Apple có tin vui cho tất cả người dùng iPhone cũ

Bản cập nhật iOS 15.8.7 có số hiệu bản dựng 19H411, trong khi iOS 16.7.15 có số hiệu 20H380. Người dùng các mẫu iPhone cũ được Apple khuyến cáo cập nhật lên các phiên bản mới ngay lập tức và điều này cũng được áp dụng cho cả người dùng một số iPad đời cũ.

Theo PhoneArena , các mẫu iPhone như iPhone X, iPhone 8 và iPhone 8 Plus sẽ nhận được bản cập nhật iOS 16.7.15, trong khi iPhone SE, iPhone 7 và iPhone 6S sẽ nhận bản cập nhật iOS 15.8.7. Đây là những thiết bị không thể nâng cấp lên iOS 17 trở lên. Tương tự, một số mẫu iPad cũng được cập nhật, bao gồm iPad thế hệ thứ 5, iPad Pro 9,7 inch và iPad Pro 12,9 inch.

Lý do Apple tung loạt bản cập nhật mới

Các bản cập nhật mới từ Apple bao gồm các bản vá bảo mật quan trọng giúp khắc phục lỗi phần mềm và bảo vệ thiết bị khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn. Người dùng được khuyến cáo nên cài đặt ngay lập tức để tránh rủi ro bị tấn công bởi phần mềm độc hại.

Theo thông tin từ nhóm bảo mật Google Threat Intelligence Group (GTIG), một bộ công cụ khai thác có tên "Coruna" đã được phát hiện nhắm mục tiêu vào các mẫu iPhone chạy iOS từ 13 đến 17.2.1. Bộ công cụ này có khả năng đánh cắp thông tin đăng nhập của các ứng dụng tài chính, miễn là người dùng truy cập vào một trang web bị nhiễm virus.

Chỉ cần truy cập vào một trang web đã bị nhiễm mã độc, iPhone của người dùng có thể bị tấn công. Trang web đó có thể là một website tiền điện tử giả mạo hoặc trang cờ bạc.

Theo mô tả, mã độc Coruna sẽ tự động xác định mẫu iPhone mà người dùng đang sử dụng cũng như phiên bản iOS đang chạy. Sau đó, nó lựa chọn phương thức tấn công phù hợp nhất từ bộ công cụ khai thác lỗ hổng (exploit kit) để xâm nhập vào thiết bị.

Phần mã độc được cài vào thiết bị khá nguy hiểm khi có khả năng giải mã các mã QR. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là nó còn có thể quét nội dung tin nhắn và tìm kiếm các từ khóa cụ thể như “Bank Account” (tài khoản ngân hàng). Khi phát hiện những từ khóa này, mã độc sẽ chuyển từ chế độ “seeker mode” (tìm kiếm) sang “thief mode” (đánh cắp dữ liệu).﻿

Đồng thời, Coruna cũng có thể quét toàn bộ thư viện ảnh của người dùng, đồng thời sử dụng công nghệ OCR (Optical Character Recognition – nhận dạng ký tự quang học) để đọc và hiểu văn bản trong các hình ảnh. Điều này khiến thư viện ảnh trên điện thoại trở thành “mỏ dữ liệu” cho hacker, bởi nhiều người có thói quen chụp ảnh lưu lại mật khẩu hoặc thông tin quan trọng.

Khi đó, tin tặc có thể xác định ngân hàng mà nạn nhân đang sử dụng, thậm chí có khả năng thu thập tên đăng nhập hoặc câu trả lời cho các câu hỏi bảo mật. Với những thông tin này, chúng có thể thử đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến của nạn nhân từ một thiết bị khác.

Ngoài ra, nếu bộ công cụ khai thác phát hiện trên điện thoại có cài đặt một ứng dụng ngân hàng cụ thể, nó có thể tải thêm một mô-đun tấn công được thiết kế riêng để xâm nhập và khai thác ứng dụng ngân hàng đó.

Để bảo vệ thiết bị của mình, người dùng có thể kích hoạt Chế độ phong tỏa (Lockdown Mode) trong phần Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật và cuộn xuống lựa chọn cuối cùng để bật nó lên. Chế độ phong tỏa giúp bảo vệ iPhone trước các cuộc tấn công mạng tinh vi, phần mềm gián điệp có chủ đích. Nó hạn chế nghiêm ngặt các tính năng web, tin nhắn, FaceTime và kết nối có dây nhằm ngăn chặn tin tặc đánh cắp dữ liệu.