra năm nay, cảm giác điều khiển ánh sáng thực sự rất quyền năng.".

Sức hút của buổi offline đạt đến cao trào khi TGDD và Xiaomi công bố sẽ dành tặng 40 suất mua đặc biệt phiên bản Xiaomi 17 Ultra Limited Leica dành riêng cho khách đặt cọc 2.000.000 đồng sự kiện Ultra Vision. 40 vị khách may mắn này được nhận voucher giảm ngay 8.000.000 đồng cho phiên bản Xiaomi 17 Ultra Limited Leica – một con số đủ để làm xiêu lòng bất kỳ ai đang còn do dự. Chưa dừng lại ở đó, bộ kit camera chuyên nghiệp đi kèm sẽ biến chiếc điện thoại của bạn thành một chiếc máy ảnh thực thụ.

Nếu bạn yêu thích kể chuyện bằng hình ảnh và đang tìm kiếm một thiết bị thấu cảm từng khoảnh khắc, hãy thử chạm tinh hoa Leica – nhiếp ảnh nguyên bản trên Xiaomi 17 Series tại chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động. Với chính sách bảo hành 24 tháng và trả chậm 0% lãi suất, Thế Giới Di Động đã gạt bỏ mọi rào cản tài chính để bạn tự tin sở hữu siêu phẩm.